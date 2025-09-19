alexametrics
vendredi 19 septembre 2025
Fin de la prolongation des contrats CIVP : les précisions du PDG de l'Aneti
16/09/2025
Fin de la prolongation des contrats CIVP : les précisions du PDG de l'Aneti
Hatem Dahmen, PDG de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti), est intervenu, mardi 16 septembre 2025, afin de revenir sur la décision de suspension de la prolongation des contrats CIVP pour une deuxième année.

Invité de l’émission Yaoum Saïd, il a rappelé que les contrats CIVP ont pour finalité l’intégration des nouvelles recrues dans la vie professionnelle.

M. Dahmen a ensuite déclaré : « Après l’amendement du Code du travail, et à la suite de multiples réunions, 80 % des bureaux d’emploi ont affirmé que la deuxième année au sein de la même entreprise n’a pas d’effet sur l’intégration du stagiaire. »

Il a également expliqué qu’une année est largement suffisante pour qu’un stagiaire s’intègre dans l’entreprise où il effectue son stage.

L’invité de Nabila Abid a ensuite précisé que, jusqu’au 30 septembre, les contrats déjà en vigueur peuvent être prolongés, mais qu’après cette date la prolongation n’est plus possible.

« Par contre, lorsqu’un jeune, après douze mois au sein d’une entreprise, n’est pas embauché, il peut, à titre exceptionnel, bénéficier d’un autre contrat de douze mois de type CIVP », a-t-il ajouté.

 

 

H.K

