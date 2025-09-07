France - Un SDF tunisien serait derrière le quadruple meurtre de la Seine

Un jeune homme sans-abri a été mis en examen pour quatre meurtres dans l’enquête concernant les quatre corps retrouvés le 13 août dans la Seine, à hauteur de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Présenté comme un possible tueur en série, il s’agirait d’un citoyen tunisien qui se serait fait passer pour un Algérien « afin de berner la police », rapporte Le Parisien ce dimanche 24 août 2025.
Voici ce que l'on sait de cette affaire.
Qui est le suspect ?
Très peu d’informations ont filtré sur le mis en examen, dont l’identité reste « incertaine », selon le parquet.
Ce sans-abri est âgé d’« une vingtaine d’années » selon le ministère public, « officiellement » de 24 ans selon une source proche du dossier. Il est « de type nord-africain et de nationalité non établie », ajoute le parquet. Cependant, sa nationalité serait tunisienne selon les informations rapportées par Le Parisien et il porterait le nom de Mongi.
Depuis mercredi, l’homme a répondu « succinctement aux enquêteurs sur ses éléments de vie » et refusé de s’exprimer sur les faits, indique le ministère public.
Selon cette source, il était « habituellement présent » sur les berges de Seine non loin du lieu de découverte des corps.
Interpellé dans un centre de rétention administrative une semaine après la découverte des corps, l’homme avait déjà croisé le chemin des forces de l’ordre.
D’abord le 5 août, quand il est contrôlé en possession de documents qui se révéleront appartenir à la deuxième victime identifiée.
Puis le jour de la macabre découverte, par les premiers policiers arrivés sur la scène.
Il est alors connu de la justice pour un vol avec dégradation dans un véhicule en janvier, pour lequel il devait comparaître en septembre, et pour un recel de vol en lien avec son interpellation du 5 août.
Où en est l’enquête ?
Les investigations sur les quatre corps ont été réunies au sein d’une information judiciaire pour « meurtres en concours », une qualification permettant des gardes à vue plus longues et le recours à des techniques spécifiques d’enquête.
L’affaire a débuté mercredi 13 août, vers 13h30, quand les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus non loin du Pont de Choisy reliant cette ville de la banlieue sud de Paris à Créteil.
L’alerte a été donnée par un passager voyageant dans le RER C qui a aperçu un corps flottant dans la Seine.
Autopsies puis examens complémentaires ont permis d’identifier des « lésions de violences, évocatrices d’une strangulation » sur deux corps et conduit à l’ouverture d’enquêtes pour homicides confiées à la police judiciaire (PJ) parisienne.
Un troisième corps présente « une trace suspecte dont l’origine ne pouvait être déterminée », ajoute le parquet.
Une deuxième garde à vue d’un homme « en lien » avec le suspect et deux des victimes (également SDF), a été levée samedi. « Aucune charge (n’a été) retenue » contre lui à ce stade, détaille le parquet.
Quel est le mobile ?
Dimanche matin, le parquet n’avait pas précisé quelle était l’hypothèse privilégiée quant au mobile. Mais l’enquête a mis en évidence des connexions entre les victimes, le suspect et l’endroit de découverte des corps.
« Chacune des victimes dans un temps concomitant à leur disparition » peut être reliée au suspect, selon le parquet. « Un lien » existe aussi entre chacune et le lieu de découverte des corps, non loin « d’un local technique abandonné fréquenté par des SDF », selon cette source.
Ce bâtiment en béton, déserté et jonché de déchets, semble être habité, a constaté un journaliste de l’AFP : des matelas, des couvertures et une chaise y sont installés.
Les abords de l’endroit sont aussi connus comme étant un lieu de « cruising », c’est-à-dire un de ces espaces naturels ou urbains où peuvent se rencontrer des hommes gays.
Qui sont les victimes ?
Il s’agit de quatre hommes : un Français de 48 ans, domicilié à Créteil qui « pouvait fréquenter les abords du lieu de découverte des corps », un Algérien de 21 ans résidant à Choisy-le-Roi, et deux hommes SDF : un Algérien âgé de 21 ans et un Tunisien de 26 ans.
Ces derniers, disparus respectivement depuis les 26 et 31 juillet, fréquentaient aussi les abords du lieu où ont été découverts les corps. Les disparitions des deux autres victimes – algérienne et française – datent respectivement des 7 et 11 août.
Parmi les victimes, une première a été retrouvée le bas du corps « dénudé » et une autre le pantalon « baissé au niveau des chevilles ».
BN avec AFP
commet il est arrivé a les balancer dans l'eau et a des dates différentes, d'après ce que j'ai vue il y une rambarde et en plus de la distance, il faudrait nous l'expliquer!
Les faits qui lui sont reprochés sont:
> Usurpation d'identité (puisqu'il a voulu se faire passer pour un Algérien)
> Commission de 4 meurtres.
Et en plus, visiblement il refuse de s'adapter au pays dont il espérait toucher les aides sociales.
Ce midi il est inculpé et incarcéré.
Un individu, soupçonné de meurtres multiples que l'enquête doit élucider, un fait divers comme on dit, je ne suivrai pas les plumitifs raccoleurs et racistes qui reprennent le signifiant globslisant et dépréciatif de Nord-africain.
Pas plus que je ne me sens co-responsable, concerné au motif qu'il s'agirait d'un compatriote.
Du reste, ce serait ajouter à la vilenie des haineux ou bien encore en participer involontairement.
Des affaires de ce genre ont eu lieu régulièrement, et les crimes étaient le fait d'autochtones, ont soulevé l'indignation, suscité le rejet....mais je n'ai guère lu ou entendu que leyrs compatriotes s'étaient sentis salis.
On laissera ce topo aux marchands de morale.
Il n'en manque pas.
Et souvent ils sont des immoralistes pour ne pas immoraux.
Vous les voyez tous les jours et les entendez nous tancer au nom de je ne sais quoi au profit de tel parti dont il reste à voir s'il est bien du parti de la morale.
Et encore.....
Quant à ceux qui s'inquiètent de leur « réputation », qu'ils se rassurent: rien ne changera la haine qui vous est portée. Vous aurez beau jouer à l'Arabe de service autant que vous voudrez, vous resterez au mieux méprisé, au pire honnis. En revanche, ceux qui récemment, se sont illustrés pour avoir sauvé des familles en prise avec les flammes d'un incendie, ceux qui ont empêché un enlèvement en pleine rue, ou ceux qui ont sauvé des enfants d'une chute, ce n'est ni Pierre, ni Paul, ni Jacques. Mais bizarrement, on a oublié de « nettoyer » la réputation de toute une nation ou d'un continent grâce à ces actes de bravoure. '?a ne fonctionnerait donc que dans un sens? Tiens donc ! Et les criminels « blancs » alors? Emile Louis, Fourniret & co'?' aucun n'a donc réussi à jeter l'opprobre sur toute une nation, civilisation, ou religion à cause de ses actes? '?trange! Et pourtant, on sait qui restent les champions incontestés de la barbarie dans l'histoire moderne!
Si vous ne l'avez toujours pas compris, c'est que c'est vous qui faites honte à toute la nation. Des Chalgoumi dans l'âme'?'. Continuez à baisser la tête en espérant une caresse de vos maîtres'?'
Emile Louis, Fourniret & Co foutent le bordel chez eux et non chez les autres !...
Pitoyables, oui. Pitoyables sont ceux qui se sentent concernés par les actes d'un parfait inconnu, sous prétexte qu'ils ont le même passeport, sans se demander si ceci a un quelconque rapport avec les faits, ni même si cet individu définissait avant tout qui il était par sa nationalité, ou s'il s'en fichait royalement d'être né tunisien. Comme si c'était une évidence : on est AVANT TOUT un papier, n'est-ce pas ?!
Pitoyables sont ceux qui du coup, attendent peut être que les quelques 12 millions de tunisiens soient TOUS exemplaires pour se sentir dignes d'être respectés à l'étranger. Pitoyables sont ceux qui reprennent à leur compte les biais cognitifs racistes, biais supposés justifier une haine imbécile. Il y a en France bien plus de médecins tunisiens qui sauvent des vies de français que de tueurs en série tunisiens qui ôtent des vies de français. Ceux qui ne sont pas capables de tenir tête à un discours raciste parce qu'ils se sentent humiliés devraient se mettre à réfléchir et travailler leur estime de soi, au lieu de hurler avec les loups en tremblant. Décolonisez vos esprits.
Et pourtant, rares sont les « arabes honteux » à penser la même chose d'un français ou d'un américain. Eussent-ils tués des millions de personnes que vous ne penseriez jamais à reprocher à chaque américain les crimes de ceux qui sont pourtant leur représentants. Ceux qui veulent vous haïr n'ont nul besoin d'une bonne raison pour cela. Ils vous haïront quoique vous fassiez pour leur plaire. Vous pouvez vous excuser d'être tunisien si vous voulez, moi je ne courbe pas la tête pour une brebis galeuse complètement en marge de toute société, n'en déplaise aux fachos et aux soumis.
Effectivement, votre vision est des plus convaincantes.
Cet exemple en est la preuve !
La vérité finit toujours par remonter à la surface
Qui se ressemble, s'assemble !!!
Galou, vive la rouvouloussion.
Pauvre élite.......
Les bouffons n'en ratent pas une, quand il s'agit de tromper l'opinion.
Quant à l'autre reporter d'hémorroïdes sans frontières, celui qui s'était taillé en Italie à la vitesse de l'éclair, le Kerbai, à chaque fois qu'il nous annonce un mort Tunisien dans les prisons Italiennes, il n'en rate pas une, pour accuser les Italiens de tortionnaires et les Tunisiens de pauvres gentilles victimes, qui n'ont jamais voulu quitter la Tunisie, les mêmes analystes cités ci-haut, sont horrifiés, telles des vierges effarouchées !!
A les croire, nous sommes les éternelles pauvres victimes de l'humanité.
S'ils avaient idée du nombre de ces élites, emprisonnés, à raison, en Europe, ils s'étrangleraient de honte.
Voilà où mène une éducation ultra viriliste et macho, à des attardés qui tuent par frustration.
Une racaille qu'ils faut castrer !
Voyez-vous le préjudice qu'ils peuvent nous faire subir ?
Des énergumènes qui ont perdus tout repères,qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux de positifs ,absolument rien des déchets des irrécupérables !