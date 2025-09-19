alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:34
Dernières news
Seize pays appellent au respect du droit international et à la protection de la flottille Soumoud
16/09/2025 | 18:56
2 min
4 Commentaire(s)
Seize pays appellent au respect du droit international et à la protection de la flottille Soumoud
Lecture Zen

Seize ministres des Affaires étrangères ont appelé, mardi 16 septembre 2025, au respect du droit international et à l’arrêt de toute action illégale visant la flottille Soumoud, qui tente d’acheminer une aide humanitaire vers Gaza.

Dans une déclaration conjointe publiée par le ministère irlandais des Affaires étrangères, les chefs de diplomatie de la Turquie, du Bangladesh, du Brésil, de la Colombie, de l’Indonésie, de l’Irlande, de la Libye, de la Malaisie, des Maldives, du Mexique, du Pakistan, du Qatar, d’Oman, de la Slovénie, de l’Afrique du Sud et de l’Espagne ont exprimé leur « profonde inquiétude quant à la sécurité de la flottille ».

« Nous appelons toutes les parties à respecter le droit international et à éviter toute action illégale susceptible de mettre en danger la vie des personnes impliquées dans cet effort humanitaire », souligne le texte.

Les signataires insistent par ailleurs sur la nécessité pour la communauté internationale de garantir le libre passage de l’aide humanitaire à destination des Gazaouis, conformément au droit international et aux principes humanitaires.

 

Rappelons que 18 navires de la flottille Al-Soumoud, amarrés au port de plaisance de Bizerte « Cap 3000 », ont pris la mer lundi 15 septembre 2025 en direction de Gaza, selon un responsable de l’administration portuaire cité par l’agence TAP. Quatre autres embarcations demeurent à quai, en attente de réparations et d’interventions techniques avant de pouvoir appareiller.

Au total, 22 embarcations de diverses nationalités ont séjourné dans le port de Bizerte, bénéficiant d’un accueil chaleureux de la population locale et de visiteurs venus de plusieurs régions. « Depuis le premier jour, les habitants se sont mobilisés pour soutenir et accompagner cette initiative visant à briser le blocus imposé à Gaza », a précisé la même source.

Les équipages ont ainsi reçu une assistance matérielle et logistique, allant de l’approvisionnement en denrées alimentaires aux facilités offertes par les autorités tunisiennes et les organisations de la société civile, à l’image du Croissant-Rouge tunisien. La première embarcation à quitter le port, samedi, a été le navire espagnol Marinette, placé sous le commandement du capitaine bizertin chevronné Abderrahmen Lazzem. Lundi, c'était au tour du navire algérien Sultana, de prendre le large avec à son bord douze passagers de nationalités tunisienne, algérienne et sud-africaine.

M.B.Z

A lire également
Flottille Al Soumoud: 18 navires prennent le large vers Gaza Ghassen Henchiri : le départ de la flottille est prévu dès lamélioration des conditions météorologiques La flottille Al Soumoud prête à lever lancre vers Gaza
16/09/2025 | 18:56
2 min
4 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
15:27
Investissements industriels et de services : net repli au premier semestre 2025
14:28
Intégration des enseignants suppléants : contestation autour des nouveaux critères de classement
13:07
Tunisie : fort recul de lexcédent commercial alimentaire à fin août 2025
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
19/09/2025
1
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
19/09/2025
1
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
19/09/2025
4
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
18/09/2025
0
Commentaires
Commentaires (4)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
stuc
qui dit international,dit usa !
a posté le 17-09-2025 à 13:29
je ne connais que dalle en politique ,et je m etonne de toutes ces actions ,au demeurant honorables ,mais si les arabes tiennent reellement a defendre gaza et punir israel,ils ont plusieurs moyens pour le faire et notamment le boycot et fermer la vanne du petrole ,et rien que cela fera imploser israel de l interieur ,mais il y a un hic et de taille ,ils devront auparavent soumettre leur demande a leur maitre trump et s il refuse ,fermer toute les bases militaires americaines de la region et pourquoi pas les remplacer par des pays dont on a la meme religion :ex l iran ,la turquie ,le pakistan.......!
Répondre
Benkhalifa
Bon vent
a posté le 17-09-2025 à 10:24
Les précédentes tentatives ont effectivement échoué vu le petit nombre de navires et de nations qui y ont participé. Cette fois ci les choses sont différentes: 1) Le nombre de participants, d'embarcations et de pays présents est beaucoup plus grand.
2) Les docaires Italiens ont menacé de bloquer les ports européens s'ils perdaient le contact avec leurs embarcations. Celà peut avoir un certain poids.
3) 16 pays ont appelé à protéger cette mission. Celà peut aussi jouer en faveur des activistes.
La flottille Soumoud n'est qu'une action plutôt symbolique mais importante pour casser ce blocus qui dure depuis des années et permet aux sionistes le contrôle total de Gaza.
C'est mieux que de rester les bras croisés et dire que ça va échouer d'avance.
Répondre
Patriote
Mascarade
a posté le 17-09-2025 à 07:58
Un mouvement qui n aura aucune répercussion pour les gazaouis juste de la propagande
Au lieu de tirer la leçon des autres expériences qui ont échouées on continue taper la tête au mûr
Car aucun acte positif n à résulte des anciennes actions au contraire les sionistes ont pris le contrôle des embarcations et arrêter tous les passagers et ensuite on voit des appels de toutes part pour sauver leurs intégristes physiques
Répondre
Yosr
Bravo à ces braves
a posté le 16-09-2025 à 21:22
Que Dieu Le Tout Puissant
les garde.
Répondre
Pépites
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue duré...
18/09/2025
5
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche l...
18/09/2025
2
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
18/09/2025
4
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
18/09/2025
4
Lembellie économique nest pas pour bientôt
18/09/2025
2
Un territoire, une vie et plusieurs gouvernances
18/09/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis