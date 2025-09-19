Charlie Kirk : son meurtrier présumé dit avoir agi par « haine »

Le meurtrier présumé de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, Tyler Robinson, est inculpé d'assassinat, a annoncé mardi 16 septembre 2025 le procureur local, Jeffrey Gray, précisant qu'il réclamerait la peine capitale.
Tyler Robinson, 22 ans, a justifié son acte auprès de ses proches par la « haine » véhiculée selon lui par Charlie Kirk, a souligné le procureur du comté de l'Utah lors d'une conférence de presse.
Tyler Robinson est visé par sept chefs d'accusation, dont celui d'assassinat, « pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes », a déclaré M. Gray.
Les deux principaux chefs d'accusation sont assortis de circonstances aggravantes « parce que l'accusé est présumé avoir pris pour cible Charlie Kirk en raison de son expression politique et en sachant que des enfants étaient présents et assisteraient à l'homicide », a-t-il précisé.
« À la suite de cette conférence de presse, je formaliserai mon intention de réclamer la peine de mort », a ajouté le procureur, expliquant qu'en conséquence Tyler Robinson resterait en détention sans possibilité de libération sous caution.
© Agence France-Presse
Charlie Kirk n'est pas seulement un influenceur, il est activiste d'extrême droite, voue une haine farouche contre les maghrébins et les noirs, prône les camps de concentration pour les LGBTQ +++++++++, les immigrants arabes, hispaniques et tous les bronzés ect ...
Sa fin a libéré le pays et on respire plus d'oxygène.
Gand merci a Tyler Robinson, et sans doute a la fin du mandat de Trump il sera libéré.