alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Heure de Tunis : 10:31
Dernières news
Décret 54 : trois ans après, larme contre les rumeurs devenue épée de Damoclès
16/09/2025 | 12:17
3 min
0 Commentaire(s)
Décret 54 : trois ans après, larme contre les rumeurs devenue épée de Damoclès
Lecture Zen

 

Il y a trois ans, jour pour jour, le décret-loi 54 relatif aux infractions liées aux systèmes d’information et de communication était publié au Journal officiel. Présenté comme une garantie contre les fausses nouvelles et les rumeurs, il devait renforcer la lutte contre la cybercriminalité et protéger la sécurité nationale.

Or, en trois ans, le texte s’est imposé comme un symbole de dérive répressive. Loin d’être un rempart contre les intox, il est devenu une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus des journalistes, avocats, militants et simples citoyens.L’article 24, cœur du dispositif, punit de cinq ans de prison et de 50.000 dinars d’amende la diffusion de fausses nouvelles ou rumeurs. Utilisé de manière extensive, il a ouvert la voie à une vague de poursuites. Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) dénombrait, en janvier dernier, 24 affaires visant des journalistes, dont sept directement initiées par le ministère public.

« Nous faisons face à cinq peines privatives de liberté liées à des crimes de publication », a déclaré Zied Dabbar, président du SNJT, en référence à Sonia Dahmani, Mohamed Boughalleb (depuis libéré), Mourad Zeghidi, Borhen Bsaïes ou encore Chadha Haj Mbarek. « Ce décret place chaque journaliste et citoyen dans une situation de liberté conditionnelle », a-t-il ajouté.

En janvier 2025, le SNJT, l’Ordre des avocats et la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) ont organisé une conférence de presse pour dénoncer le texte. Les trois organisations ont décrit un climat de « peur et de terreur », dans lequel « chaque publication constitue une menace réelle ».

Hassen Toukebri, secrétaire général de l’Ordre des avocats, a qualifié le décret de « menace fatale » contre les libertés fondamentales. Bassem Trifi, président de la LTDH, a fustigé une « autorité sourde » face aux appels répétés à sa révision et dénoncé l’emprisonnement de centaines de jeunes, blogueurs et activistes pour de simples opinions. Selon lui, le décret viole également le respect des données personnelles en permettant des saisies arbitraires de téléphones.

Sous les pressions, plusieurs députés ont pris conscience de l’ampleur du problème. Le 2 juillet 2025, la commission de la législation générale a examiné une initiative parlementaire visant à réviser le décret-loi 54. Ses auteurs ont souligné la nécessité d’adapter le texte à la Constitution de 2022 et à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité, ratifiée en février 2024.

Ils ont pointé des articles violant le principe de proportionnalité et entrant en contradiction avec d’autres lois encore en vigueur. « Près de soixante députés, soit la moitié de l’ARP, revendiquent une modification du décret », a rappelé Zied Dabbar, accusant la présidence de l’Assemblée, dirigée par Brahim Bouderbala, de bloquer toute avancée.

Pour plusieurs juristes, le décret 54 souffre d’un vice de forme. Adopté unilatéralement en septembre 2022, avant la création de l’actuelle ARP, il a été promulgué sans consultation ni processus participatif. Or, selon la Constitution de 2022, les textes touchant aux libertés et aux droits fondamentaux relèvent de la loi organique, et non d’un décret.

En outre, l’article 75 stipule que l’information, la presse et les droits humains doivent être encadrés par une loi votée au Parlement. De ce point de vue, le décret 54 est non seulement liberticide mais aussi anticonstitutionnel.

Trois ans après sa promulgation, le décret 54 a perdu toute légitimité. Entre condamnations de journalistes, autocensure massive et instrumentalisation du pouvoir judiciaire, il est devenu l’emblème d’une régression des droits et libertés en Tunisie.

La révision, voire la suppression de son article 24, apparaît aujourd’hui, pour plusieurs observateurs, comme une nécessité impérieuse.

 

M.B.Z

A lire également
LARP ouvre le chantier de lamendement du décret 54 Décret 54 : le SNJT plaide pour des garanties juridiques en faveur des journalistes Décret 54 : pas de plénière avant les vacances parlementaires, selon Mohamed Ali Révision du décret 54 : la plénière aura lieu après les vacances parlementaires Pourquoi faut-il réviser le décret 54 ? Décret 54 : la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux est désormais passible de cinq ans de prison
16/09/2025 | 12:17
3 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions
Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire Ooredoo apporte espoir et sourires à 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire
ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard ATB lance la carte PayLater : achetez maintenant, payez plus tard
ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux ESET Research identifie GhostRedirector, un APT utilisant des outils inédits pour du référencement frauduleux
CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie CRIT poursuit son engagement et ses services en Tunisie
Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax Enda poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 110e agence à Skhira - Sfax
sur le fil
09:49
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
09:49
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
08:26
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
22:30
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
22:00
Les États-Unis opposent à nouveau leur véto à lONU sur Gaza
21:01
Rentrée universitaire : un communiqué sur la tenue vestimentaire déclenche la controverse
20:37
Grèves en France : des centaines de milliers de manifestants dans la rue
19:18
Maladies professionnelles : arrêté conjoint des Affaires sociales et de la Santé en faveur des victimes
19:05
Classes élitistes à Mahdia : la LTDH tire la sonnette dalarme
18:13
« Tentative de meurtre lent » : Riadh Chaïbi salarme pour Habib Ellouz
17:40
Open de Saint-Tropez : Moez Echargui qualifié pour les quarts de finale
16:49
Parlement : une loi exceptionnelle pour intégrer les chômeurs de longue durée dans la fonction publique
16:21
Balance commerciale industrielle : le déficit explose au premier semestre 2025
15:53
Décret 54 : le nouveau bâtonnier promet un combat sans relâche
15:27
Investissements industriels et de services : net repli au premier semestre 2025
14:28
Intégration des enseignants suppléants : contestation autour des nouveaux critères de classement
13:07
Tunisie : fort recul de lexcédent commercial alimentaire à fin août 2025
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
Conseil du deuxième district : Ahmed Barouni répond aux critiques de Ben Zineb
19/09/2025
1
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
Croissance annoncée par lINS : Houcine Rhili exprime de sérieux doutes
19/09/2025
1
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
Kaïs Saïed dénonce une « guerre acharnée » contre lÉtat tunisien
19/09/2025
4
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
Parlement, Boubaker Bethabet, investissementsLes 5 infos de la journée
18/09/2025
0
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis