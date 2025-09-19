alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Mechket Slama Khaldi : la notation souveraine confirme la résilience économique de la Tunisie
17/09/2025
Mechket Slama Khaldi : la notation souveraine confirme la résilience économique de la Tunisie
« La Tunisie a su résister aux crises successives et s’adapter à un contexte international troublé, grâce notamment à la reprise du rythme de croissance, à la maîtrise du niveau de l’inflation, à la réduction du déficit budgétaire et au maintien de la stabilité du taux de change », a affirmé la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, mercredi 17 septembre 2025, selon ce qu’a rapporté la Radio nationale.

 

Mme Slama Khaldi a ajouté, lors des travaux de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des institutions monétaires arabes, organisée à Tunis sur deux jours, que la notation souveraine de la Tunisie par les agences spécialisées constitue une preuve tangible de la résilience de l’économie nationale.

La ministre a souligné que la Tunisie est consciente que la réponse aux défis actuels ne peut se faire qu’à travers des réformes structurelles. Dans ce cadre, l’État a adopté un ensemble de politiques économiques, financières et monétaires favorisant à la fois la croissance et la stabilité.

Mme Khaldi a précisé que ces réformes portent notamment sur l’amélioration du climat des affaires, l’encouragement des initiatives privées et collectives, la simplification des procédures ainsi que le développement des infrastructures, afin d’attirer davantage d’investissements.

 

Notons que l’agence de notation Fitch Ratings a annoncé, vendredi 12 septembre 2025, avoir relevé les notes de défaut émetteur (IDR) à long terme de la Tunisie, en devises étrangères et locales, de « CCC+ » à « B- », avec une perspective stable.

 

I.N.

Fitch Ratings relève la note de la Tunisie à "B-"
17/09/2025 | 15:08
Commentaires (3)
