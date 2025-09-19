alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Shorts et jeans déchirés interdits : lInstitut de la mode fixe son propre dress code
17/09/2025 | 08:32
Lecture Zen

L’administration de l’Institut supérieur de la mode de Monastir (Université de Monastir) a publié, mardi 16 septembre 2025, un communiqué officiel interdisant aux étudiants et étudiantes l’accès à l’établissement en cas de port de tenues considérées comme « non conformes ».

Selon l’avis affiché, il est désormais interdit de se présenter dans l’enceinte de l’institut avec des vêtements jugés inappropriés, tels que les habits déchirés, les shorts ou les tenues qualifiées de « non décentes ».

L’administration précise que tout contrevenant sera systématiquement empêché d’accéder aussi bien aux services administratifs qu’aux cours.

Cette décision s’inscrit dans une volonté affichée de l’institut de préserver une certaine discipline vestimentaire au sein de l’établissement, bien que la mesure suscite régulièrement des débats sur la définition de la « tenue convenable » dans les institutions universitaires tunisiennes.

 

 

 

 

 

 

H.K

17/09/2025 | 08:32
Commentaires
Commentaires (4)
Karim
Pas de couleur interdite ?
a posté le 17-09-2025 à 17:55
Waw institut de la mode instauré des règles à la création
La dictature en couleur
Répondre
Astérix
Quand...?
a posté le 17-09-2025 à 13:55
Oui quand est-ce que les dirigeants de cet institut vont décider quoi manger et boire pour leurs étudiants ? Je ne savais pas qu'en Tunisie on avait la police des vêtements. Réveillez-vous, vous êtes en retard d'une cinquantaine d'années, vous êtes encore à chercher comment les étudiants doivent s'habiller. En France et ailleurs, les fonctionnaires vont au boulot en short bermuda, les présentateurs télé en jean déchiré...et les responsables de cet institut n'ont pas trouvé mieux pour s'occuper que d'interdire des vêtements pour des jeunes pour en faire de futurs moutons de Panurge.
Répondre
Tarek R
La mode 9alek
a posté le 17-09-2025 à 12:16
Pour ceux qui s'indignent, allez faire un tour près d'ESPRIT à Ariana Soghra et voyez de vous même les tenues de l'écrasante majorité des étudiantes.

Les crop-top les plus courts, les jupes qui ne cachent rien, des dos totalement dénudés, sans parler du comportement (un autre sujet hadha)

Et si tu est contre on te taxe de complexé w mét5alef.
Répondre
Tunisino
Libertés!
a posté le 17-09-2025 à 09:45
La limite des libertés est la discipline, nécessaire pour tout progrès durable. La discipline englobe toutes les règles qui renforcent la concentration sur le travail constructif, y compris le respect de la culture du pays. Ce sont des choses banales/naturelles sauf que nos décideurs préfèrent la poésie au développement durable.
Répondre
