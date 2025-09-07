Hausse des températures dès lundi

Les températures connaîtront une légère hausse à partir de lundi 25 août, avant de se stabiliser mardi. Une nouvelle hausse, plus marquée, est attendue mercredi et jeudi, puis une baisse progressive interviendra à partir de vendredi, a indiqué Anis Satouri, ingénieur à l’Institut national de la météorologie, sur les ondes de Mosaïque FM ce dimanche.

Il est également revenu sur les pluies enregistrées la nuit précédente, qualifiées de « salutaires » : 17 mm à Hafouz (Kairouan), 20 mm à Sidi Bouzid, 16 mm à Ouled Hafouz, 11 mm à Kasserine, 9 mm à Menzel Chaker (Sfax) et 8 mm à El Ghraba (Sfax). Dans le reste du centre, les cumuls ont varié entre 1 et 7 mm.

Ce dimanche, le temps restera globalement peu nuageux, avant un renforcement des nuages l’après-midi sur l’ouest du nord et du centre, notamment à Kasserine, Siliana sud, Sidi Bouzid et Kairouan.

Des cellules orageuses locales pourraient se former, accompagnées de pluies et, ponctuellement, de grêle. Les nuages devraient ensuite gagner l’ouest de Sfax et Mahdia, puis Monastir et Sousse.

R.B.H