vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:34
Conseil ministériel : vers une accélération de la transformation digitale de ladministration
16/09/2025 | 19:41
2 min
La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, mardi 16 septembre 2025, un conseil ministériel consacré au suivi de l’avancement des projets de transformation numérique de l’administration.

Cette réunion s’inscrit dans la continuité des travaux du conseil ministériel tenu le 24 mai 2025 sur le programme économique et social de l’État, dont la numérisation de l’administration constitue l’un des axes majeurs.

En ouverture de la séance, Mme Zaâfrani Zenzri a souligné l’importance de la transformation digitale pour « consacrer une administration tunisienne moderne fondée sur les données ouvertes et l’intelligence artificielle ». Elle a insisté sur son rôle de levier pour l’économie nationale, de garantie de transparence dans les transactions et d’amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens comme aux entreprises. Elle a également mis en avant son impact dans la lutte contre la corruption et l’attractivité du climat d’affaires.

 

Le ministre des Technologies, Sofiene Hemissi, a présenté l’état d’avancement du programme 2025-2026, qui comprend 138 projets articulés autour de quatre axes. Le premier concerne la transformation numérique de l’administration, avec 99 projets visant le développement des services à distance, la généralisation de l’interopérabilité et l’accélération de la mise en place des systèmes d’information. Le deuxième axe porte sur la promotion de l’économie numérique à travers 18 projets destinés à valoriser les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, à renforcer les compétences digitales, à développer l’e-commerce, à soutenir l’innovation, l’entrepreneuriat, l’économie numérique et l’inclusion financière. Le troisième axe touche à la protection du cyberespace national et à la consolidation de la confiance numérique, avec douze projets dédiés à la cybersécurité et à la confiance numérique. Enfin, le quatrième axe est relatif au développement des infrastructures numériques, avec neuf projets qui visent la couverture intégrale en réseaux de communication et le renforcement des infrastructures technologiques dans l’administration.

 

Le conseil a également examiné les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de certains projets et a recommandé plusieurs mesures. Parmi elles, l’inscription des projets sur la plateforme nationale de suivi des projets publics, la mise en place de tableaux de bord sectoriels, la généralisation de l’interopérabilité entre ministères et structures publiques, le développement du paiement électronique et de l’inclusion financière, l’adoption d’une stratégie nationale des données ouvertes et l’intégration de solutions d’intelligence artificielle pour détecter, par exemple, la corruption ou l’évasion fiscale.

 

Enfin, Mme Zaâfrani Zenzri a annoncé que l’État allait définir, pour la période 2026-2030, une vision nationale unifiée de la transformation numérique, avec des objectifs clairs, un calendrier précis et une approche centrée sur l’expérience utilisateur, incluant la réingénierie des procédures comme préalable à toute opération de numérisation.

 

M.B.Z

16/09/2025 | 19:41
2 min
Commentaires
Commentaires (6)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Tunisino
Bricolage!
a posté le 17-09-2025 à 17:38
Comment le pouvoir actuel compte laisser la pays pour le pouvoir suivant? Comment ce pouvoir voit la Tunisie dans une dizaine, une vingtaine, ou une trentaine d'années? Comment la génération actuelle compte laisser le pays pour la génération suivante? Il faut répondre à ces questions avant de parler numérisation. Il ne s'agit pas d'un poème à composer mais d'un pays à bâtir.
Répondre
Abir
Attention
a posté le 17-09-2025 à 08:41
Ce n'est pas de votre intérêt le système digitale, avec quoi vous allez remplacé le briquet et le gilet de sauvetage , vous ne pouvez plus emballer ce peuple El3adhim
Répondre
Nephentes
Tozz digital
a posté le 17-09-2025 à 02:08
L'intention est louable
Cette initiative stratégique donnera une idée précise de la capacité de nos gouvernants à réformer concrètement

On en parlera peut être dans 3 ans
Répondre
Big LOL
Lol
a posté le 16-09-2025 à 23:08
Transparence et IA veut dire maintenant quand on vous parlera d'un briquet ou d'un barbecue on joindra au communiqué des images générées par IA. On nous prend vraiment pour des imbéciles.
Répondre
Citoyen Lambda
The white elephant !
a posté le 16-09-2025 à 21:09
Personnellement je croirais à cela le jour ou on ne me demande plus une copie conforme et une signature légalisée avec le reçu de 500 millimes. Aussi le jour ou je ne serai pas obligé de tromper mes doigts dans un encre noire pour prendre mes empreintes.. à bons entendeurs
Répondre
Hannibal
Pour une fois
a posté le 16-09-2025 à 20:17
Merci de nous avoir épargné le bla bla des lobbies, des traites, etc.

Sinon, n'oubliez pas la sécurité de vos systèmes informatiques en projets. L'amateurisme n'est pas permis.
Répondre
