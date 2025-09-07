Retrait de confiance : lIsie fixe les modalités du vote à Chorbane

alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Retrait de confiance : lIsie fixe les modalités du vote à Chorbane
24/08/2025 | 18:00
Retrait de confiance : lIsie fixe les modalités du vote à Chorbane
L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), à travers sa section régionale à Mahdia, a annoncé l’ouverture du dépôt des demandes de participation à la campagne de vote sur le retrait de confiance dans la circonscription électorale locale de Chorbane. 

Selon le communiqué publié, la période de dépôt des demandes débute le lundi 25 août 2025 à 8 heures et se poursuivra jusqu’au dimanche 31 août 2025 à 18 heures. Les dossiers doivent être déposés au siège de l’instance régionale des élections de Mahdia.

 

Par décret présidentiel publié au Jort le 24 juillet 2025, les électeurs de la circonscription de Chorbane, à Mahdia, sont convoqués le 28 septembre 2025 pour se prononcer sur le retrait de confiance d’un membre du conseil local.

Ce scrutin exceptionnel, une première dans l’histoire du pays, fait suite à une pétition signée par un dixième des électeurs inscrits et validée par l’Isie, conformément au nouveau mécanisme de révocation prévu par la loi électorale.


 

S.H

 

