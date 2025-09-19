Le message de Nafaâ Laribi au nouveau conseil de l'Ordre des avocats

Imprimer

L’avocat et membre du comité de défense d’Abir Moussi, Me Nafaâ Laribi, s’est adressé, mardi 16 septembre 2025, au nouveau Conseil de l’ordre national des avocats.

Dans un post sur Facebook, Me Laribi a d’abord nommé et félicité tous ses confrères qui formeront le nouveau Conseil de l’ordre national des avocats.

« La confiance que les électeurs ont placée en vous n’est pas un simple mandat ni un honneur symbolique, c’est une lourde charge et une grande responsabilité », a-t-il indiqué, tout en affirmant que la prochaine étape sera difficile pour la profession et pour la patrie en général.

Il a évoqué des défis immenses et des enjeux graves qui, selon lui, ne doivent pas se réduire à une simple gestion quotidienne ou à ce qu’il a qualifié de « communiqués froids », n’ayant pour but que d’absorber la colère de la base.

« Il vous est demandé d’être fidèles à vos consœurs et confrères et de traduire cette confiance en positions fermes, en programmes concrets et en un véritable service rendu à la profession, loin des calculs mesquins et de la logique du profit personnel », a ajouté Nafaâ Laribi.

Il a ensuite rappelé que la profession a « besoin d’un conseil solide, fort, indépendant et courageux pour qu’il puisse relever les défis et porter haut la voix des avocats ».

L’avocat a ensuite déroulé une liste de priorités :

œuvrer d’urgence pour mettre fin aux circulaires relatives au mouvement des magistrats et garantir les conditions d’un procès équitable ;

rétablir la légitimité des instances judiciaires qui ont perdu toute base légale ;

faire en sorte que la voix des avocats retentisse auprès des autorités afin d’obtenir la libération des consœurs et confrères détenus injustement.

Sans cela, a-t-il averti, « vous ne pourrez pas accomplir la mission de l’avocature. Les avocats vous ont élus pour être leur voix, et non pour vous dissoudre dans le silence honteux des précédentes instances ».

« Votre réussite dépendra de votre audace… Ne trahissez pas la profession, car l’Histoire ne pardonne pas ! », a conclu Me Laribi.

Rappelons que Nafaâ Laribi a chaleureusement félicité le nouveau bâtonnier, Boubaker Ben Bethet, suite à sa victoire écrasante lors des élections de l’Ordre national des avocats qui se sont déroulées samedi 13 septembre 2025.

H.K