UIB Assurances : Ilhem Bouaziz nommée présidente du conseil dadministration

Imprimer

L’Union Internationale de Banque (UIB) a annoncé, mercredi 17 septembre 2025 dans un communiqué, la nomination d’Ilhem Bouaziz, directrice générale adjointe en charge de la Banque de Détail de l’UIB, en tant que présidente du Conseil d’administration de la filiale UIB Assurances. Cette décision intervient suite à la démission de r Kamel Néji de ses fonctions et mandats au sein de cette structure.

Dans le même contexte, les comités directeurs de la Fondation Arts et Culture by UIB et de la Fondation Solidarité et Innovation by UIB ont pris acte de la démission de leur président, M. Néji, et ont nommé respectivement Moufida Hamza en tant que présidente intérimaire de la Fondation Arts et Culture by UIB, et Achraf Fakhfakh, président intérimaire de la Fondation Solidarité et Innovation by UIB.

Par ailleurs, Kamel Néji, président du Conseil d’Administration de l’UIB, a déclaré que le plan de sa succession est déjà engagé et que sa démission prendra effet, en toutes circonstances, le 31 décembre 2025.

« J’ose croire que mon départ écrira un nouveau chapitre tout aussi rayonnant de l’histoire de notre banque… Et je sais pouvoir compter sur toutes les parties prenantes pour demeurer unies, attachées à nos valeurs et relever avec hauteur de vue les défis à venir. L’histoire nous observe », a-t-il affirmé.

Et de conclure : « Avoir à la fois une vision de long terme et des réponses pragmatiques à des impératifs urgents n’est pas seulement un devoir. C’est une garantie d’avenir pour l’UIB ».

D’après communiqué