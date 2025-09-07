Officiel - Le Mufti annonce la date du Mouled

Le cabinet du Mufti de la République a annoncé, samedi 23 août 2025, que le premier jour du mois de Rabiâ Al-Awwal 1447 correspond au dimanche 24 août 2025.

En conséquence, la fête du Mouled, marquant la naissance du prophète Mohamed, sera célébrée en Tunisie le jeudi 4 septembre 2025.

Dans son communiqué, le Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, a adressé ses vœux au peuple tunisien, ainsi qu’à l’ensemble des pays arabes et musulmans. Il a prié pour que ce mois sacré soit porteur de bénédictions et d’apaisement, et a invoqué la fin des souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza.

R.B.H