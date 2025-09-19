Lun des agresseurs dElyes Chaouachi arrêté au Luxembourg

Dans un statut publié sur ses réseaux sociaux, Elyes Chaouachi précise que le suspect, âgé de 35 ans, serait originaire de la ville de Monastir. Selon lui, il est en situation irrégulière et ne serait pas connu des services européens pour des antécédents judiciaires.

Malgré les preuves vidéos captées par six caméras différentes, où il a été clairement identifié, le suspect nie toute implication dans l’agression, qui visait à lui dérober son téléphone portable. Le fils de Ghazi Chaouachi ajoute que l’agresseur était en contact depuis avril 2025 avec Riadh Jrad, propagandiste proche des cercles du pouvoir, via Messenger.

Elyes Chaouachi, qui se dit soulagé par l’avancée de l’enquête, annonce que l’agresseur sera prochainement présenté devant la justice française, avant qu’une décision sur son éventuelle expulsion soit prise. Il a également annoncé son intention de déposer une nouvelle plainte contre Riadh Jrad, une fois le volet des échanges électroniques et le procès du suspect finalisés.

Dès le lendemain de l’incident, Elyes Chaouachi avait dénoncé sur les réseaux sociaux une tentative d’intimidation politique, pointant le climat de répression en Tunisie touchant journalistes, avocats et opposants. Selon lui, l’attaque visait à accéder à ses communications pour contrôler ses critiques envers le président Kaïs Saïed.

Il a conclu son message en remerciant sa famille, ses amis et son avocat pour leur soutien, soulignant que cette solidarité a été précieuse face à ce qu’il qualifie d’« agression politique ».

R.B.H