alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:37
Dernières news
École de la deuxième chance : 600 élèves réintègrent lécole grâce au dispositif de réinsertion
17/09/2025 | 10:35
2 min
1 Commentaire(s)
École de la deuxième chance : 600 élèves réintègrent lécole grâce au dispositif de réinsertion
Lecture Zen

Lancée en 2021, l’école de la deuxième chance s’impose comme une solution concrète face au fléau du décrochage scolaire. Destinée aux jeunes ayant quitté prématurément les bancs de l’école, elle leur offre une nouvelle opportunité : reprendre les études, suivre une formation professionnelle, accéder à l’emploi ou bénéficier d’un accompagnement au sein d’associations.

Lors de son intervention, mercredi 17 septembre 2025, sur Mosaïque FM, le directeur de l’établissement pilote de Bab El Khadra, Abdelaziz Abdelli, a insisté sur l’importance de cette initiative : « Depuis sa création, des milliers de jeunes en ont bénéficié. Certains ont repris le chemin de l’école, d’autres ont trouvé une formation ou un travail. Beaucoup ont tout simplement été sauvés de la rue et de l’errance. »

Le dispositif école de la deuxième chance s’inscrit dans un programme national coordonné entre trois départements : l’Éducation, l’Emploi et la Formation professionnelle, ainsi que les Affaires sociales. Chacun est chargé de mettre en place des structures adaptées pour réinsérer les jeunes déscolarisés, selon leurs profils et leurs aptitudes.

L’établissement de Bab El Khadra, placé sous tutelle du ministère de l’Éducation, constitue la première expérience dans ce domaine. Son implantation au cœur de Tunis n’est pas un hasard : le quartier est un point d’accès facile pour les jeunes en rupture scolaire du Grand Tunis. D’autres centres devraient voir le jour dans d’autres régions. « C’est une institution publique à vocation administrative qui agit comme passerelle entre l’exclusion scolaire et l’intégration sociale et professionnelle », a souligné Abdelaziz Abdelli.

Depuis son lancement, l’école a accueilli 4.200 jeunes âgés de 12 à 18 ans. Ils sont pris en charge dès leur arrivée à travers un diagnostic destiné à évaluer leur profil et leurs compétences, afin de les orienter vers la solution la plus adaptée à leurs intérêts.

Ainsi, près de 600 bénéficiaires ont pu réintégrer le système scolaire, tandis que d’autres ont été dirigés vers des circuits de formation professionnelle ou directement vers le marché du travail. « Parfois, on découvre chez certains des aptitudes insoupçonnées. Les révéler permet de créer de véritables success stories inspirantes », a confié le directeur.

Au-delà des chiffres, Abdelaziz Abdelli rappelle que le décrochage scolaire a un impact qui dépasse l’élève lui-même : « Quand un enfant quitte l’école, c’est toute la famille qui souffre. Et à long terme, c’est la société entière qui en paie le prix. D’où la nécessité pour chacun d’assumer sa part de responsabilité. »

 

M.B.Z

17/09/2025 | 10:35
2 min
1 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
10:29
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
15:27
Investissements industriels et de services : net repli au premier semestre 2025
14:28
Intégration des enseignants suppléants : contestation autour des nouveaux critères de classement
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
19/09/2025
0
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
19/09/2025
1
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
19/09/2025
1
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
19/09/2025
4
Commentaires
Commentaires (1)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
cesarios
lancer et créer des écoles proessionnelles et les lycées techniques, c'est une option à........................
a posté le 17-09-2025 à 19:18
SIX milles du nombre des abandonné(e)s, la ministère de l'éducation est invitée de revoir ce nombre, et de renforcer et de développer au maximum le nombre d'élèves à poursuivre leur éducation dans les écoles professionnelles au lieu de les laisser oisifs et rejeter dans la nature, dans l'abondan et dans le flou et le vague, avoir un métier pour un jeune, et les encourager, c'est payant et productif pour tout le monde et surtout pour la famille
Répondre
Pépites
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue duré...
19/09/2025
5
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche l...
19/09/2025
2
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
19/09/2025
4
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
19/09/2025
4
Lembellie économique nest pas pour bientôt
19/09/2025
2
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
19/09/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis