Cours déducation islamique : la romancière Monia Ferjani dénonce une dérive inquiétante

La romancière Monia Ferjani a vivement critiqué, dans un post publié mardi 16 septembre 2025 sur ses réseaux sociaux, le contenu d’un cours d’éducation islamique dispensé à sa fille.
L’auteure raconte que l’enseignante a consacré une heure entière à exposer des récits « effrayants » : l’ange de la mort apparaissant sous une forme monstrueuse, la tombe se refermant sur celui qui n’arriverait pas à répondre aux questions religieuses, les malades d’Alzheimer présentés comme des personnes « punies » pour avoir négligé la prière, ou encore une prétendue découverte scientifique selon laquelle le pharaon de Moïse serait mort musulman après avoir prononcé la shahada.
« Pour moi, ce n’est pas une leçon… c’est de la régression, de la décadence et de la superstition », écrit Monia Ferjani. Elle ajoute avoir corrigé ces informations auprès de sa fille « d’une manière plus douce », tout en s’interrogeant sur l’impact psychologique que de tels propos ont pu avoir sur les autres élèves.
Depuis plusieurs années, des voix s’élèvent pour dénoncer la place de certains contenus dans les cours d’éducation islamique, accusés de renforcer la peur, la culpabilisation et parfois même la superstition chez les élèves. Les débats sur la réforme des programmes scolaires en Tunisie restent vifs, notamment autour de la nécessité d’adapter ces enseignements aux valeurs de rationalité, d’esprit critique et de respect des sciences.
Dans ce contexte, l’intervention de Monia Ferjani remet sur la table une question sensible : quel est le rôle de l’État dans le contrôle du contenu enseigné ? Comment garantir que les cours dispensés, en particulier ceux liés à la religion, répondent à une mission éducative et non à une transmission de croyances déformées ?
Sans apporter de réponse définitive, cette interrogation met en lumière un malaise plus large concernant la formation des enseignants et l’absence de mécanismes efficaces pour prévenir ce type de dérives.
M.B.Z
Pour en revenir à l'enseignant d'éducation civique et religieuse tunisien dans un lycée d'une grande ville tunisienne, ce monsieur était en même temps imam et pécheur d'une mosquée de la ville lors de la prière du vendredi et également professeur de droit islamique dans l'université de théologie, d'état, de Kairouan, université gangrenée depuis sa fondation par la grande université religieuse de la mosquée de la Zitouna à Tunis, celle-là même qui était la pouponnière d'islamistes politico-slamo-fascistes notoires comme un certain Salah ben Youssef... Dans le contexte actuel, au regard de l'histoire et la naissance des Frères musulmans en Egypte, il conviendrait de signaler, pour la Tunisie, comme ailleurs, la persistance néfaste de ce mouvement, nahdha et ses satellites comme El-Karama, ansâar echariâa en Tunisie, le FIS en Algérie, Al-Kaïda, l'EI, Boko Haram etc... '?tats et Islam, ou Islam et '?tats ? - Les deux combinaisons à la fois, dans la mesure où ces '?tats, monolitiques et nullement démocratiques, soucieux de demeurer au pouvoir, n'hésitent pas à s'appuyer sur la religion, la charia, les hadiths, le coran, pour verser dans l'orientation idéologique islamiste et majoritaire de leurs sujets respectifs, que ce soit en ce qui concerne des problèmes sociaux, politiques ou géopolitiques comme c'est le cas dans les assemblées de la ligue arabe ou dans les conférences des pays arabo-islamiques et celle des payx arabes et islamiques... Résultats de ces sauteries sous le lustre des palais? - Promesses creuses, projets fixés à la saint-glinglin...
Dans ce constat désolant, où résiderait une véritable modernisation des '?tats et des peuples arabes et islamiques, sinon une volonté ferme et définitive de séparer '?tat et religion, à tous les niveaux, politique, institutionnel, législatif, administratif, mais pour celà il faudrait nettoyer la constitution de toute référence religieuse, à quelque registre que ce soit, entamer une véritable éducation des peuples dans ce sens, argumentée, expliquée... ça mettra du temps, beaucoup de temps; la preuve, la révolution kémaliste en Turquie a fini par sombrer, pour finir complètement étouffée sous les vagues abjectes des Frères musulmans sous l'égide d'Erdogan, lequel, comme Poutine désireux de reconstituer en quelque sorte ce qu'était l'empire soviétique ( cf sa guerre en Ukraine...) Erdogan, lui, rêve de reconstituer, idéologiquement, ce qu'était l'empire ottoman, d'où ses incursions militaires et expansionnistes en Syrie, au Kurdistan, en Irak, en Libye...et ses volte-face mensongères vis-à-vis d'israel...
Il suffira de sévir comme il se doit après coup.
Une autre méthode serait de diffuser sur une chaîne nationale des cours d'éducation islamique destinés aux jeunes générations.
'?a permettrait de contrôler ce qui se dit dans un domaine où la bigoterie et le charlatanisme sont constamment à l'affût pour "modeler" les jeunes esprits innocents en fanatiques en herbes.
Au moin une personne avec des neurones
NI enseignement de repli sectaire victimaire , de désengagement dérmussionnaire et renfermement dans le détail rituel moyen-ageux salaphigourique au risquese passer Kriminellement à côté du gros défi contemporain.
BREF : POUR UN ENSEIGNEMENT EFFICACEMENT ET VERTUEUSEMENT REFORMé A LA HAUTEUR DEQ DEFIS DU XXI SIECLE PETARADANT COMMENCANT ET DANS L ESPRIT REVOLUTIONNAIRE DEMOCRATIQUE 2011 COMME LETTRE COMMUNE 2014 AUTHENTIQUEMENT RESPECTéS !
Ensuite, les islamistes de tous bords s'en serviront à des fins politiques.
Exemple :
"si tu crains Dieu tu voteras
Ennahdha"
Tout doit etre du ressort de l EDUCATION NATIONALE!!!!par des enseignants formés et suivis..
SVP ON EST AU 21e Siecle...
Reveillez vs...c est criminel
Ce que dénonce Monia Ferjani n'est donc pas la religion en soi, mais sa dérive lorsqu'elle est enseignée de manière obscurantiste.
Cela alimente une société qui s'accroche à des peurs archaïques, au lieu de s'ouvrir à la créativité, au savoir et à l'esprit critique.
Faut-il seulement s'arrêter à l'enseignante, qui ne mesure pas l'impact psychologique et culturel négatif sur les élèves : angoisse, culpabilité, peur du monde extérieur, rejet de la science ....
Le problème dépasse la personne, c'est tout un programme, des manuels, une idéologie qui orientent l'éducation religieuse vers la peur et la soumission.
La vraie question, qui écrit ces programmes, qui les valide, et quelle vision de société veut-on inculquer aux générations futures ?
Question a 2 balle: de quel pharaon s'agit il ? Quelle dynastie Et qu' En t-il des autres pharaons qui n'ont pas deale' avec Moïse ? Sont -il morts musulmans ou pas..
Bref de la science fiction tout ça..
Je suggere de faire passer tout ça par le AI...
Acceptation de l'autre