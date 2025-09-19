Ahmed El Karm : il est urgent de diversifier l'offre touristique

Le coordinateur de la neuvième édition du Forum économique tunisien, Ahmed El Karm, a annoncé, mardi 16 septembre 2025, que les travaux se tiendront jeudi prochain sous le thème « Le tourisme en Tunisie, vers de nouveaux horizons ».
Invité de l’émission Expresso, sur Express FM, Ahmed El Karm a expliqué que le choix du tourisme comme axe central du forum est lié à son poids stratégique dans l’économie. Alors que ce secteur représente environ 5 % du PIB à l’échelle mondiale, il atteint près de 10 % en Tunisie si l’on tient compte des activités connexes.
Il a rappelé que les recettes touristiques ont progressé de 8 % au premier semestre 2025 et que les arrivées ont augmenté de 11 %. Des chiffres encourageants mais qui, selon lui, nécessitent des mesures de consolidation afin de garantir la durabilité de cette dynamique. Ahmed El Karm a ainsi insisté sur l’urgence de diversifier l’offre et de ne plus se limiter au balnéaire, en développant notamment le tourisme saharien, culturel, sportif, écologique, médical ou encore d’affaires, pour aligner la Tunisie sur les tendances mondiales.
Le forum s’articulera autour de plusieurs axes, dont la promotion du tourisme des seniors par l’adaptation du cadre légal et des structures d’accueil, le développement du tourisme médical et de bien-être, ainsi que la mise en valeur du tourisme écologique en favorisant l’investissement des jeunes.
D’autres axes concernent la réhabilitation des hôtels fermés, qui représentent près de 20 % de la capacité d’accueil, et l’exploitation de quelque 800.000 appartements inoccupés dans le cadre de ce qu’il appelle « le tourisme chez l’habitant ». Ahmed El Karm a également mis en avant la nécessité de renforcer la visibilité de la Tunisie à travers le développement du tourisme de luxe aux normes internationales.
Il a ajouté que le voyageur moderne choisit désormais sa destination via les plateformes numériques, ce qui oblige la Tunisie à repenser sa stratégie de communication en ligne et à offrir une expérience plus immersive, permettant de découvrir la culture et les traditions locales, tout en valorisant la dimension environnementale.
En conclusion, Ahmed El Karm a plaidé pour une nouvelle gouvernance du secteur, l’ouverture de lignes aériennes directes, une meilleure formation professionnelle et la modernisation des services. Il a également appelé à l’adaptation des textes législatifs aux besoins d’un tourisme moderne, estimant que ce secteur reste une véritable locomotive pour la croissance et l’ouverture économique de la Tunisie.
M.B.Z
Des hôtels vieux de 60 à 80ans sans réaménagement structurelles des patrimoines.
Des bacs vieux souvent en panne et ne peuvent transporter que 15 -20 voitures, j'ai passé 4h en attente puis j'ai fait demi tour pour aller à Djerba via Zarzis, j'ai cru que après 20ans le service va s'améliorer mais rien et absolument rien a changé!
Il faut declassifer automatiquement l'hôtel chaque 20ans. l'hôtel doit être reclassifié après inspection par le ministre du tourisme, les dossiers peuvent être examiné 1 ans avant l'expiration des 20 ans.
Mais le problème de la Tunisie c'est qu'il n'y a rien a faire en dehors de l'hôtel! Par contre en Turquie je suis à l'hôtel que pour s'endormir et le Petit-déj
En Tunisie le touriste passe 10 jours sans quitter l'hôtel et au max une petite balade de 15min au chameau sur la plage
On a un potentiel énorme mais zéro zéro stratégie! Cela fait 3 ans que le ministère du tourisme promet un cahier de charge pour les maisons d'hôtes mais rien!
On a des plages vides et non exploité dans plusieures villes, on a rien a foutre de les voirs vides! Même les roches il faut les exploiter!
Libérer l'investissement et surtout l'orienter et l'organiser!
'?cart énorme en valeur absolue entre la Tunisie le Maroc et les Emirats
- La Tunisie génère à peine 2 milliards d'euros de recettes touristiques
- Les '?mirats génèrent près de 60 milliards d'euros par an grâce au tourisme ' soit plus du double du PIB total de la Tunisie, estimé entre 30 et 40 milliards d'euros.
- Le Maroc atteint environ 10,5 milliards d'euros ' soit 4 à 5 fois plus que la Tunisie.
Modèle économique très différent
- Les '?mirats ont misé sur le luxe, l'expérience, les grandes marques, les infrastructures (Dubaï Mall, Burj Khalifa, aéroports ultra modernisés...) et une diversification touristique réussie.
- Le Maroc combine héritage culturel, festivals, resorts rénovés, promotion active et arrivée massive (14'17 millions de touristes) ' ce qui leur assure une meilleure dépense moyenne par visiteur.
- La Tunisie reste bloquée dans un modèle low-cost tout-inclus, avec une faible dépense par touriste et une infrastructure moins valorisante.
Dépense par touriste, 229 USD/touriste pour la Tunisie ' soit presque 3 fois moins que le Maroc 660USD/touriste
Modèle économique archaïque et dépassé pour la Tunisie
La Tunisie ne manque pas de ressources humaines brillantes, mais elles sont tenues à l'écart des cercles décisionnels
Patrimoine mal exploité, Carthage est le seul site de renommée mondiale, mais il est mal entretenu et mal scénarisé (pas de muséographie moderne, pas d'expériences immersives).
Souks insalubres et artisanat sous-valorisé, contrairement au Maroc, où les médinas sont restaurées et labellisées UNESCO, les souks tunisiens souffrent d'insalubrité, de désordre et d'absence de mise en scène de l'artisanat.
Absence de gastronomie valorisée, aucun chef tunisien star, aucun restaurant classé mondialement, aucune mise en avant des plats tunisiens dans l'offre touristique.
Régions ignorées, le sud saharien, le Kef, Tabarka, ou les oasis de Tozeur pourraient être des joyaux'?' mais aucune stratégie ne les promeut.
Pa sla peine de sortir de Saint Cyr pour avoir des idées innovantes
Que faire pour inverser la tendance ?
- Valoriser le patrimoine : restaurer les médinas, scénariser Carthage et Dougga avec des technologies immersives.
- Créer une marque "Tunisie authentique" : gastronomique, artisanale, saharienne.
- Monter en gamme : attirer des grandes chaînes hôtelières et des événements internationaux.
- Améliorer la sécurité et l'accueil : pour encourager le tourisme individuel.
- Réhabiliter le littoral et instaurer une vraie politique écologique.
Cet été 28 plages ont été décrété impropre à la baignade y compris La Goulette, autrefois perle du littoral tunisien, est aujourd'hui contaminée.
Elle fut l'une des plus belles stations balnéaires du pays jusqu'aux années 70, avant d'être défigurée par l'exode rural, la bétonisation et l'abandon des services publics.