UGTT, Sfax, migration, Gaza Les 5 infos du week-end

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 23 au 24 août 2025 :





Face aux menaces, l’UGTT rassemble ses troupes à Sfax

Des syndicalistes et des sympathisants de l'UGTT ont afflué, ce dimanche 24 août 2025, vers le siège de l’Union régionale du Travail à Sfax, en signe de défense de l'organisation et de rejet de toute tentative de porter atteinte à ses structures. Selon les responsables syndicaux, cette mobilisation intervient en réaction aux « milices criminelles » qui appellent ouvertement, sur les réseaux sociaux et dans « des salles obscures »





Devant la municipalité de Sfax, une faible foule contre l’UGTT

Malgré un appel à la mobilisation lancé par plusieurs partisans du 25-Juillet, seulement quelques dizaines de citoyens se sont rassemblés ce dimanche 24 août 2025 devant le siège de la municipalité de Sfax pour exprimer leur opposition à la direction actuelle de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Les manifestants ont réclamé le départ des responsables syndicaux en place et exigé la mise en place de mécanismes de reddition des comptes





Les Tunisiens en tête des flux migratoires vers la France, mais une intégration difficile

Selon une enquête publiée samedi 23 août 2025 par le journal français Le Figaro, l’immigration tunisienne connaît depuis vingt ans une progression plus rapide que celle des autres pays du Maghreb, dépassant désormais les flux en provenance du Maroc et de l’Algérie. L’information repose sur une note de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie, un think tank souvent pointé pour sa proximité avec les milieux de la droite dure et d’extrême droite.





La Tunisie participera à la réunion extraordinaire de l’OCI sur Gaza

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé, samedi 23 août 2025, que la Tunisie prendra part à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), prévue le 25 août à Jeddah, en Arabie saoudite. La délégation tunisienne sera conduite par le ministre Mohamed Ali Nafti, « sur instructions du président de la République », précise le communiqué.





Une vétérinaire interpelle Kaïs Saïed : l'abattage des chiens errants ne règle rien

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Olfa Abid, vétérinaire et experte en protection animale, a lancé un appel urgent au président de la République, Kaïs Saïed, concernant la situation des chiens errants en Tunisie. Le chef de l’État avait été interpellé, lors d’une récente sortie officielle, sur leur grand nombre dans les rues de Tunis. Lors d'une visite jeudi 21 août au Centre national pédagogique, le président avait signalé aux responsables la présence de chiens errants. Après son passage, les bêtes ont été abattues.