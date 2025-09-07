alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Cinq journalistes palestiniens tués à Gaza dans des frappes israéliennes
25/08/2025 | 09:53
Cinq nouveaux journalistes palestiniens ont été tués à Gaza, lundi 25 août 2025, dans des frappes israéliennes visant notamment le complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de l’enclave.

Al Jazeera a confirmé la mort de son journaliste Mohammad Salama, touché lors du bombardement. Selon des sources médicales palestiniennes, le photographe de Reuters Hossam al-Masri, le journaliste de la NBC Moaz Abu Taha, ainsi que la journaliste d'Independent Arabia et AP Mariam Abou Deqqa ont également péri dans la même attaque. Plus trad dans la matinée, les mêmes sources ont annoncé le décès du journaliste, correspondant pour plusieurs médias dont la radio tunisienne Diwan Fm, Ahmed Abu Aziz des suites de ses blessures lors de la frappe israélienne contre l’hôpital, portant le nombre de journalistes tués à cinq. Le bombardement a coûté la vie à au moins quinze personnes selon un bilan provisoire.

Cette nouvelle tragédie survient trois semaines après la frappe israélienne du 10 août qui avait tué quatre journalistes d’Al Jazeera – Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal – dans une attaque ciblée contre leur tente de presse à Gaza.

Depuis le début de la guerre, Israël justifie ces frappes en affirmant qu’« aucun journaliste n’opère réellement à Gaza », accusant les reporters présents d’être des agents affiliés au Hamas. Un narratif relayé par plusieurs capitales occidentales.

Pourtant, les organisations de défense de la presse démentent catégoriquement ces accusations. Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) rappellent que plus de 200 journalistes et travailleurs des médias ont été tués à Gaza depuis le déclenchement du conflit, faisant de cette guerre le conflit le plus meurtrier pour la profession dans l’histoire récente.

Depuis bientôt 23 mois, l’enclave palestinienne reste totalement interdite aux journalistes étrangers par le gouvernement israélien. Seuls de très rares reportages « embedded » (« embarqués ») sont autorisés : quelques heures passées avec l’armée israélienne, guidés par l’unité du porte-parole de Tsahal. Mais sans aucune liberté de mouvement ni possibilité d’enquête indépendante.

« C’est l’une des rares fois dans l’histoire moderne qu’un conflit de cette ampleur ne peut pas être couvert et raconté par des journalistes qui veulent s’y rendre », analyse Laurent Richard, fondateur de Forbidden Stories. « Qu’un pays refuse l’accès à des journalistes étrangers à une zone de guerre, c’est un immense problème démocratique d’accès à l’information ».

 

R.B.H

Commentaires
Commentaires (9)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Vieillard
Un petit massage syrien aux imbéciles Iraniens
a posté le 26-08-2025 à 10:39
« L'Iran accuse la Russie de manière surprenante d'avoir transmis des données à Israël pendant la guerre des 12 jours. »

'?' (Si seulement les Iraniens m'avaient posé la question, ils auraient été épargnés de nombreuses expériences douloureuses avec ce joueur d'échecs sournois.)

« Seyed Mohammad Sadr, membre du Conseil de discernement iranien, a déclaré que la Russie avait fourni à Israël des informations sur les centres de défense aérienne iraniens pendant la guerre Iran-Israël, du 13 au 24 juin 2025, a rapporté Al Arabiya dimanche. »

'?' certes, sans compter les pannes toujours ponctuelles des S-300 russes'?'

'?' ce talentueux joueur d'échecs a voulu faire un petit massage syrien aux imbéciles Iraniens'?'
'?' mais ça n'a pas vraiment marché'?'

'?' Je suis déjà curieux de voir comment les incorrigibles défenseurs de Poutine vont expliquer cela'?'
Répondre
Mohamed Obey
@ Gg: Vous radotez. Continuez à rêver!
a posté le 25-08-2025 à 21:41
Vous vous voulez qu'on écrase Hamas et Hizbullah pour que votre sale Netanyahu et ses complices génocidaires mettent complètement la main sur ce qui reste des territoires arabes... Quelle saloperie! Je suis vos commentaires depuis quelque temps: eh ben vos commentaires sont nauséabonds§ Un peu d'égard s'il vous plait envers les souffrants de Gaza, envers les enfants qui pleurent matin et soir sous l'effet de la famine, un peu de respect aux journalistes ciblés par les snipers d'Israël
Mais rassurez-vous, ni vous ni les gens aussi piteux que votre personne ne sauront forcer ces braves militants à choisir de rester prostrés!
Si vos inepties sont dues à déficit de connaissance, allez dans la plus proche des bibliothèques. Peut-être qu'ainsi seriez vous quitter votre monde caverneux....

Répondre
GER
La colonisation est à son summum.
a posté le 25-08-2025 à 16:59
Il est des vérités qui, bien qu'âpres, doivent être énoncées et dénoncées sans détour. La colonisation a commencé quand l'occident sans droit valable prit la terre des palestiniens par la force pour créer israel en 1917. Aujourd'hui cette colonisation est à son summum. Elle n'a que trop duré et est loin d'être terminée sous l'?il complice et silencieux de ceux qui l'on orchestré. Ce que l'occident a fait aux palestiniens depuis des générations est horrible, honteux et innommable.
Où sont le Droit International, ONU et la CPI ? Regardez ces géants aux pieds d'argile qu'on nomme justice, mais qui en réalité, portent le poison. Leur trône n'est que mensonge où l'on juge les faibles qui respectent la loi. Ils se font tonnerre contre l'agneau docile qui respecte, mais s'inclinent devant l'injustice et s'élèvent farouches quand il faut opprimer. Ces géants que vous voyez ne sont rien d'autre qu'une justification de la loi du plus fort. Justice ? Quelle ironie amère ! Elle n'est qu'illusoire. Ce sont toujours ceux qui obéissent aux lois qui sont jugés et condamnés par ceux qui les violent sans honte ni mémoire. Les règles sont faites pour les dominés, et les exceptions pour les dominants, hélas. Quels sont ces droits qui reconnaissent le droit des uns et suppriment celui des autres? Quel est ce droit et justice qui réduisent à la colonisation, l'oppression, la terreur, l'humiliation les faibles qui le respectent par ceux qui le piétinent ?
Les peuples dorment encore, dans la jungle où la loi du plus fort dévore les innocents. Pourquoi ces peuples nobles restent-ils enchaînés ? Ils croient aux lois écrites par des mains corrompues ignorant que l'espoir sous leurs pieds, se dénude. Nobles peuples, grands et libres, déchaînez-vous de ces droits et justices illusoires, unissez-vous et agissez ensemble.
Répondre
AN
Du jamais vu dans l'histoire ! J'espère qu'on leur fera la même chose, il le mérite !
a posté le 25-08-2025 à 16:50
Il y a la vidéo de la frappe en direct et en temps réel !!!! la frappe sur l'hôpital c'est vraiment horrible, passez les en direct , en voit bien les secouristes qui travaillent quelques choses et d'un seul coup la frappe c'est horrible !!!!! Les chiffres ne veulent plus rien dirent il faut les images pour se rendre compte de l'atrocité.

Bref "Crime de guerre" et " Crime contre l'humanité" manifestes, mais chut faut pas le dire trop.
'?a doit être ça les valeurs de l'occident et de l'armée la plus morale de tout l'univers..

Les images circulent en direct partout dans le monde. La défense civile et des médecins étaient en train de travailler pour secourir les victimes d'une première frappe dans un escalier de l'hôpital Al Nasser. Ils ont été ciblés et éliminés en direct sans aucune raison.

Médias français et allemands, non, non, non ! Continuez comme avant. On ne dit pas "tués", on dit qu'ils sont morts ou qu'ils ont perdu la vie.
Répondre
Gg
Un détail faux
a posté le 25-08-2025 à 13:00
"C'est l'une des rares fois dans l'histoire moderne qu'un conflit de cette ampleur ne peut pas être couvert et raconté par des journalistes qui veulent s'y rendre"

C'est faux.
Par exemple aucun journaliste ne peut enquêter dans les régions du Dombass sous domination russe. Ceux qui s'y rendent se retrouvent en taule.
De même, les journalistes étrangers présents en Iran lors du récent conflit ont été arrêtés.
Répondre
le financier
une coalition mondiale
a posté le 25-08-2025 à 12:27
une coalition mondiale devrait detruire tsahal . Il y a plus de monde dans la rue en australie , angleterre , france belgique norway , pays bas qu en Tunisie Algerie ou Maroc ( dont le roi est sioniste) .

de toute facon la tunisie sera la prochaine d apres le senateur joe wilson ( proche de trump ) , d ailleur pourquoi Bn n ecrit rien sur les declaration de ce senateur de plus en plus menancant contre la Tunisie
Répondre
Gg
Une coalition mondiale...
a posté le à 13:01
...devrait détruire le hamas et le hezbollah.
Répondre
EL OUAFI
Gg
a posté le à 13:40
Gg, votre soutien indéfectible aux Sionistes nous interpelle et nous dicte qu'il faut que les autorités tunisiennes prennent des mesures adéquates envers vous !
Votre présence sur le sol tunisien nous recommande vigilance et suivi de vos déplacements.
Vous pourrez être porteur d'une mission contre-nature et envers le pays où vous vous rendez souvent !
Répondre
veritas
'?a va encore s'accentuer '?'
a posté le 25-08-2025 à 10:46
Les prochaines semaines une guerre de grande envergure a l'horizon'?'le Liban et le premier pays menacé avec le Yémen .
Répondre
