Pénurie de médicaments : le ministère de la Santé appelle à rationaliser les ordonnances

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé, vendredi 22 août 2025, une séance de travail consacrée à l’élaboration d’un plan national destiné à faire face au manque conjoncturel de médicaments et à garantir la continuité de l’approvisionnement.

Ce plan repose sur plusieurs axes complémentaires. D’abord, une plateforme d’alerte précoce sera mise en place au sein de la Pharmacie centrale afin de signaler immédiatement tout risque de rupture et de permettre une réaction rapide. Les fabricants de médicaments seront, par ailleurs, tenus de déclarer régulièrement leurs niveaux de stock, afin d’éviter tout épuisement soudain des produits.

Le ministère prévoit également une coordination renforcée avec les laboratoires en cas de perturbation de la production. En parallèle, une campagne nationale de sensibilisation sera lancée pour encourager le recours aux médicaments génériques et rappeler l’importance de leur bon usage.

Le département de la Santé appelle aussi les médecins et les pharmaciens à se référer aux données nationales dans leurs prescriptions et à rationaliser les ordonnances, tout en accompagnant les citoyens dans une meilleure utilisation des traitements.





S.H