alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:39
Dernières news
LEurope propose de sanctionner Israël mais « pas pour punir »
17/09/2025 | 12:46
3 min
6 Commentaire(s)
LEurope propose de sanctionner Israël mais « pas pour punir »
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, lors dune conférence de presse à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Photo par NICOLAS TUCAT / AFP
Lecture Zen

 

La Commission européenne a proposé, mercredi 17 septembre 2025, de taxer une partie des biens importés d’Israël et de sanctionner deux ministres d’extrême droite du gouvernement de Benjamin Netanyahu. L’annonce a été faite par la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

« Je veux être très claire, le but n’est pas de punir Israël. Le but est d’améliorer la situation humanitaire à Gaza », a-t-elle souligné, insistant sur le caractère ciblé de cette mesure.

 

Les mesures commerciales devraient, si elles étaient adoptées par les pays de l'UE, renchérir de quelque 227 millions d'euros le coût de certaines importations israéliennes, principalement d'origine agricole.

La Commission européenne a également proposé de sanctionner deux ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, chargé de la Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich chargé des Finances, selon un responsable de l'UE.

L'exécutif européen avait déjà proposé en août 2024 de sanctionner ces deux ministres. Une tentative vaine, faute d'accord au sein des 27 Etats membres. Ces sanctions pour être adoptées requièrent l'unanimité des pays de l'UE.

« Tous les États membres conviennent que la situation à Gaza est intenable. La guerre doit cesser », a toutefois plaidé mercredi Mme Kallas. Ces propositions seront sur la table des représentants des 27 Etats membres dès mercredi.

Les sanctions dans le domaine commercial ne nécessitent que la majorité qualifiée des Etats membres. Mais là encore, un accord sera difficile à obtenir, jugent des diplomates à Bruxelles.

Des mesures beaucoup moins ambitieuses, également présentées par la Commission européenne il y a quelques semaines, n'avaient pas trouvé de majorité suffisante pour être adoptées. Avait notamment fait défaut le soutien de pays comme l’Allemagne ou l'Italie.

Les exportations israéliennes vers l'UE, son premier partenaire commercial, ont atteint l'an dernier 15,9 milliards d'euros.

Seuls 37% de ces importations seraient concernés par ces sanctions, si les 27 devaient donner leur feu vert, essentiellement dans le secteur agro-alimentaire.

 

Cette proposition intervient au lendemain d’un rapport inédit d’une commission d’enquête internationale mandatée par l’ONU, accusant Israël de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023. Selon la présidente de la commission, Navi Pillay, il s’agit de la première fois qu’un tel constat est formulé par une mission onusienne.

Le rapport affirme que les forces israéliennes ont commis « quatre des cinq actes génocidaires » définis par la Convention de 1948, notamment les meurtres, les atteintes graves à l’intégrité physique et mentale, la soumission à des conditions de vie destructrices et les mesures visant à entraver les naissances.

La commission met directement en cause le président Isaac Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés d’avoir « incité à commettre un génocide » sans que des mesures aient été prises pour l’empêcher.

 

Israël a « rejeté catégoriquement » ce rapport qualifié de « biaisé et mensonger », appelant à la « dissolution immédiate » de la commission. Mais l’impact politique est déjà palpable : le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a lui-même évoqué des « preuves grandioses d’un génocide », donnant un écho inédit aux conclusions de la commission.

Dans ce contexte tendu, la proposition européenne de sanctions et de mesures commerciales apparaît comme une première tentative de traduire politiquement les accusations internationales. Elle devrait cependant susciter de vifs débats au sein des Vingt-Sept, divisés depuis le début de la guerre à Gaza entre partisans de pressions fermes sur Israël et défenseurs d’un soutien inconditionnel à l’État hébreu.

 

BN avec AFP

17/09/2025 | 12:46
3 min
6 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
10:35
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
10:29
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
15:27
Investissements industriels et de services : net repli au premier semestre 2025
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
Boulangeries : deux mois de compensation réglés, pour un total de cinquante millions de dinars
19/09/2025
0
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
19/09/2025
0
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
19/09/2025
1
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
19/09/2025
1
Commentaires
Commentaires (6)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
ourwa
" L'europe! l'Europe!...", avait ironisé De Gaulle, il y a fort longtemps...
a posté le 18-09-2025 à 13:45
« Je veux être très claire, le but n'est pas de punir Israël. Le but est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza », sic " la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, lors d'une conférence de presse à Bruxelles." Voila qui est clair, sans bavures, ferme et sans détours; punir israel? qui penserait à le faire, en Europe ou en Amérique? Prétendre le faire équivaudrait s'attirer les foudres des USA, de Trump et comme ce fut le cas de ses prédécesseurs, républicains et démocrates confondus, car punir israel, pour quelle raison précise, alors que ce ne sont que 70000 Palestinens sur 2, 5 millions de Gazaouis qui ont été massacrés, hommes, femmes et enfants confondus et ça continue... Trump, président élu haut la main par ses électeurs et admirateurs américains, n'a-t-il pas projeté de faire de Gaza, après l'avoir vidée de ses Palestiniens, un hub touristique dernier cri, géré par IA? N'avait-il pas déclaré haut et fort son amour pour les roitelets et autres émirs du Golfe arabo-persique, lesquels, y compris l'émir du Qatar, reconnaissent en lui un véritable ami , un Mahdi attendu ( un messi)? Que l'Iran en prenne de la graine...en respirant le parfum des roses de Samarkand. Allahou abkhar !
Or, car il y a toujours or, même en plomb doré, que faire de la " reconnaissance" par la France de l'?tat palestinien par Macron à New York le 22 sept prochain? Elle n'est pas première et ne sera la dernière, surtout dans le contexte géopolitique et économique mondial actuel. Et connaissant Macron par rapport à ses politiques nationales et sa gestion économiques et géopolitiques internationales concernant la guerre en Ukraine et le conflit douanier l'opposant aux USA, il a choisi d'annoncer cette "reconnaissance"", non pas devant l'Assemblée génarale de l'ONU, ni devant son Conseil de sécurité, mais dans le cadre d'un Conférence commune avec le représentant ( qui?) de l'Arabie s. Courageux mais pas téméraire le little "big" président de la France éternelle...Il sortira du pouvoir par la même petite porte par où il est entré, sous l'oeil bienveillant de son chef le socialiste François Hollande, aujourd'hui membre du groupe LFI-Nouveau Front populaire nouveau... Tanguez, galère !
Répondre
Agatacriztiz
De véritables "contorsionniste" de la politique dès qu'il s'agit de l'état sioniste.
a posté le 17-09-2025 à 23:07
L'Espagne tout comme l'Irlande se sont imposés comme les seuls véritables soutiens de la Palestine en Europe.
Manifestations (blocage du tour cycliste d'Espagne, menace de boycotter de la coupe du monde de football en cas de qualification d'Israël, etc.) , messages de sympathie, accueil de Gazaouis sur son sol, reconnaissance de l'?tat palestinien : les Espagnols et les Irlandais se démarquent dans la sphère occidentale dans leur rapport à la cause palestinienne.
Les autres faux-jetons ne font que se "contorsionner" pour échapper à leurs responsabilités..
Répondre
TRE
Die können aus Scheisse Geld machen!
a posté le 17-09-2025 à 17:46
Selon les Européens eux-mêmes, les sanctions imposées à l'Etat juif sont estimées à 200 millions d'euros par an. Oui 200 millions d´euros par ans.

Ces sanctions visent à impressionner les Juifs et les zarabes ainsi à mettre fin au génocide des Palestiniens. Et qui dit et pense que les Européens ne sont pas assez malins pour tromper tout le monde (le scandale des émissions polluantes des voitures en est un petit exemple) et que, comme le disent les Hanséates, ils peuvent faire fortune à partir de la merde.

Ils détestent les Juifs, c'est bien connu, mais ils sont trop heureux de les utiliser comme chiens de garde au Moyen-Orient et pour obtenir les bonnes commandes de voitures et construire des gratte-ciel « spéciaux bédouins » et si possible leur voler l´ énergie.

Vivent les porcs du Golfe.
Répondre
Astérix
Europe!
a posté le 17-09-2025 à 15:31
Europe, vous avez dit Europe ? De quelle Europe on parle ici? Il suffit de se rappeler ce qu'il s'est passé pendant la COVID pour voir que chaque pays de cette Europe fantoche s'est débrouillé dans son coin pour se procurer le vaccin: rien qu'à voir l'Allemagne, la France etc... l'Europe existe oui, mais uniquement sur le papier alors de là à prendre une décision commune, il faut se lever tôt, très tôt même. Le chancelier allemand ne pense qu'à l'Allemagne, macroun ne pense qu'à lui et après moi le déluge et tout ce qu'il trouve à faire pour détourner les français de huit ans d'échecs il s'occupe des problèmes des autres...
Répondre
stuc
tremblez israeliens !
a posté le 17-09-2025 à 13:37
autant dire une tape sur les fesses ,et on n en parle plus !le but est d ameliorer la situation humanitaire ,ben voyons !
Répondre
veritas
Oufff
a posté le 17-09-2025 à 13:24
Dharb il hajala fi bintha disait nos ainés.
Répondre
Pépites
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue duré...
19/09/2025
5
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche l...
19/09/2025
2
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
19/09/2025
4
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
19/09/2025
4
Lembellie économique nest pas pour bientôt
19/09/2025
2
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
19/09/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis