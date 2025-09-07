alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Crise des médicaments : la mort de deux jeunes malades du cancer relance le débat sur laccès aux traitements
Crise des médicaments : la mort de deux jeunes malades du cancer relance le débat sur laccès aux traitements
Le 23 août 2025, le jeune ingénieur Houssein Aboudi est décédé, l’année même de sa graduation, après que sa demande pour obtenir le médicament contre le cancer nécessaire à son traitement a été refusée par la Cnam. Ses proches ont expliqué avoir tenté, sans succès pendant six mois, de se procurer ce traitement vital. Son dossier a finalement été accepté, mais les soins sont arrivés incomplets et trop tard pour sauver sa vie.

Cette tragédie est survenue moins de 24 heures après le décès du jeune Houssem Harbaoui, lui aussi privé du médicament dont il avait un besoin urgent. Quelques jours avant sa mort, Houssem avait déclaré avoir passé plus de deux mois sans traitement et que sa demande auprès de la Cnam avait été rejetée, alors que le médicament n’était disponible que par ce biais et qu’il était impossible de se le procurer en pharmacie, même sans la prise en charge.

 

La mort de ces deux jeunes en seulement deux jours a ravivé l’inquiétude concernant la pénurie de médicaments en Tunisie et a remis en lumière le droit fondamental des patients à accéder aux soins et aux traitements médicaux. L’émotion est immense au sein de l’opinion publique.

Au-delà de la pénurie, ces décès soulèvent une question éthique importante : le refus ou le retard de certains traitements pourrait-il être lié à une priorisation des soins ? Autrement dit, certaines demandes, notamment pour les traitements palliatifs ou pour des cas jugés moins « curatifs », seraient-elles mises en attente afin de réserver les médicaments aux patients considérés comme ayant plus de chances de guérison ? Cette hypothèse interpelle sur les critères utilisés par la Cnam et les établissements de santé pour distribuer des ressources limitées.

 

Face à la pénurie des médicaments, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, avait présidé, ce week-end, une séance de travail consacrée à l’élaboration d’un plan national visant à pallier le manque conjoncturel de médicaments et à assurer la continuité de l’approvisionnement.

Le plan prévoit la création d’une plateforme d’alerte précoce au sein de la Pharmacie centrale, la déclaration régulière des niveaux de stock par les fabricants, et une coordination renforcée avec les laboratoires en cas de perturbation de la production. Une campagne nationale encouragera également le recours aux médicaments génériques et rappellera l’importance de leur usage approprié.

Le ministère avait appelé enfin les médecins et les pharmaciens à s’appuyer sur les données nationales dans leurs prescriptions et à rationaliser l’utilisation des traitements, tout en accompagnant les citoyens dans une meilleure gestion des soins. Ce dernier point quant à la rationnalisation des prescriptions a fait grand bruit, faisant craindre une crise plus profonde qu'on le croit.

 

Ces décès rappellent non seulement l’existence d’une pénurie de médicaments en Tunisie, mais mettent aussi en lumière un dilemme éthique majeur sur la priorisation des traitements palliatifs et curatifs. Ils interrogent la Cnam sur la gestion des demandes urgentes pour les patients atteints de cancer. La question de l’accès immédiat aux traitements vitaux reste entière et continue d’alimenter un débat crucial sur la santé publique.

 

M.B.Z

Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
06/09/2025
0
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
06/09/2025
0
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
06/09/2025
0
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
06/09/2025
4
Commentaires
Commentaires (17)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
bbaya
Allah yerhamehem
a posté le 26-08-2025 à 10:51
Ce qui me fait encore mal, quand quelqu'un ramène avec lui des médicaments de l'étranger pour un proche ou amis ils lui saisie les médicaments à la douane tunisienne ... et surtout à l'aireport de Monastir
Répondre
Limou
Coût
a posté le 26-08-2025 à 09:17
Les médicaments anticancéreux coûtent chers ( des milliers voire des dizaines de milliers de dinars par cure, en sachant qu'il faut administrer une cure toute les trois semaines en général)
La pharmacie centrale n'a certainement pas les moyens. Les fournisseurs étrangers le savent et n'accordent pas de crédit.
Le problème général c'est le financement de la santé, il faut augmenter les cotisations sociales pour avoir une bonne prise en charge
Répondre
Sarra
C'est terriblement triste
a posté le 26-08-2025 à 09:13
Allah yarhamhom. C'est extrêmement triste. Nos jeunes meurent faute de moyens alors que ces mêmes moyens sont mis à disposition d'initiatives débiles, populistes et sans avenir. Ne leur en voulez s'ils partent tous. Ils n'ont simplement pas envie de mourir.
Répondre
momo
le coupable
a posté le 25-08-2025 à 23:35
les médicaments anti cancéreux sont très chers et surtout, la pharmacie centrale est en faillite non déclarée et elle est endettée jusqu'au cou...donc elle importe de moins en moins, les fournisseurs étrangers lui accordent moins de crédits et donc elle n'importe plus bcp de médicaments chers
Répondre
Mohamed Obey
Quelle honte, on tue les citoyens par non-assistance
a posté le 25-08-2025 à 21:03
Eh ben voilà! c'est ça tuer quelqu'un en refusant d'écouter son appel au secours! Honte à tous ceux qui, ayant pris connaissance de l'état médical des deux patients, malheureusement décédés (allah yarhahem!), n'ont pas eu la bonté et l'intelligence de fournir les médicaments sauveurs quand le besoin en fut urgent. Honte à quiconque ne fait pas son travail avec conscience et éthique!
Sachez que personne n'est à l'abri d'un sort aussi triste. Il faut un plus d'humanité, d'empathie, et de compréhension.
Il ne faut jamais accepter d'être le ou la complice du malheur de quelqu'un....
Répondre
Pardon
Corruption à tous les étages
a posté le 25-08-2025 à 18:43
les cancérologues du pays sont très riches, les radiothérapeutes milliardaires voila la vérité. Errahma la
Répondre
Tgm
@pardon
a posté le à 22:06
C quoi le rapport
Répondre
Alya
Les patients étaient soignes dans une structure hospitalière et non privee
a posté le à 20:06
Il s agissait d un hôpital, de médicaments payés par la cnam ..
Répondre
MM
@Alya
a posté le 25-08-2025 à 18:09
Tout à fait d'accord avec Mimi ,Kamelet citoyen-h.Peu importe AMM ou hors AMM,au temps du président Ben Ali les soins prodigués aux Tunisiens étaient mieux .Malheureusement on constate aujourd'hui que des jeunes meurent à cause d'une pénurie de médicaments.Bien évidemment,la cause principale est cette pseudo révolution qui nous a renvoyé à l'âge de pierre.Slts
Répondre
Alya
J ai exerce sous benali aussi
a posté le à 20:02
J exerce depuis le régime Benali . Je connais très bien le sujet . Je n ai pas intervenu sur un sujet en dehors de mes compétences.
Répondre
Alya
Important
a posté le 25-08-2025 à 17:28
Il aurait fallu que l auteur de l article vérifié si les médicaments étaient hors AMM ? En plus aucun médecin, ou responsable de la cnam , ne peut répondre, vu le secret medical
Répondre
Mimi
C'est triste
a posté le 25-08-2025 à 17:04
Le président Ben Ali allah yarhmou était très proche des personnes malades surtout quand elles nécessitaient d'importants soins.Il les envoyait à l'hôpital militaire,parfois même à l'étranger.Cette pseudo révolution a détruit le pays.il est inacceptable que ces 2 jeunes meurent à cause d'une pénurie de médicaments.Allah yarhamhoum
".Le droit aux soins et aux traitements médicaux est l'un des droits fondamentaux de tout être humain ».
Répondre
Alya
Désolée mimi
a posté le à 17:25
Vous confondez , médicament disposant de L AMM et médicament ne disposant pas de L AMM . Même au temps de benali , nous n avions pas les médicaments hors AMM , comme vous dites . Et les soins à l etrangre obéissant aux mêmes demarches
Répondre
kamel
Misere
a posté le 25-08-2025 à 15:18
Depuis 2011 l'année le renversement de régime Ben Ali je l'ai dis à tout le monde que notre pays va souffrir jusqu'à 2030 c'est la malédiction à cause de l'ingratitude du peuple envers ces dirigeants qui ont consacré leur vie pour le bien des autres.
Répondre
Citoyen_H
EN DEUX LIGNES, VOUS AVEZ RESUMé
a posté le à 16:28
la seule, la vraie et l'unique raison de tous nos malheurs actuels.
Les traitres, les vendus et les imposteurs, oeuvrent à plein régime, afin de faire porter le chapeau à KS, le marasme dans lequel le pays ne cesse de se prendre les pieds, depuis le passage des gardiens d'étables et d'écuries au pouvoir.
Vous avez annoncé que notre souffrance allait durer jusqu'à 2030.
Ce n'est pas réaliste. Notre économie et nos administrations ont été catapultées à l'âge de la pierre.
Elles sont infestées par des bras cassés stériles et incompétents et profondément gangrénées.
Du coup, je surenchéris'?'votre diagnostic.
Je dirais, au mieux, en 2050 !

Répondre
JUDILI58
REVOLTANT
a posté le 25-08-2025 à 13:47
Nos responsables oublient que nos salaires sont amputés de 6,75% au profit de la CNAM. En contre partie de ce devoir nous avons des DROITS et au premier rang desquels le droit de se faire soigner. La CNAM ne fait preuve de rigueur que lorsqu'il s'agit de nos droits et s'évertue à inventer des procédures toujours de plus en plus lourdes pour nous faire perdre nos droits. Par contre elle ne fait aucun ou très peu d'efforts pour le recouvrement de nos cotisations qui sont collectés par la CNSS et la CNRPS. La responsabilité des décès de ces deux jeunes incombe à l'état. Malheureusement il y en aura d'autres tant que l'on ne respectera pas les droits des citoyens. Et ceci sans parler des autres difficultés d'accès aux soins et leurs conséquences dramatiques sur notre santé. Tout notre système de soins doit être repensé et adapté à nos moyens. Allah yrham ouladna we ysaber aylethom
Répondre
kamel
mais encore
a posté le 25-08-2025 à 13:26
moi aussi la cnam m'a refusé le traitement l'x tandi j'ai été obligé de prendre autre chose mais c'est pas aussi éfficace que faire ils attendent qu'on créve
Répondre
