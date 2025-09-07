À Sfax, lUGTT sur le qui-vive face à une nouvelle offensive

Une manifestation, organisée par des partisans du processus du 25-Juillet, est prévue dimanche 24 août 2025, à Sfax. Parmi les organisateurs figure des élus locaux qui mobilisent activement les participants pour ce rassemblement visant l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Les syndicalistes, de leur côté, sont sur le qui-vive, affirmant que l’Union régionale constitue une « ligne rouge » qu’ils ne laisseront pas franchir.
Le scénario rappelle de manière troublante la tentative d’assaut du 7 août dernier, lorsque des manifestants avaient envahi la place Mohamed Ali, devant le siège de la centrale syndicale, en scandant des slogans hostiles et appelant à son « épuration » ou à sa dissolution. Les images de cette journée, largement relayées sur les réseaux sociaux, montraient des individus franchissant les barrières de sécurité sans intervention immédiate des forces de l’ordre.
L’UGTT avait dénoncé cet événement comme une tentative planifiée de prise d’assaut, soulignant que ces actions s’inscrivaient dans un schéma de délégitimation orchestré, rappelant les agressions de 2012 menées par les Ligues de protection de la révolution et certains groupes islamistes. Le président Kaïs Saïed avait, dès le lendemain, relativisé la gravité des faits en affirmant que les manifestants n’avaient « pas l’intention d’agresser ni de pénétrer dans le bâtiment », validant de fait, selon les syndicalistes, l’action des protestataires.
La manifestation de Sfax, à laquelle appellent des élus locaux connus pour leur adhésion au projet présidentiel, survient quelques jours seulement après la démonstration de force de l’UGTT, le jeudi 21 août. Ce jour-là, une importante marche rassemblant plus de 3.500 participants avait traversé l’artère principale de la capitale pour dénoncer la répression et l’injustice. Le bras de fer avec le pouvoir semble donc se poursuivre.
M.B.Z
Primo, les photos de syndicalistes qui avaient, dans le temps, bien mieux manoeuvrer au profit des salariés, que les criquets pèlerins actuels.
Secundo, le keffieh, que Taboubi porte, à chaque fois qu'il se retrouve, les pieds dans le purin, afin d'influencer la masse des ignares parmi une partie de ses cotisants, dont Dieu seul en connait le nombre.
Je m'avancerai à dire qu'il est assez important
Ca va, les gars, c'est dépassé.
Ca ne paie plus.
Creusez-vous un peu les méninges, au moins une fois de votre vie, pour trouver une autre entourloupe afin de berner vos affiliés.
Ils ne rassemblent plus que les fainéants chroniques et les affamés qui n'en ont jamais assez !
Je suis persuadé, que si l'UGTT exposait les posters des mini-jupes de Britney Spears ou de Lady Gaga, il y aurait plus de la moitié de la Tunisie dans la rue, et peut-être même, la moitié de l'Afrique !!!!!
Utiliser l'argent public ou l'argent des adhérents pour instrumentaliser et manipuler les défavorisés est la pire des corruptions.
Une fois assainies, ces institutions publiques et ces organisations de la société civile doivent exercer leurs rôles en toutes légalité et transparence.
Samir Cheffi : l'initiative sera soumise OFFICIELLEMENT au chef de l'?tat dans deux à trois semaines B.N 02/05/2023 | 10:34 (YE SAMIR OFFICIELLEMENT PAR DECHARGE AU BUREAU D'ORDRE ET EN PRESENCE D'UN HUISSIER!!!!!!).
Taboubi : l'initiative est prête et sera dévoilée prochainement B.N 18/06/2023 | 13:29
MAIS APRES QUATRE JOURS C'EST LE VOLTE FACE!!!!!!!!!!
Bassem Trifi : l'UGTT trouve le timing inopportun pour dévoiler l'initiative de dialogue
B.N 22/06/2023 | 15:41
Samir Cheffi : le climat n'est pas propice au dévoilement de l'initiative de l'UGTT
B.N 16/09/2023 | 19:10
2-ELLE EST PARALYSEE
Et c'est le membre du bureau exécutif qui le reconnait :
Slaheddine Selmi : n'est-il pas temps pour nous tous de partir ? B.N 28/12/2024 | 19:11
Il y déclare : « Nous avons échoué'?' puis nous avons été impuissants. N'est-il pas temps pour nous tous de partir ? ».
3-ELLE EST GELEE (de facto)
Mais non seulement par le pouvoir, mais par l'UTICA, l'UTAP. Aucune entrevue du pouvoir, de l'UTICA ,de l'UTAP avec taboubi ni un autre membre de bureau exécutif. Memes TRIFI ,et le FTDES se sont désolidarisés de lui et on n'a pas vu de representant de la ligue, ou de la FTDES lors de la marchette du 21/8.MAIS COMME MEME IL LUI RESTE DABBAR de la SNJT!!!!.
4-ETBAKBIK W ETBAHBIR (ET SURTOUT LA POLITESSE !!!!!)
Taboubi : le discours de Saïed depuis la caserne d'El Aouina vise à terroriser les Tunisiens'
Article de B.N du 03/02/2023 | 11:08
Il a estimé que le chef de l'état menaçait son peuple.
M. Taboubi a considéré que le chef de l'état a appelé les Tunisiens, de façon indirecte, à s'entretuer.
'Noureddine Taboubi : je salue nos militants politiques à la Mornaguia !'.B.N 04/03/2023 | 10:40 .
Sami Tahri à Kaïs Saïed : vous vous faites des idées ! B.N03/08/2023
ECH TEHKI !!!! (QU'est que tu racontes!!!) YA TAHAYAOO LAKA !!!!(L VOUS SEMBLE!!!!
YJIK WAHED YKOLLEX ( ET QUELQU'UN VIENT TE DIRE ) ,...
Samir Cheffi au président : votre évaluation de ce qui s'est passé est ERRONEE !!!!!
B.N 09/08/2025 | 17:28
5-AUJOURD'HUI COMME HIER
NOUS VOULONS LE DIALOGUE.NOUS VOULONS LE DIALOGUE. Reclame la direction de l'UGTT.
NOUS VOULONS LE DIALOGUE.NOUS VOULONS LE DIALOGUE. DISAIT ENNAHDHA.
6-Surement CHEFFI, TAHRI, JELLOULI, AMIRA et autres ,sont maintenant au siège de l'U.R.T de SFAX pour le 'DEFENDRE' contre les 'AGRESSIONS' des 'MILICES'!!!!!!!!!.
Ils etaient plus nombreux pour la marche vers gaza de soumoud .
Le peuple sait ce qu il ne veut pas
2-Les TUNISIENS ONT ZAPé la marchette de taboubi et ont suivi LA GRANDE MARCHE de KAIS. car ils detestent taboubi surtout après qu'il s'est allié PUBLIQUEMENT avec 'ces militants politiques' à el mornaguia. (Noureddine Taboubi : je salue nos militants politiques à la Mornaguia !'. Titre de l'article de B.N du 04/03/2023 | 10:40 . Ce qui explique la colere de DABBAR et la FUREUR de tahri.
3-KAIS SAIED a envoyé aux TUNISIENS UN MESSAGE : Ce n'est pas taboubi qui resoudrait vos problemes .(car il a une seule activité :DECLENCHER LES GREVES DANS LES SERVICES PUBLICS VITAUX,EDUCATION,SANTE, TRANSPORT,.....), mais l'ETAT SOCIAL à qui ces pseudo-syndicalistes s'opposent.
4-KAIS SAIED prépare son dernier ASSAULT contre la corruption , en visitant les zones populaires , pour montrer que les couches populaires sont avec le président et non avec taboubi et qu'il n'y aura pas de jeudi noir ,ni gris, ni aucune goutte de sang , contrairement aux prétentions de taboubi (M. Taboubi a considéré que le chef de l'état a appelé les Tunisiens, de façon indirecte, à s'entretuer. d'un article de B.N du 03/02/2023 | 11:08) ) et de tahri ( l'UGTT veut éviter l'éffusion du sang : vidéo de KASHF MEDIA de 2mn 53mn du 21/08/2025 disponible sur YouTube et qui m'a rappelé GHANNOUCHI et BHIRI).
5-La marchette (à casquette!!!)de tabboubi n'est pas syndicale, mais POLITIQUE , par ses slogans ,qui sont les slogans du front de nahdha et laquais, la présence massive des opposants à KAIS SAIED, et surtout par l'allocution de taboubi sur les marches du théatre, alors qu'il a déja prononcé une allocution du balcon de son siège. Comme s'il voudraiT s'ériger comme le leader de l'opposition et rappeler que ce sont les manifestations de l'UGTT qui ont fait tomber Ben Ali!!!!. Et les photos de Ahmed Souab et de Sonia (mais pas ABIR) est un appel aux avocats pour s'allier à taboubi comme il l'ont fais le 14 janvier 2011!!!! AVEC ABDESSLEM JRAD.
6-Avant , taboubi soulevait des pierres pour les faire tomber sur SES PIEDS, mais le 21 Aout ,IL A TIRé UNE BALLE(en caoutchouc) SUR SA CASQUETTE!!!!!