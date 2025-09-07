alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Heure de Tunis : 06:43
Dernières news
Haykel Mekki, du chantre du 25-Juillet au désenchantement brutal
25/08/2025 | 09:05
2 min
0 Commentaire(s)
Haykel Mekki, du chantre du 25-Juillet au désenchantement brutal
Lecture Zen

 

L’ancien député et dirigeant du Mouvement Echaâb, Haykel Mekki, a publié, dimanche 24 août 2025, un statut au vitriol sur sa page officielle. Sans jamais citer le président de la République Kaïs Saïed, il ne fait pourtant aucun doute sur l’identité du destinataire.

Dans un texte énumératif, l’ex-parlementaire interpelle :
« Qui sont tes ennemis et ceux de la patrie ?
– Ceux qui t’ont conseillé de renier tes amis,
– Ceux qui t’ont conseillé d’entrer en guerre contre tous les partis,
– Ceux qui t’ont conseillé de t’opposer à l’UGTT,
– Ceux qui t’ont suggéré de voir dans la société civile une traîtresse et une ennemie,
– Ceux qui t’ont conseillé de jeter tes adversaires politiques en prison,
– Ceux qui t’ont conseillé de ne pas criminaliser la normalisation,
– Ceux qui t’ont conseillé de ne pas élaborer un programme national souverain et clair pour un véritable État du peuple,
– Ceux qui t’ont conseillé de réduire l’État à ses seuls appareils sécuritaires,
– Ceux qui t’ont conseillé de voir le monde à travers la seule Algérie “grande sœur” et l’Italie “fasciste”,
– Ceux qui t’ont conseillé de croire qu’un État peut se gouverner par un seul homme, une seule opinion et une seule vision ».

Et de conclure : « Ton véritable ennemi, c’est cette conception primitive de l’État et de la société, ainsi que cette cour opportuniste. Vive la Tunisie et vive son peuple malheureux ».

 


Le message n’est pas passé inaperçu. D’autant que Haykel Mekki fut l’un des tout premiers soutiens de Kaïs Saïed et du processus du 25-Juillet. À l’époque, il n’hésitait pas à déclarer sa flamme politique au chef de l’État, affichant un appui sans réserve aux mesures exceptionnelles puis aux vagues d’arrestations de dirigeants.

Ces anciennes déclarations ont aussitôt refait surface sur les réseaux sociaux. Les internautes y voient, pour beaucoup, un spectaculaire retournement de veste. Certains ironisent sur un réveil tardif, jugeant que l’ancien député sort à peine de sa « transe », alors que le mal est déjà fait.

D’autres, plus sévères encore, estiment que cette prise de position n’efface en rien les responsabilités politiques de Haykel Mekki dans la légitimation initiale d’un processus qui n’a cessé, depuis, de dériver vers l’autoritarisme.

 

R.B.H

 

25/08/2025 | 09:05
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes
OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025 OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie
Mahindra et Mytek, en route vers la réussite ! Mahindra et Mytek, en route vers la réussite !
Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité
Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence
sur le fil
21:38
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de gros
21:14
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
21:03
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
20:24
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
20:06
Faouzi Ben Abderrahman : entre Tunis et Washington, une tempête dans un verre d'eau
19:47
Maghzaoui exhorte Saïed à ouvrir un véritable dialogue avec les forces nationales « authentiques »
18:27
Le CMF met en garde les investisseurs contre les placements trop beaux pour être vrais
16:25
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
15:18
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Korchid dans laffaire Dhibi
14:20
Nouvelle génération de traitements contre le diabète et lobésité : que propose la Tunisie ?
13:52
Mobilisation mondiale pour Gaza : le député Mohamed Ali et le SNJT à bord de la flottille Soumoud
12:15
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auront un nouveau Vietnam !
10:44
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre" contre la spéculation
10:26
Météo - Tunisie : orages en vue, le nord et le centre particulièrement concernés
23:15
Inflation, affaire Dhibi, Mourad MessaoudiLes 5 infos de la journée
22:17
Violences dans les stades : le gouvernement muscle son jeu, le Parlement sur la touche ?
21:09
La Cour dappel confirme la condamnation à huit mois de prison du juge Mourad Messaoudi
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
06/09/2025
0
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
06/09/2025
0
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
06/09/2025
0
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
06/09/2025
4
Commentaires
Commentaires (12)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Ancien '?lu de la République française d'??origine tunisienne assil iRRiF
Le peuple tunisien est vacciné par vos amis. Les NAHDHAOUIS et leurs amis -es
a posté le 25-08-2025 à 17:37
Mr vous ne pouvez rien faire contre MR Kais Saïed, je vous signale ahali iRRiF nous sommes tous et toutes derrière KASSOUN, nous les pauvres et les plus démunis nous serons toujours fidèle à KASSOUN, vous les hays hays vous ne voulez pas comprendre et partager la richesse de la république tunisienne, vous les hypocrites et les corrompus vous ne pouvez plus rien faire le peuple tunisien est vacciné par les Nahdhaouis et les autres
Cordialement assil iRRiF luid ETTABOUNA
Répondre
veritas
Haykel s'énerve
a posté le à 18:10
Haykel il n'a vu rien venir comme poste à l'instar de tout les autres donc ils commencent à s'impatienter et à démontrer leur mécontentement,tout les moyens sont bon .
Répondre
Citoyen
L'opportuniste
a posté le 25-08-2025 à 15:32
Il y en a qui protestent qui revendiquent et qui protestent, moi je ne fait qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste toujours u bon côté jacqué dutonc
Répondre
A4
On n'y peut rien ...
a posté le 25-08-2025 à 12:14
Certains ont besoin de voir leur voiture s'écraser contre une solide muraille pour comprendre que le chauffeur qu'ils ont embauché est un incompétent !
Mais ... le mal est déjà fait et le réveil est tardif, trop tardif. La voiture n'est plus qu'une épave !!!
Répondre
veritas
Mal entouré
a posté le 25-08-2025 à 11:07
Si le président veut aller à la vitesse supérieure il doit changer ses conseillers et son entourage '?'la meilleure solution est de s'entourer avec des cadres de l'armée j'appelle ça un cabinet militaire car le président de la république n'a confiance en personne surtout dans les anciens membres des partis Rcd et compagnie c'est son droit '?'le président affirme à chaque que le pays est en guerre cette guerre ne peut être gagner qu'avec un cabinet militaire aux sein de la présidence '?'le petit frère à mettre à l'écart .
Répondre
Ancien '?lu de la République française d'??origine tunisienne assil iRRiF
Vous avez raison
a posté le à 12:31
Vous avez raison depuis longtemps je disais que le président est mal conseillé et mal entouré, il a choisi lui des personnes comme le mechichi, il l'a trahi, il y'a des ministres sont actuellement au gouvernement, ils n'assument pas leur responsabilité, exemple le ministre de transport, quand je vois le fonctionnement de tunisair, je me pose des questions, exemple le retard de tunisair de 11 heures à 24 heures de retard de fois il n'y a pas d'avion, je m'adresse à MR le ministre de transport quand Est ce que vous faites des visites Inopiné à l'improviste avec votre voiture personnelle pour savoir la réalité
Répondre
HatemC
Le Grand Rempacement
a posté le 25-08-2025 à 10:49
Le cas de Haykel Mekki illustre bien ce cycle typiquement tunisien : des figures politiques qui surfent sur la vague d'un moment historique (ici le 25-Juillet), qui se présentent comme des "sauveurs" ou des "défenseurs de la volonté populaire", mais qui finissent par se heurter au réel, aux contradictions de leurs propres choix, et à l'usure d'une opinion publique de plus en plus désabusée.

Le problème, c'est que la Tunisie n'a pas encore opéré ce RENOUVELLEMENT, ce GRAND REMPLACEMENT de la classe politique au sens d'un passage de relais vers des têtes nouvelles, compétentes et sincères, que beaucoup appellent de leurs v'?ux.

On retrouve toujours les mêmes profils :
- des opportunistes sans doctrine, prêts à changer de camp selon le vent ;
- des politiques sans vision, réduits à commenter l'actualité au lieu de proposer des stratégies ;
- une jeunesse exclue, alors même qu'elle détient les idées neuves et la légitimité pour incarner un vrai renouveau.

Le désenchantement est inévitable tant que le vrai remplacement générationnel et culturel n'a pas lieu.
Répondre
Sherlock Homss
Quand c'est raté, c'est raté sur toute la ligne
a posté le 25-08-2025 à 09:45
Si Haykel Mekki espère, en clamant tout et son contraire en l'espace de quelques mois, se forger une destinée politique, il devrait apprendre que les "aficionados" de circonstance un jour, puis girouettes et finalement retourneurs de veste dans son genre, qui râlent parce qu'aucune responsabilité ne leur a été offerte, n'ont aucun avenir politique.
On ne pourra même pas dire qu'il a raté sa vocation, car il n'en a jamais eu.
Répondre
le financier
on devrait enqueter sur cette homme
a posté le 25-08-2025 à 09:34
un homme ou un deput2 qui souhaite la normalisation et qui crache sur notre voisin et alli2 historique qu est l algerie devrait subir une enquete sur la totalit2 de ces contacts et la maniere de son enrichissement .

Pendant que le monde assiste a un genocide celui ci travaille pour un rapprochement , inadmissible .
ceci reste mon humble opinion quand le monde perd son humanit2 pour le compte de nazisioniste

cordialement
Répondre
Houdini
@tu es Algerien ?
a posté le à 21:10
bizarre ce tropisme algerien incessant de ta part
Répondre
Bizarre
Bizarre
a posté le à 09:54
C'est bizarre de ta part. C'est un avis à respecter. Je trouve rien de méchant envers le Président de la république ou l'Algérie. Vraiment les tunisiens..!!!!
Répondre
Lotfih
C'est un gestapo
a posté le à 17:55
En mission de propagandiste pro algérie
Répondre
Pépites
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auro...
06/09/2025
32
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre"...
06/09/2025
9
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Kor...
06/09/2025
20
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
06/09/2025
7
Marseille : un drame humain au-delà de lexploitation politique
06/09/2025
1
Les élites fuient et les empires changent de camp
06/09/2025
3
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis