Troisième report de la grève des distributeurs de médicaments en gros

La Fédération générale de la santé a annoncé, mercredi 17 septembre 2025, le report de la grève prévue dans le secteur des distributeurs de médicaments en gros.

Selon son communiqué, la grève est désormais fixée au 27 novembre 2025, au lieu du jeudi 18 septembre 2025, date initialement programmée. La Fédération a expliqué que ce report vise à permettre la tenue d’une séance de conciliation par la commission centrale de réconciliation.

Il convient de noter que le blocage résulte de la non-application de l’article 378 du Code du travail, la Commission centrale n’ayant pas convoqué la partie syndicale pour examiner les points mentionnés dans le préavis de grève daté du 8 janvier 2025. Ce préavis prévoyait une première action de grève le 23 janvier 2025, reportée à trois reprises : au 11 avril, puis au 20 mai, et plus récemment au 18 septembre 2025.

H.K