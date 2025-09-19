alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
OIM : retour volontaire de 150 migrants guinéens
Lecture Zen

 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé, mardi 16 septembre 2025, avoir organisé une nouvelle opération de retour volontaire vers la Guinée, permettant à 150 ressortissants guinéens de regagner Conakry à bord d’un vol charter.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR), mis en œuvre sous le programme de protection, retour et réintégration des migrants en Afrique du Nord (MPRR-NA), financé par l’Union européenne et la Suède. Il s’agit du 16ᵉ vol charter organisé cette année par l’OIM Tunisie, qui s’ajoute à d’autres retours facilités via des vols commerciaux. Au total, plus de 6.500 migrants ont pu bénéficier de ce dispositif depuis le début de l’année.


Avant leur départ, les migrants concernés ont reçu un accompagnement complet : hébergement temporaire, séances de conseil, examens médicaux préalables au voyage et assistance logistique en coordination avec les autorités consulaires. Ces mesures, précise l’OIM, répondent aux standards internationaux de protection des migrants.

À leur arrivée en Guinée, les bénéficiaires seront suivis par les équipes de l’OIM afin de faciliter leur réintégration sociale et économique. L’objectif affiché est de leur permettre de reconstruire leur avenir dans des conditions dignes et durables.

 

S.H

 

Commentaires
Commentaires (5)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
EL OUAFFY Y
La phrase volontaire n'est pas mise à da place ?
a posté le 17-09-2025 à 17:06
L'utilisation de l'expression le retour volontaire à son pays d'origine n'est pas bien utilisé certainement en l'utilise par un individu qui a été pénétré réglementairement vêtue de son passeport. On se demande où étaient les organes de contrôle Lors de la pénétration de ce nombre important des émigrés clandestins ou bien on ne peut accuser quiconque de la complicité ? ?. Des fois le nombre important de ces émigrés irréguliers présent un crise dans la situation économique et sécuritaire de n'importe tel pays sur le plan sécuritaire et économique et surtout dans des pays que son économie repose sur le tourisme.
Répondre
XB
Volontaire !!
a posté le 17-09-2025 à 06:44
Retour volontaire ? La majorité ne veulent pas rentrer chez eux donc il faut les forcer sinon ils ne rentreront jamais. Des centaines de milliers de clandestins en Tunisie, 150 retours c rien du tout. En plus les femmes avec enfants qui font de la mendicité partout à Tunis et autres, comment elles rentrent en Tunisie ? Il y a sûrement des organisations qui les ont venir .....beaucoup de questions sans réponses à ce phénomène très grave pour la sécurité nationale. Il faut forcer tous les clandestins à rentrer chez eux !!! et instaurer les visas en urgence
Répondre
B.ha
arrive
a posté le 16-09-2025 à 20:37
150 qui parte. 2000 milles qui rentre. Immigration incontrôlable avec eux. On se'me ce que l'on recolte
Répondre
ourwa
@ B.ha
a posté le à 10:24
" 2000 milles qui rentre." sic Merci pour cette précision," 2000 milles", soit deux millions de migrants, comme quoi, on voit bien à quel point l'?tat tunisien nous ment, trafique les chiffres et nous mène en bateau... Heureusement qu'il y a la solidarite des Tunisiens, leur humanisme sans faille et l'absence, chez eux, de toute xénophobie, de tout racisme, comme à Sfax et ailleurs...
Répondre
B.ha
Couleur
a posté le à 12:37
Va à Sfax et demande si ils sont aime' les tunisiens et les tunisiennes ne les supporte plus. Toi par contre tu doit sûrement les ressembler
Répondre
