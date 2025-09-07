Pénurie de médicaments : le ministère de la Santé appelle à rationaliser les ordonnances

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé, vendredi 22 août 2025, une séance de travail consacrée à l’élaboration d’un plan national destiné à faire face au manque conjoncturel de médicaments et à garantir la continuité de l’approvisionnement.
Ce plan repose sur plusieurs axes complémentaires. D’abord, une plateforme d’alerte précoce sera mise en place au sein de la Pharmacie centrale afin de signaler immédiatement tout risque de rupture et de permettre une réaction rapide. Les fabricants de médicaments seront, par ailleurs, tenus de déclarer régulièrement leurs niveaux de stock, afin d’éviter tout épuisement soudain des produits.
Le ministère prévoit également une coordination renforcée avec les laboratoires en cas de perturbation de la production. En parallèle, une campagne nationale de sensibilisation sera lancée pour encourager le recours aux médicaments génériques et rappeler l’importance de leur bon usage.
Le département de la Santé appelle aussi les médecins et les pharmaciens à se référer aux données nationales dans leurs prescriptions et à rationaliser les ordonnances, tout en accompagnant les citoyens dans une meilleure utilisation des traitements.
S.H
Il annonce et il annonce. Il coure derrière le moindre petit évènement pour faire de la publicité.
Tous les jours que fait le bon dieu il y a un article sur lui ou sur ce qu'il a fait. Tous les jours.
On peut se dire pourquoi pas ? Sauf que ce qu'il promet est faux. Les médicaments manquent les hôpitaux sont dans un état terrible. On nous a obligé à acheter de la bétadine, les médicaments et même la sonde pour le coeur. A l'hôpital La Rabta on nous a proposé des examens gratuitement contre 150 dinars de la main à la main.
Je suis de tout coeur avec les malades de cancer et diabetes
Il ne pourrait y avoir d'autres solutions.
D'ailleurs les indélicats (les voleurs) au sein même des hôpitaux serait réduit, car tout sera répertorié et s'il y aurait manque ?
C'est qu'il y a des intrusions dans le système informatique des H'?PITAUX et toute autres entreprises.
La DIGITALISATION C'EST CE QUI PEUT SAUVER LE SYST'?ME.