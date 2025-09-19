alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:36
Dernières news
Le ministère de lÉducation publie la liste des écoles primaires privées autorisées
17/09/2025 | 08:43
1 min
2 Commentaire(s)
Le ministère de lÉducation publie la liste des écoles primaires privées autorisées
Lecture Zen

 

Le ministère de l’Éducation a publié, mardi 11 septembre 2025, sur sa page officielle, la liste actualisée des écoles primaires privées autorisées.

Selon les chiffres communiqués, le nombre de ces établissements s’élève à 811, contre 774 l’année précédente, soit une progression de 37 écoles.

La plus forte concentration se situe dans la capitale, avec 125 établissements répartis entre Tunis 1 et Tunis 2. Le gouvernorat de Ben Arous suit avec 82 écoles, puis celui de l’Ariana avec 66.

En revanche, la présence des écoles primaires privées demeure limitée dans plusieurs régions de l’intérieur du pays : seulement 3 établissements dans les gouvernorats du Kef et de Tataouine, 7 à Siliana et 9 à Béja.

 

S.F

17/09/2025 | 08:43
1 min
2 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
10:29
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
15:27
Investissements industriels et de services : net repli au premier semestre 2025
14:28
Intégration des enseignants suppléants : contestation autour des nouveaux critères de classement
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
Données personnelles et cybercriminalité : le cri dalarme du délégué à la protection de lenfance
19/09/2025
0
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
19/09/2025
1
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
19/09/2025
1
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
19/09/2025
4
Commentaires
Commentaires (2)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
B.ha
Elites
a posté le 17-09-2025 à 12:24
Les écoles primèrent prive' pour former les génies pour aller après travailler avec la nasa. Faut bien rigole'
Répondre
ombrax
Pas que ça
a posté le 17-09-2025 à 10:51
La liste ou l'auteur de l'article a omis de mentionner d'autres écoles à l' intérieur du pays., comme par exemple à Gafsa oú l'on dénombre au moins 5 écoles privées.
Répondre
Pépites
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue duré...
19/09/2025
5
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche l...
19/09/2025
2
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
19/09/2025
4
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
19/09/2025
4
Lembellie économique nest pas pour bientôt
19/09/2025
2
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
19/09/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis