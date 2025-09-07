Une vétérinaire interpelle Kaïs Saïed : l'abattage des chiens errants ne règle rien

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Olfa Abid, vétérinaire et experte en protection animale, a lancé un appel urgent au président de la République, Kaïs Saïed, concernant la situation des chiens errants en Tunisie. Le chef de l’État avait été interpellé, lors d’une récente sortie officielle, sur leur grand nombre dans les rues de Tunis.
Lors d'une visite jeudi 21 août au Centre national pédagogique, le président avait signalé aux responsables la présence de chiens errants. Après son passage, les bêtes ont été abattues. Les images de ce massacre ont largement circulé sur les pages dédiées à la protection des animaux, suscitant l'indignation.
La vidéo d’Olfa Abid s’inscrit dans ce contexte et constitue un message direct au président, l’interpellant sur la nécessité de trouver des solutions concrètes, alors que l’abattage a, selon elle, démontré son inefficacité.
Selon la vétérinaire, le problème des animaux errants persiste malgré l’existence d’un programme national de contrôle vieux de 45 ans, qui n’a produit aucun résultat tangible. « Nous avons abattu des chiens, mais les chiens errants continuent de se multiplier. Même avec des budgets annuels et des campagnes, la situation reste inchangée », affirme-t-elle dans son message.
L’experte appelle à des solutions modernes, éthiques et scientifiques, inspirées des pratiques de pays avancés, incluant la stérilisation, l’identification des animaux et la création de refuges. Elle insiste également sur la nécessité d’un programme national pour enregistrer tous les animaux de compagnie, responsabiliser leurs propriétaires et assurer le suivi des naissances.
Olfa Abid souligne que des milliers de citoyens et de bénévoles sont prêts à s’engager, tandis que les vétérinaires se disent disposés à participer à des actions de contrôle sanitaire et de stérilisation. Elle invite le président à légiférer pour protéger les animaux et encadrer le secteur des animaux de compagnie, un domaine en plein essor qui pourrait créer de nombreux emplois tout en répondant aux exigences éthiques et environnementales.
La vidéo, qui a suscité un large débat sur les réseaux sociaux, illustre le sentiment d’urgence ressenti par une partie de la société civile face à la prolifération des animaux errants et à l’absence de solutions efficaces jusqu’à présent.
M.B.Z
Les trois quarts de la Tunisie en 1970 mangeaient de la viande de chien et les autres toutes autre animaux comme la gerboise, des hérissons, sauterelles ect.
Certaines villes et régions et pays le font encore ouvertement, la Suisse mange encore des chats pour noël.
Pourquoi ne pas valoriser les chiens errants pour nourrir la population, étant donné que la viande rouge est inaccessible et que la population en manque de protéines animales souffre d'anémie chronique qui cause des cancers à force de manger des pâtes ?
Tous les pays civilisés interdisent la nourriture des animaux sauvages et errants.
Informer la population par des panneaux et des affiches des conséquences graves de nourrir les nuisibles comme les chiens errants.
Ce fléau accroîtra et prolifèra davantage ; pauvre nahdha ?!
Normalement les associations et avec l'aide de l'état créent des centres pour mettre ces chiens errants en leur fournissant des soins vétérinaires et avec la possibilité de les adopter par des personnes qui veulent élever un chien.
Il faut mettre le doigt sur un aspect culturel et religieux qui joue un rôle important dans l'abandon des chiens en Tunisie.
Dans plusieurs pays musulmans, le chien est effectivement perçu comme najis (impur) selon certaines interprétations du fiqh (jurisprudence islamique).
Cela entraîne :
- Un rejet social : les chiens sont rarement adoptés comme compagnons de foyer, contrairement à l'Occident.
- Des abandons massifs : beaucoup de familles refusent de garder un chien adulte ou de l'intégrer à la maison.
- Un vide institutionnel : l'?tat ne développe pas de structures de refuge ou de stérilisation, laissant proliférer les chiens errants.
Pourtant, le Coran lui-même ne condamne pas explicitement le chien.
Au contraire, la sourate Al-Kahf évoque la présence du chien fidèle qui gardait les Compagnons de la Caverne.
Le rejet vient surtout de HADITHS ( de merde ) et d'interprétations postérieures, qui ont été exagérément sacralisées.
En Tunisie, cette perception religieuse s'ajoute à :
- l'absence d'éducation au respect animal,
- le manque d'infrastructures (refuges, fourrières modernes),
- et la tentation des autorités de répondre par la violence.
« On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. »
L'histoire est d'autant plus frappante que l'appel d'une vétérinaire spécialisée en protection animale visait au contraire à demander une approche moderne :
- stérilisation (contrôle des naissances),
- vaccination (notamment contre la rage),
- sensibilisation (éviter les abandons, éduquer au respect des animaux).
Or, le recours à des abattages de masse, encouragé de façon implicite par le silence ou la rhétorique populiste de Kaïs Saïed, donne une image rétrograde et brutale, très éloignée des standards internationaux.
En réalité, cette crise va au-delà des chiens errants :
Elle révèle l'absence de politiques publiques cohérentes en matière de santé animale et de cohabitation urbaine.
Elle illustre aussi la tentation d'un pouvoir d'aller au plus simple : éliminer ce qui gêne, plutôt que de bâtir des solutions durables.
Ce n'est pas seulement une affaire de chiens, c'est une question de civilisation, d'image internationale, et de rapport du pouvoir à la compassion.
C est dingue qd tu evalues la réaction du président qui a sauvé le pays d un déclin social par une rethorique populiste !!!
Les Ghannouchistes qui ont tué pas mal d innocents tunisiens , ça ne t as pas touché !!!?
Tu défends ls vétérinaires ou jaloux de KAISOUN ?
Il faut être raisonnable quand même !
'?'Assez de sang. Assez de silence.
Des chiens innoncents sans défense sont abattus dans les rues.
Ils ne demandent qu'à vivre. Ils ne méritent pas cette fin.
Ce n'est pas une solution, c'est une cruauté.
La peur et la douleur ne doivent jamais être des réponses.
Il existe des alternatives.
Il existe l'amour, la stérilisation, l'éducation.
Il existe l'humanité.
' ''Pour eux, pour nous, pour un monde plus juste :
Stop à l'abattage. Choisissons la compassion.
certain pays ont utilisé des fusils a air comprimé très efficaces même contre des gros animaux, a courte distance (moins de 100 mètres) sa évite les coup de feux qui foutent la trouille au civils.
une formation aussi pou tirer a l'abdoméne ou la tête pour éviter les cris de souffrances de Chouha, et le ArOur inutile.
les derniéres compagne d'abattage on été des fiasco de coups de feux de la part de chasseurs cowboy et de cris de chiens blessés.
si vous voulez faire le teste, enregistrez l'aboiement d'un petit chien type chiwawa donc inoffensif et diffuser le par surprise sur la vois publique par exemple a Paris et vous allez voir les comportement de peur extrême chez les nord africains témoins d'une agression clébarde traumatisante au passé.
Ils nous imposent aussi l'amour exagéré et psychopathique des Klebs et des Cabots pour soutirer des facturations de soins, du toilettage et toutes les panoplies de gadgets comme la nourriture et les jeux d'amusement pour les Klebs.
D'ici un bout de temps, on va devenir comme en Europe, avec des immenses cliniques privées financées par l'?tat pour un pays pauvre comme la Tunisie où la population a du mal à acheter un Naproxène à la pharmacie.
Sa mérite un double ZyWoW
Des enfants et des bébés toujours apeurés par ces bêtes sauvages.
Pour nous, Medcins Vétérinaires, les choses sont clair, il faudrait appliqué les textes en vigueur qui contiennent pas mal de solutions et légiféré de nouveaux textes dans le cadre de la conception ONE HEALTH.
Merci à nôtre cons'?ur Dr.Olfa Abid qui a soulevée le problème d'une manière, respectueuse honorable et professionnellement convenquante.
Maintenant, il faudrait continuer la collaboration avec tous les intervenants dans tous les domaines de la médecine vétérinaire pour mettre à niveau nôtre chère TUNISIE.
Dr.Mohamed Methnani
PS : Les restaurants conservent les restes de nourriture dans des contenants spéciaux et doivent les donner régulièrement aux chiens et chats.
Ilfaut les stériliser et créer des refuges entretenus et paies par le gouvernement où les animaux pourront vivre en toute tranquillité
C'est la faute des tunisiens de vouloir élever des chiens puis les chasser de leur maison quand ils n'en veulent plus. C'est pas des jouets qu'on jette et c'est normal qu'ils se multiplient quand il devient une meute.
N'en parlons pas des déchets qui sont jetés partout et que tu attires ces pauvres bêtes qui n'ont demandé rien à personne.
En gros, l'humain fout la merde puis se plaint quand ça devient un problème. Comme d'hab quoi.
Contrairement à la plupart des voisins qui les insultent (comme s'ils comprenaient) et leur jettent des pierres, j'ai décidé dès J 1 à les apprivoiser en les caressant et en étant tout simplement gentil avec eux.
Même ma femme (anciennement terrorisée des chiens parce que mordue quand elle était jeune) s'y est mise.
Aujourd'hui dès qu'on sort ou qu'on rentre de chez soi, on est accueilli par ces chiens et leurs petits. Ils nous adorent, on les adore et la vie est belle...
Regardez s'il montre de la compassion humaine pour les femmes opposantes qu'il a fait emprisonner et ne nous parlez plus de justice indépendante...quand le peuple n'y croit même plus à 90% ...
madame Olfa Abid perd sa boussole sûrement souffrante du syndrome de Noé, se met a mettre la sécurité de l'animale devant celle de l'humain.
il faut voire avec ses paires, elle présente visiblement un risque pour la population plus que les chiens errants
Arrêtez toutes les personnes qui encouragent la protection et la prolifération des chiens errants, car elles portent atteinte à la santé et à la sécurité des Tunisiens, révoquer toutes licences ou autorisation de pratique aux vétérinaires qui encouragent la prise de risque sur la situation sanitaire en Tunisie. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, ils doivent consulter les statistiques des décès par morsure ou par la rage, ou au pire, la vidéo d'une fille marocaine et sa fin de vie avec la rage à la suite d'une morsure de chien mise récement en ligne.
"L'experte appelle à des solutions modernes, éthiques et scientifiques, inspirées des pratiques de pays avancés, incluant la stérilisation, l'identification des animaux et la création de refuges" Et elle oublie de mentionner dans sa liste l'euthanasie. En France, quand un animal errant est capturé, il est placé dans une fourrière. Si au bout d'un mois il ne trouve aucun foyer d'adoption (famille ou refuge) il est euthanasié. En Tunisie, les associations veulent interdire l'abattage pour carrément remettre les animaux dans la rue, ce qui est une démagogie sans nom. Les chiens sont dangereux, même quand ils sont vaccinés et stérilisés, leur place est dans une famille ou un refuge.
D'ailleurs , ce soir 8 ou 9 chiens de grandes tailles se déplacent en groupe à El Mourouj et sèment la terreur .
C'est une situation inadmissible .
Il serait plus adéquat de les stériliser
Les refuges devraient aussi être créer et les personnes qui abandonnent leurs chiens sanctionnées.......parce que le problème est là de plus en plus de chiens de race errent dans nos rues
Un jouet? Puis on les jette