« Gaza brûle » : Israël lance son assaut majeur avec le soutien de Washington

L'armée israélienne a annoncé le lancement, mardi 16 septembre 2025 avant l'aube, de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, après le soutien « indéfectible » affiché par l'allié américain pour éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas.

A Genève, une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza avec l'intention de « détruire » les Palestiniens, mettant en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d'autres responsables israéliens. Israël a rejeté un « rapport biaisé et mensonger ».

L'annonce de l'assaut à Gaza-ville a été faite juste après le départ d'Israël du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio qui a qualifié de « groupe de sauvages » le Hamas.

Depuis le 7 octobre 2023, l'offensive d’Israël a dévasté le territoire palestinien assiégé et affamé et fait des dizaines de milliers de morts. Mardi, la Défense civile a fait état de 31 morts à travers le territoire dont plusieurs à Gaza-ville.

Les troupes israéliennes avancent « vers le centre » de Gaza-ville et ont « étendu les activités terrestres dans ce principal bastion du Hamas », a dit un responsable militaire. « La phase principale de l'offensive a commencé pendant la nuit (...) », a-t-il dit en estimant à « 2.000 à 3.000 » le nombre de combattants du Hamas opérant dans l'agglomération dont l'armée veut prendre le contrôle.

« On peut entendre leurs cris », a déclaré un habitant, Ahmed Ghazal, en allusion « aux nombreuses personnes emprisonnées sous les décombres de maisons rasées par les bombardements massifs et incessants sur Gaza-ville ».

« Nous avons retiré des enfants déchiquetés », a dit un autre, Abou Abd Zaqout, alors que des Palestiniens fouillent les décombres à la recherche d'éventuels survivants.

« Gaza brûle. L'armée frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de l'armée se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas », a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz.

Depuis des semaines, les habitants de Gaza-ville et ses environs, estimés à un million par l'ONU, fuient en grand nombre en direction du sud.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.

« Les Israéliens ont commencé à mener des opérations là-bas (Gaza-ville). Nous pensons que nous avons une petite fenêtre pour qu'un accord (de cessez-le-feu) puisse être conclu » avec le Hamas, a dit M. Rubio, en évoquant « probablement quelques jours et peut-être quelques semaines ».

Il s'exprimait avant son départ d'Israël, où il a promis lundi le « soutien indéfectible » de son pays à Israël pour éliminer le Hamas.

M. Rubio a déclaré que les Etats-Unis préféreraient une solution diplomatique au conflit qui verrait une démilitarisation du Hamas, avant d'ajouter : « parfois, lorsqu'on traite avec un groupe de sauvages comme le Hamas, ce n'est pas possible, mais nous espérons que cela puisse arriver ».

Le Forum des familles des otages a déclaré dans un communiqué que celles-ci étaient « terrifiées » pour leurs proches après l'intensification des frappes à Gaza. M. Netanyahu « fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accord et pour ne pas les ramener », a-t-il dit après une rencontre de familles d'otages avec M. Rubio la veille.

L'offensive à Gaza-ville provoquera « plus de destructions, plus de morts », a déploré l'Union européenne.

Le déplacement de Rubio dans la région est intervenu après une attaque israélienne inédite le 9 septembre à Doha contre des chefs du Hamas qui ont survécu selon le mouvement.

Avant son départ de Doha, il a exprimé à l'émir Tamim ben Hamad Al-Thani le soutien américain et l'a exhorté à poursuivre son rôle de médiateur entre Israël et le Hamas.

Le président américain Donald Trump, qui a évoqué cette attaque, a assuré lundi qu'Israël « ne frappera (plus) au Qatar », un allié des Etats-Unis.

© Agence France-Presse