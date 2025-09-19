Fatma Mseddi dénonce une catastrophe sociale après la mort dun charlatan à Kairouan

La députée Fatma Mseddi a réagi, mardi 16 septembre 2025, à la mort d'un charlatan dans le gouvernorat de Kairouan.

Dans un post publié sur Facebook, Fatma Mseddi a critiqué les médias qui ont traité l'information de la mort d'un charlatan à Kairouan, relevant ainsi « une catastrophe sociale ».

« Des centaines de citoyens sont trompés quotidiennement au nom de la magie et de la sorcellerie », a poursuivi la députée.

Finalement, Fatma Mseddi a saisi l'occasion pour rappeler que des députés ont déposé un projet de loi criminalisant la sorcellerie et que ce dernier est en attente de discussions.

Il convient de rappeler que la députée avait réagi à la mort d'un charlatan à Bouhajla, connu pour ses pratiques de sorcellerie. Le charlatan, aveugle, est décédé après s'être trompé en buvant un insecticide au lieu de son médicament.

C'est la deuxième fois que la députée réagit en l'espace de deux mois sur ce projet de loi. En juillet 2025, la députée avait réagi au crime atroce qui a eu lieu également à Kairouan durant le Ramadan : un homme de 29 ans a arraché les yeux de sa femme avec une fourchette, persuadé par un charlatan qu'ils lui permettraient de trouver un trésor. La victime, grièvement blessée et désormais aveugle, a survécu à l'agression.

H.K