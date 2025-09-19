France - Olivier Faure appelle à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a appelé dimanche à afficher le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre prochain, jour de la reconnaissance prévue par la France de l'État palestinien.
"Le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l’État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies", a écrit le patron du PS sur le réseau social X, au-dessus d'un article relatant les manifestations propalestinienne qui, en Espagne, ont fortement perturbé le déroulement de l'épreuve cycliste de la Vuelta.
Le président Emmanuel Macron se rend à New York pour participer à une conférence coprésidée par Paris et Ryad, au cours de laquelle il a promis d'annoncer la reconnaissance par la France de l'État palestinien.
Répondant à l'interpellation d'un internaute qui lui faisait remarquer sur X que la date du 22 octobre correspondait aussi cette année à Rosh Hachana, le Nouvel an juif, Olivier Faure a également écrit: "Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le nouvel an juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort".
Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Yonathan Arfi a réagi sur X aux propos d'Olivier Faure.
" Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé aux mairies d'afficher les portraits des otages retenus à Gaza. Ni les drapeaux du Sud Soudan ou du Kosovo quand la France les a reconnus ", a-t-il déclaré. " La France a besoin d'apaisement, pas de surenchère démagogique et clientéliste ", a-t-il ajouté.
Ce sont eux les collabos du momment qui sont aux mains de l'envahisseur étranger.
De vrais traitres a leur pays qui vaudra le peloton d'exécution a cette cinquième colonne.
Vous ne supportez pas que LFI vous mette face à vos responsabilités et dévoile ce qui se se cache sous vos masques.
Les vrais traîtres sont par définition ceux qui trahissent leur électorat. '? quel moment LFI a-t-elle trahie ses électeurs ?
En revanche, il n'y a qu'à regarder les votes des députés RN et Reconquête pour se convaincre de leur hypocrisie : ils défendent le bloc bourgeois comme le PS, au détriment de la majorité du peuple.
autrement avec vos deux kilomètres de commentaires, impossible qu'une personne vous lise même suicidaire
Selon Houria Bouteldja, ces gens sont "l'alliance des durs de durs de la gauche molle et des mous de mous de la gauche radicale du PS". Tout est dit.
C'est agréable cette clarification à gauche. Hormis LFI, ils font unité dans une atmosphère de trahison permanente. Les sociaux-traîtres, de leur petit surnom sont dans leur rôle comme en 1914, et il faut être inquiet quand ces gens proposent l'union sacrée, qui laisse présager une guerre mondiale...
Le vocabulaire de ces sociotraîtres est emprunté à la droite. Ils qualifient Retailleau de "centre-droit" alors qu'il est islamophobe. Plutôt légèrement à la droite d'Hitler...
Ils veulent voler la "part de marché" de la France Insoumise en s'emparant de certains sujets qu'ils ont méprisé et ignoré comme la Palestine, l'islamophobie, le racisme, les questions impérialistes, la question antiraciste, les violences policières.
Ne pas oublier que Faure et Roussel (PCF) ont manifesté avec la police, que Marine Tondelier (Les Verts) a dit qu'elle ne supportait pas d'entendre Allahu Akbar dans les manifs pour la Palestine. Ces gens ne sont pas anti-Europe, et se préparent à la guerre.
Historiquement la gauche a toujours eu un problème avec son aile droite. Toute l'aile droite de LFI qui a profité de l'élan pour se faire élire est partie et tant mieux. Il y aura toujours des gens opportunistes. En 2024, le fait de faire entrer ces traîtres dans le NFP a permis cette clarification.
Ces deux gauches jouent la carte irréconciliable. Le PS espérait être récupéré par Macron, malheureusement il les a déçus. Il était grand temps que ces tartuffes de sociotraîtres toujours présents dans les guerres impérialistes soient dévoilés. On traverse une période historique importante.
Quand on se rappelle du quinquennat Hollande, ce dernier a sali la gauche à un point où la France Insoumise ne se définissait pas comme étant de gauche au début. A parti la France Insoumise, personne n'a de programme viable en France.
Faut pas oublier qu'au PS, 2027 va se jouer sur la carte anti-LFI. La Chute de Bayrou est due à la pression de la rue. Le 10 septembre a été exceptionnel, la rue n'a pas dit son dernier mot et ils ont peur de la rue. Le 10 septembre n'est que le début, le bloc bourgeois est en train de jouer ses dernières billes. Et à chaque fois qu'il joue à ce jeu, il a toujours recours aux sociotraîtres.
Ces gens là n'ont aucun programme, contrairement à monsieur Mélenchon. Ce dernier voit tous les aspects de la politique et fait des propositions politiques précises. La question qui se pose : est-ce que le NPA, qui estimait que la FI était dure envers le PS, va suivre. Car le NPA estime que pour empêcher le fascisme d'arriver au pouvoir il y a besoin du PS. Est-ce que le NPA va rejoindre cette coalition avec le PS pour empêcher le fascisme ? C'est le propos de Plenel actuellement : un discours extrêmement grave et qui va dans le sens de la bourgeoisie et de ce que l'histoire nous a enseigné moult fois.
La France raciste..
J'ai pas lu votre diarrhée jusqu'au bout...
Tellement de conneries dès le départ...
Commencez par voir ce que vous pouvez faire pour sortir votre pays, mon pays d'adoption, de sa situation désespérée....
Pas plus tard qu'aujourd'hui en Gironde, la police a interpellé un ex militaire de 53 ans qui possédait plus de 200 engins explosifs artisanaux, arbore fièrement des tatouages nazis. On sait qui sont ses cibles..
La France glisse vers le fascisme et le racisme gagne du terrain. Merci les médias aux mains des milliardaires comme bolloré nostalgiques du temps pourri du colonialisme. Tant que vous n'aurez pas compris que le petit peuple se déchire pour le plus grand plaisir des dominants, vous passerez à côté de beaucoup de choses.
En France on ne pavoise pas avec les drapeaux du hamas, surtout les mairies, et cela est formellement interdit par 2 jugements de justice récents.
Du reste, nombre de ses cadres influents le sont très ouvertement et depuis fort longtemps.
Je ne vais pas me donner de rappeler les faits établis historiquement.
Le ma'?heureux Faure se fait traiter déjà de tous les noms par les officiants des médias locaux, tous acquis à la Cause.
Vous vous rendez compte, il ose en appeler à faire flotter le drapeau de la pauvre Palestine sur les fronton des mairies de France et de Navarre, là où bien des maires ont honoré celui d'Israël sans sourciller.....
Quelle connerie la guerre, Barbara!......
Cette maçonnerie prétendument "Humaniste"©' a brillé par son silence et son hypocrisie légendaire, en plus d'être tout le temps à côté de la plaque.
Elle ne séduit plus, ses rangs sont remplis d'affairistes, d'hypocrites et le peu d'humanistes sincères qu'il y avait se font rares. La moyenne d'âge est élevée. Son influence est réduite et elle ne fait plus rêver mais suscite l'indifférence, elle est vue comme une perte de temps, d'argent et surtout une grosse mascarade : comment un tel réseau soi-disant influent a-t-il pu laisser un génocide se commettre ?
Tout simplement car la maçonnerie soutient corps et âme le projet SIONISTE car elle imagine que grâce à un génocide et une épuration ethnique, elle pourrait reconstruire le 3e temple de Jérusalem... des fanatiques dangereux qui se cachent derrière des "valeurs universelles" qui ne s'appliquent qu'aux dominants de ce monde terrestre.