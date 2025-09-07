alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Heure de Tunis : 06:40
Dernières news
Une vétérinaire interpelle Kaïs Saïed : l'abattage des chiens errants ne règle rien
23/08/2025 | 20:18
2 min
0 Commentaire(s)
Une vétérinaire interpelle Kaïs Saïed : l'abattage des chiens errants ne règle rien
Lecture Zen

 

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Olfa Abid, vétérinaire et experte en protection animale, a lancé un appel urgent au président de la République, Kaïs Saïed, concernant la situation des chiens errants en Tunisie. Le chef de l’État avait été interpellé, lors d’une récente sortie officielle, sur leur grand nombre dans les rues de Tunis.

Lors d'une visite jeudi 21 août au Centre national pédagogique, le président avait signalé aux responsables la présence de chiens errants. Après son passage, les bêtes ont été abattues. Les images de ce massacre ont largement circulé sur les pages dédiées à la protection des animaux, suscitant l'indignation.

La vidéo d’Olfa Abid s’inscrit dans ce contexte et constitue un message direct au président, l’interpellant sur la nécessité de trouver des solutions concrètes, alors que l’abattage a, selon elle, démontré son inefficacité.

Selon la vétérinaire, le problème des animaux errants persiste malgré l’existence d’un programme national de contrôle vieux de 45 ans, qui n’a produit aucun résultat tangible. « Nous avons abattu des chiens, mais les chiens errants continuent de se multiplier. Même avec des budgets annuels et des campagnes, la situation reste inchangée », affirme-t-elle dans son message.

L’experte appelle à des solutions modernes, éthiques et scientifiques, inspirées des pratiques de pays avancés, incluant la stérilisation, l’identification des animaux et la création de refuges. Elle insiste également sur la nécessité d’un programme national pour enregistrer tous les animaux de compagnie, responsabiliser leurs propriétaires et assurer le suivi des naissances.

Olfa Abid souligne que des milliers de citoyens et de bénévoles sont prêts à s’engager, tandis que les vétérinaires se disent disposés à participer à des actions de contrôle sanitaire et de stérilisation. Elle invite le président à légiférer pour protéger les animaux et encadrer le secteur des animaux de compagnie, un domaine en plein essor qui pourrait créer de nombreux emplois tout en répondant aux exigences éthiques et environnementales.

La vidéo, qui a suscité un large débat sur les réseaux sociaux, illustre le sentiment d’urgence ressenti par une partie de la société civile face à la prolifération des animaux errants et à l’absence de solutions efficaces jusqu’à présent.

 

M.B.Z

23/08/2025 | 20:18
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes Huawei lance le premier Forum africain sur lÉducation inclusive : promouvoir léquité éducative grâce aux technologies numériques et intelligentes
OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025 OneTech publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025
BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie BIC sengage pour léducation et la lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie
Mahindra et Mytek, en route vers la réussite ! Mahindra et Mytek, en route vers la réussite !
Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité Rentrée scolaire : les écoles tunisiennes face au défi de la cybersécurité
Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence Carrefour Tunisie condamne toute forme de violence
sur le fil
21:38
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de gros
21:14
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
21:03
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
20:24
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
20:06
Faouzi Ben Abderrahman : entre Tunis et Washington, une tempête dans un verre d'eau
19:47
Maghzaoui exhorte Saïed à ouvrir un véritable dialogue avec les forces nationales « authentiques »
18:27
Le CMF met en garde les investisseurs contre les placements trop beaux pour être vrais
16:25
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
15:18
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Korchid dans laffaire Dhibi
14:20
Nouvelle génération de traitements contre le diabète et lobésité : que propose la Tunisie ?
13:52
Mobilisation mondiale pour Gaza : le député Mohamed Ali et le SNJT à bord de la flottille Soumoud
12:15
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auront un nouveau Vietnam !
10:44
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre" contre la spéculation
10:26
Météo - Tunisie : orages en vue, le nord et le centre particulièrement concernés
23:15
Inflation, affaire Dhibi, Mourad MessaoudiLes 5 infos de la journée
22:17
Violences dans les stades : le gouvernement muscle son jeu, le Parlement sur la touche ?
21:09
La Cour dappel confirme la condamnation à huit mois de prison du juge Mourad Messaoudi
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
Spéculation : le ministère de l'Intérieur lance des opérations coup de poing dans les marchés de...
06/09/2025
0
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
« Fortifier la maison Tunisie » : lappel de Hichem Ajbouni contre les ingérences étrangères
06/09/2025
0
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
La flottille Soumoud reporte son départ de Tunis au 10 septembre
06/09/2025
0
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
Kaouther Ben Hania décroche le Lion dargent à la Mostra de Venise
06/09/2025
4
Commentaires
Commentaires (40)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Artemus Gordon
Hot Dog
a posté le 26-08-2025 à 21:18
Gabes, Djerba, Médenine, Sidi Bouzid, Sousse, Théla, Gafsa, Kairouan, Kasserine, et j'en passe.
Les trois quarts de la Tunisie en 1970 mangeaient de la viande de chien et les autres toutes autre animaux comme la gerboise, des hérissons, sauterelles ect.

Certaines villes et régions et pays le font encore ouvertement, la Suisse mange encore des chats pour noël.

Pourquoi ne pas valoriser les chiens errants pour nourrir la population, étant donné que la viande rouge est inaccessible et que la population en manque de protéines animales souffre d'anémie chronique qui cause des cancers à force de manger des pâtes ?
Répondre
Tounsi
Rep
a posté le 26-08-2025 à 09:47
Une femme de 52 ans est morte mordue par un chien . Des chiens devant les écoles, les hôpitaux, l'aéroport. Personne ne fait plus de la marche à pied car les chiens ont envahi les rues . Alors arrêtez de faire la démagogie car la situation est grave.
Répondre
Caillason de la Caillasse
Appliquer la loi en premier
a posté le 25-08-2025 à 11:22
Il faut commencer par criminaliser les personnes qui nourrissent les chiens, avec l'arrestation de 24 h a Bouchoucha plus une amende salée.

Tous les pays civilisés interdisent la nourriture des animaux sauvages et errants.

Informer la population par des panneaux et des affiches des conséquences graves de nourrir les nuisibles comme les chiens errants.
Répondre
takilas
Mais...
a posté le 25-08-2025 à 03:58
Mais l'absence de muselières et de lessses est préméditée pour apeurer les gens, de même que la propagation des crottes qui devient de plus en plus évidente dans toutes les rues, tous les coins et tous les espaces verts...
Répondre
takilas
Un fléau provoqué intentionnellement.
a posté le 25-08-2025 à 03:52
Tous les sabotages sont devenus valables pour envenimer l'atmosphère de la vie dans la capitale Tunis, c'est ainsi que des soi-disant des protecteurs des animaux se chargent et payent de leur argent pour pour présenter des mets raffinés (tel que salamis de dinde et autres gourmandises) . L'une des scènes et celle du véhicule, certainement d'un nahdhaoui qui vient quotidiennement au parking de carthage (situé en face de la mosquée de carthage) pour délivrer ces sortes de nourriture à des centaines de chiens errants dans ce lieu devenu un lieu d'élevage et servir d'attaque aux promeneurs et aux joggers. Du sous développement pur et simple et surtout du sabotage contre les citoyens, lequel sabotage destiné à infecter leur vie.
Ce fléau accroîtra et prolifèra davantage ; pauvre nahdha ?!
Répondre
Youssef
Chien errants
a posté le 24-08-2025 à 23:31
Il faut lutter d'abord contre les poubelles à ciel ouvert, le gaspillage de la nourriture,
Répondre
SEDDIK Mohamed nejib
Les chiens errants
a posté le 24-08-2025 à 21:02
Stériliser les chiens errants ne résout pas le problème il faut créer des refuges por ces chiens sinon ils seront une source de terreur pour nos enfants ce n'est pas logique de laisser des centaines de chiens dans la rue.
Normalement les associations et avec l'aide de l'état créent des centres pour mettre ces chiens errants en leur fournissant des soins vétérinaires et avec la possibilité de les adopter par des personnes qui veulent élever un chien.
Répondre
HatemC
Rôle NEFASTE des Imams
a posté le 24-08-2025 à 20:40
Après le passage du président Tunisien lors d'une visite au Centre national pédagogique, les chiens errant ont été abattues sur son ORDRE.

Il faut mettre le doigt sur un aspect culturel et religieux qui joue un rôle important dans l'abandon des chiens en Tunisie.

Dans plusieurs pays musulmans, le chien est effectivement perçu comme najis (impur) selon certaines interprétations du fiqh (jurisprudence islamique).

Cela entraîne :
- Un rejet social : les chiens sont rarement adoptés comme compagnons de foyer, contrairement à l'Occident.
- Des abandons massifs : beaucoup de familles refusent de garder un chien adulte ou de l'intégrer à la maison.
- Un vide institutionnel : l'?tat ne développe pas de structures de refuge ou de stérilisation, laissant proliférer les chiens errants.

Pourtant, le Coran lui-même ne condamne pas explicitement le chien.
Au contraire, la sourate Al-Kahf évoque la présence du chien fidèle qui gardait les Compagnons de la Caverne.
Le rejet vient surtout de HADITHS ( de merde ) et d'interprétations postérieures, qui ont été exagérément sacralisées.

En Tunisie, cette perception religieuse s'ajoute à :
- l'absence d'éducation au respect animal,
- le manque d'infrastructures (refuges, fourrières modernes),
- et la tentation des autorités de répondre par la violence.
« On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. »
Répondre
HatemC
Une Campagne d'Abattage sur ordre IMPLICITE du populiste KS, un type civilisé
a posté le 24-08-2025 à 18:25
En Tunisie, la question des chiens errants est récurrente, souvent gérée par des campagnes d'abattage qui choquent autant les associations locales que les ONG internationales.

L'histoire est d'autant plus frappante que l'appel d'une vétérinaire spécialisée en protection animale visait au contraire à demander une approche moderne :

- stérilisation (contrôle des naissances),
- vaccination (notamment contre la rage),
- sensibilisation (éviter les abandons, éduquer au respect des animaux).

Or, le recours à des abattages de masse, encouragé de façon implicite par le silence ou la rhétorique populiste de Kaïs Saïed, donne une image rétrograde et brutale, très éloignée des standards internationaux.

En réalité, cette crise va au-delà des chiens errants :

Elle révèle l'absence de politiques publiques cohérentes en matière de santé animale et de cohabitation urbaine.

Elle illustre aussi la tentation d'un pouvoir d'aller au plus simple : éliminer ce qui gêne, plutôt que de bâtir des solutions durables.

Ce n'est pas seulement une affaire de chiens, c'est une question de civilisation, d'image internationale, et de rapport du pouvoir à la compassion.
Répondre
Adel bouaziz
Veteran
a posté le à 13:47
Si la réaction de ton maître Son Exellence KAIS Said ne te plaît pas, tu n as qu à chercher toi-même ts ls chiens errants qui mordent ls passagers le matin tôt et ls dresser chez toi.
C est dingue qd tu evalues la réaction du président qui a sauvé le pays d un déclin social par une rethorique populiste !!!
Les Ghannouchistes qui ont tué pas mal d innocents tunisiens , ça ne t as pas touché !!!?
Tu défends ls vétérinaires ou jaloux de KAISOUN ?
Répondre
Toto
En finir avec les chiens errants
a posté le 24-08-2025 à 18:03
Le seul moyen d'en finir avec ses chiens c'est de les abattre,et Sera un moyen d'en faire nourrir Les bêtes féroces du jardin de belvédère. Si non on va subir une catastrophe par ses chiens errants en Tunisie.
Répondre
takilas
Une catastrophe annoncée
a posté le à 04:03
Exact ! surtout que certains détracteurs de la société civile , dont nahdha, utilisent ce mal et ce fléau, pour envenimer l'atmosphère en Tunisie.
Répondre
Remadi Sami
Arrêtez de rêver
a posté le 24-08-2025 à 17:18
Madame le vétérinaire contrairement à ce que vous dites, la seule et unique solution pour résoudre le problème c'est l'abattage. Malheureusement il n'a pas été pratiqué de façon systématique et radicale pour en finir avec ce sujet. Je suppose que vous etes au courant que Les solutions modernes, éthiques et scientifiques, ainsi que les refuges on n'a pas pu les fournir pour les humains.
Il faut être raisonnable quand même !
Répondre
Aïcha
Stop à l'abattage des chiens
a posté le à 19:46
Bravo et merci à Dr. Olfa Abid !

'?'Assez de sang. Assez de silence.

Des chiens innoncents sans défense sont abattus dans les rues.
Ils ne demandent qu'à vivre. Ils ne méritent pas cette fin.
Ce n'est pas une solution, c'est une cruauté.
La peur et la douleur ne doivent jamais être des réponses.
Il existe des alternatives.
Il existe l'amour, la stérilisation, l'éducation.
Il existe l'humanité.
' ''Pour eux, pour nous, pour un monde plus juste :

Stop à l'abattage. Choisissons la compassion.
Répondre
Caillason de la Caillasse
@Remadi Sami
a posté le à 18:16
ce n'est pas une campagne d'abattage qui réglera le probléme mais bien une entité soit attaché au ministère de l'intérieur, l'armée ou l'agriculture mais permanente qui fait le tour de toutes les villes et pour toujours.
certain pays ont utilisé des fusils a air comprimé très efficaces même contre des gros animaux, a courte distance (moins de 100 mètres) sa évite les coup de feux qui foutent la trouille au civils.
une formation aussi pou tirer a l'abdoméne ou la tête pour éviter les cris de souffrances de Chouha, et le ArOur inutile.
les derniéres compagne d'abattage on été des fiasco de coups de feux de la part de chasseurs cowboy et de cris de chiens blessés.
Répondre
Judili58
A TOUTES CES BONNES AMES
a posté le 24-08-2025 à 17:12
J'ai été personnellement attaqué par une meute de chiens à deux reprises près de chez moi. Alors à tous les défenseurs des animaux et moi qui meute défend ?
Répondre
Marsellus Wallace
PTSD
a posté le 24-08-2025 à 16:17
tous les tunisiens qui ont vécus en Tunisie au moins 20 ans, les marocains les africains de l'ouest souffrent de du trouble de stress post-traumatique du a des attaques ou des morsures de chiens, ce syndrome qui laisse des déguats psychologiques profonds façonne leur vie d'une maniére néfaste.
si vous voulez faire le teste, enregistrez l'aboiement d'un petit chien type chiwawa donc inoffensif et diffuser le par surprise sur la vois publique par exemple a Paris et vous allez voir les comportement de peur extrême chez les nord africains témoins d'une agression clébarde traumatisante au passé.
Répondre
ZyWoW
Veterinaires, Nos Nouveaux Riches Gouveneurs
a posté le 24-08-2025 à 15:38
Le but des vétérinaires est de soutirer de l'argent à l'?tat en pratiquant des opérations de stérilisations et de vaccinations qui coûtent cher à l'?tat et à la collectivité.

Ils nous imposent aussi l'amour exagéré et psychopathique des Klebs et des Cabots pour soutirer des facturations de soins, du toilettage et toutes les panoplies de gadgets comme la nourriture et les jeux d'amusement pour les Klebs.

D'ici un bout de temps, on va devenir comme en Europe, avec des immenses cliniques privées financées par l'?tat pour un pays pauvre comme la Tunisie où la population a du mal à acheter un Naproxène à la pharmacie.

Sa mérite un double ZyWoW
Répondre
Elaine Fillion
Horrible
a posté le 24-08-2025 à 15:00
C'est débile de faire tout ça aux pauvres animaux qui n'ont rin demandé eux pour venir au monde. Horrible ! Honde à vous ! Vous êtes des tueurs !
Répondre
takilas
C'est débile ces éleveurs de chiens errants et sauvages
a posté le à 04:09
Et les dépenses des vaccins contre les morsures et puis les points de sutures qui c'est qui s'en charge?
Des enfants et des bébés toujours apeurés par ces bêtes sauvages.
Répondre
Mohamed Methnani
Chiens Errants
a posté le 24-08-2025 à 14:28
Merci au Président de la République Kais Said qui a eu le mérite et le privilège de tirer la sonnette d'allarme devant un phénomène de santé publique qui a pu rencontré sur son chemin d'inspection de la situation du pays et de la vie des citoyens dans les domaines on ne peut que dire un grand BRAVO A NOTRE CHER ET GRAND PR'?SIDENT KAIS SAIED.
Pour nous, Medcins Vétérinaires, les choses sont clair, il faudrait appliqué les textes en vigueur qui contiennent pas mal de solutions et légiféré de nouveaux textes dans le cadre de la conception ONE HEALTH.
Merci à nôtre cons'?ur Dr.Olfa Abid qui a soulevée le problème d'une manière, respectueuse honorable et professionnellement convenquante.
Maintenant, il faudrait continuer la collaboration avec tous les intervenants dans tous les domaines de la médecine vétérinaire pour mettre à niveau nôtre chère TUNISIE.
Dr.Mohamed Methnani
Répondre
Samim
Abattage pour ou contre
a posté le 24-08-2025 à 14:27
Elle est contre l'abattage c'est sur quele a intérêt quelconque. Au contraire l'abattage des chiens a toujours démontré son efficacité et la preuve depuis que ces soit disant modernistes et protectionnistes des animaux se sont dressés bec et ongles contre l'abattage des chiens la situation s'est empiré et est devenue catastrophique et les chiens devenus plus nombreux que les humains et on peut se placer avec les standards et les pratiques internationales. Ils n'ont pas des milliers des chiens qui sillonnent les rues. C'est devenu honteux chez nous. Cette défense acharnée n'est pas innocente je pense que des intérêts se cachent quelque part. Peut être je me trompe. A force de voir des voix contre ça met les puces a l'oreille.
Répondre
Vieillard
Proposition
a posté le 24-08-2025 à 13:23
Arrêtons de construire des mosquées pendant deux ans et construisons plutôt des écoles et des sanctuaires pour animaux.
Répondre
FALLAG
Autre proposition M. @Vieillard
a posté le à 14:30
Il est également important que les animaux soient nourris à des endroits spécifiques dans les villes ou les champs, car les animaux affamés migrent, comme nos enfants qui migrent vers l'Europe en traversant la Méditerranée.
PS : Les restaurants conservent les restes de nourriture dans des contenants spéciaux et doivent les donner régulièrement aux chiens et chats.
Répondre
Roufa
Un peu de bon sens....
a posté le 24-08-2025 à 12:22
Des slogans, on n'en a que faire, nous sommes incapables de créer des refuges et de financer leurs entretiens, même en Europe, ils galèrent, du coup, la mise à mort s'avère une solution provisoire pour réduire l'effectif, elle pourrait se faire sans horreur, il suffit de réunir les animaux dans un endroit en vue de les euthanasier ( un terme plus humain qui mène au même résultat ), plus tard ces serviront à stériliser quand la situation sera sous contrôle
Répondre
Lotfib
@Mary
a posté le 24-08-2025 à 11:27
Le gouvernement a dû mal à payer les salaires des fonctionnaires..et à importer les denrées de première nécessité.Le tunisien ne comprendrait pas que l'état paye la construction de refuges.Pour le moment l'abattage est la seule solution.
Répondre
Mary
Animaux
a posté le 24-08-2025 à 11:09
L abattage des animaux est inadmissible et une horreur.
Ilfaut les stériliser et créer des refuges entretenus et paies par le gouvernement où les animaux pourront vivre en toute tranquillité
Répondre
Mimi
Il faut les abattre
a posté le 24-08-2025 à 10:39
Ces chiens sont porteurs de nombreuses maladies dont la rage transmissibles à l'homme'?'Malheureusement ,les refuges pour animaux ne marcheront pas en Tunisie.Nous n'avons pas en Tunisie contrairement à l'Europe le respect pour les animaux.Pour l'instant ,pour des questions d'hygiènes et de sécurité il faut les abattre.
Répondre
Slim
Abattre votre mentalité plutôt
a posté le à 17:13
Faudrait plutôt abattre cette mentalité de défaitiste et de surplace.

C'est la faute des tunisiens de vouloir élever des chiens puis les chasser de leur maison quand ils n'en veulent plus. C'est pas des jouets qu'on jette et c'est normal qu'ils se multiplient quand il devient une meute.

N'en parlons pas des déchets qui sont jetés partout et que tu attires ces pauvres bêtes qui n'ont demandé rien à personne.

En gros, l'humain fout la merde puis se plaint quand ça devient un problème. Comme d'hab quoi.
Répondre
Sel Ach
En attendant
a posté le 24-08-2025 à 09:30
J'habite depuis un an devant un terrain vague avec une dizaine de chiens errants.
Contrairement à la plupart des voisins qui les insultent (comme s'ils comprenaient) et leur jettent des pierres, j'ai décidé dès J 1 à les apprivoiser en les caressant et en étant tout simplement gentil avec eux.
Même ma femme (anciennement terrorisée des chiens parce que mordue quand elle était jeune) s'y est mise.

Aujourd'hui dès qu'on sort ou qu'on rentre de chez soi, on est accueilli par ces chiens et leurs petits. Ils nous adorent, on les adore et la vie est belle...
Répondre
SAHLI
Allah Yar7èm Wèldik @Sel Ach
a posté le à 13:26
"ls nous adorent, on les adore et la vie est belle..."
Répondre
Blaser
Chiens errants
a posté le 24-08-2025 à 09:09
Il y a des gens qui pensent qu'éliminer les mammifères est la solution. Quel manque d'empathie, de culture, de respect! Gandhi à dit "On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux'?'
Répondre
Joubali
Chiens errants
a posté le 24-08-2025 à 08:18
Vous pouvez dresser ces chiens chez vous . On n'a pas de ces chiens errants dangereux pour la population.Il faut les abattres sans hésitation.d'alleurs à l'époque du Président bourguiaba ainsi que ben ali , il existe la fourrière et la municipalité abat ces chiens errants.Don cessé de faire la comédie.
Répondre
Myriam
Chiens errantd
a posté le 24-08-2025 à 08:08
Bravo à Olaf Abid qui souligne encore une fois cet énorme problème ! Les victimes sont les chiens et la solution au problème est bien connue..... stérilisation. Une chienne peut avoir 2 portées par an soit de 8 à 16 petits chiots chaque année qui se multiplierons dès l age de 6 à 8 mois !! Prenez en conscience. Et si des vetos et associations sont prêts à participer..... qu attendez vous pour mettre ce système en place ! Interdire également les marchés ou l on vend des chiens sans aucun contrôle. Il y a beaucoup à faire mais c est pour le bien du pays de ses habitants et des chiens
Répondre
Nahor
islamisme VS science
a posté le 24-08-2025 à 02:54
Il s'agit d'un islamiste de la tendance khomeiniste. Vous lui parlez de science et d'humanité, il vous parlera de la Sira et des hadith les plus hideux. Il sacralise le sadisme et le massacre des chiens que le Prophète aurait ordonné à un certain moment (allez voir si c'est vrai ou pas).
Regardez s'il montre de la compassion humaine pour les femmes opposantes qu'il a fait emprisonner et ne nous parlez plus de justice indépendante...quand le peuple n'y croit même plus à 90% ...
Répondre
Taylor Adam
Un classique syndrome de Noé
a posté le 24-08-2025 à 00:43
le but premier d'un véterinaire qui est une rempart pour la population avant de soigner et celui de protéger la population.
madame Olfa Abid perd sa boussole sûrement souffrante du syndrome de Noé, se met a mettre la sécurité de l'animale devant celle de l'humain.
il faut voire avec ses paires, elle présente visiblement un risque pour la population plus que les chiens errants
Répondre
Caillason de la Caillasse
Aretez le Massacre de nos Cytoyens et nos Enfants pour l'mou des Klebs
a posté le 24-08-2025 à 00:31
La meilleure solution efficace, et celle en vigueur aux '?tats-Unis, au Canada et dans les pays nordiques, est de permettre à tout policier ou porteur d'arme d'abattre tout chien errant, sans collier et non tenu en laisse, étant donné la situation sanitaire urgente en Tunisie. je vous rappelle que cette politique efficace était en vigueur en Tunisie jusqu'à la fin des années 1980.

Arrêtez toutes les personnes qui encouragent la protection et la prolifération des chiens errants, car elles portent atteinte à la santé et à la sécurité des Tunisiens, révoquer toutes licences ou autorisation de pratique aux vétérinaires qui encouragent la prise de risque sur la situation sanitaire en Tunisie. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, ils doivent consulter les statistiques des décès par morsure ou par la rage, ou au pire, la vidéo d'une fille marocaine et sa fin de vie avec la rage à la suite d'une morsure de chien mise récement en ligne.
Répondre
Manour
faux
a posté le 23-08-2025 à 22:58
La vétérinaire est de mauvaise foi et trompe les gens quand elle dit que le programme anti-rage n'a donné aucun résultat. Le problème des chiens errants a commencé à partir de 2018-2019 où les associations de défense des animaux (certaines de ces associations étant des antennes de la fasciste Brigite Bardot, raciste antiarabe notoire) ont fait pression sur les municipalités pour arrêter les abattages. Avant cette période, très peu de chiens dans les rues, cas de rages rares. Les municipalités ont cédé à la pression et l'abattage aujourd'hui est devenu une exception (seulement quand un test de rage est positif, mais ces tests sont rares et ne sont réalisés que lorsqu'un chien qui a mordu un passant est signalé mort). Le résultat on le voit: des meutes de chiens partout par dizaines et vingtaines qui terrorisent tout sur leur passage. L'an dernier un record de morts par la rage humaine. Ce n'est pas l'abattage qui est inefficace, c'est son abandon. Avant l'arrêt des abattages, peu de cas de rage, nombre de chiens marginal dans la rue. Avec l'arrêt, catastrophe sanitaire et sécuritaire. Déformer la réalité pour servir un objectif idéologique est criminel et malhonnête. Et ne parlons pas de la pseudo méthode TNR qu'ont essayé certaines municipalités et qui a été un fiasco total (à part pour certains vétérinaires qui ont fait une belle affaire).

"L'experte appelle à des solutions modernes, éthiques et scientifiques, inspirées des pratiques de pays avancés, incluant la stérilisation, l'identification des animaux et la création de refuges" Et elle oublie de mentionner dans sa liste l'euthanasie. En France, quand un animal errant est capturé, il est placé dans une fourrière. Si au bout d'un mois il ne trouve aucun foyer d'adoption (famille ou refuge) il est euthanasié. En Tunisie, les associations veulent interdire l'abattage pour carrément remettre les animaux dans la rue, ce qui est une démagogie sans nom. Les chiens sont dangereux, même quand ils sont vaccinés et stérilisés, leur place est dans une famille ou un refuge.
Répondre
Ben Mansour
Pour nous citoyens
a posté le 23-08-2025 à 22:03
Pour bous citoyens, peu importe la solution choisie par le pouvoir public, l'essentiel c'est le résultat qui est actuellement préoccupant puisqu'il est en dessous de l'aspiration du peuple.
D'ailleurs , ce soir 8 ou 9 chiens de grandes tailles se déplacent en groupe à El Mourouj et sèment la terreur .
C'est une situation inadmissible .
Répondre
Flore
Consternant
a posté le 23-08-2025 à 21:32
Pourquoi abattre ces pauvres bêtes quin 'ont rien demandé à personne

Il serait plus adéquat de les stériliser
Les refuges devraient aussi être créer et les personnes qui abandonnent leurs chiens sanctionnées.......parce que le problème est là de plus en plus de chiens de race errent dans nos rues

Un jouet? Puis on les jette
Répondre
Pépites
Ahmed Saidani : si les États-Unis veulent la démocratie en Tunisie, ils auro...
06/09/2025
32
Création dune nouvelle unité : la Garde municipale pour appuyer la "guerre"...
06/09/2025
9
« On ne tue pas quelquun à distance » : la lecture juridique de Mabrouk Kor...
06/09/2025
20
« La Voix de Hind Rajab » bouleverse Venise et rafle six prix parallèles
06/09/2025
7
Marseille : un drame humain au-delà de lexploitation politique
06/09/2025
1
Les élites fuient et les empires changent de camp
06/09/2025
3
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis