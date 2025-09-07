Sidi Bouzid frappée par un violent orage : images des dégâts

Un violent orage, accompagné de rafales descendantes, a frappé la région de Sidi Bouzid samedi 23 août 2025 en fin d’après-midi, provoquant des dégâts matériels. Des poteaux électriques ont été endommagés et le mur d’une ancienne usine de tomates, aujourd’hui désaffectée, s’est effondré, selon les premières informations recueillies sur place.

Des photos impressionnantes des dégâts et des conditions météorologiques ont été publiées sur la page de l’Observatoire tunisien de la météo et du climat, illustrant l’ampleur des intempéries.

Ces événements surviennent alors que l’Institut national de la météorologie (INM) avait annoncé, dans son bulletin du jour, des conditions météorologiques instables sur plusieurs régions du pays.

D’après l’INM, des passages nuageux sont attendus sur la plupart des régions, avec une intensification l’après-midi sur les zones de l’Ouest, donnant lieu à des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois abondantes, notamment à Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan. Ces précipitations pourraient s’étendre localement vers l’Est, avec un risque de chutes de grêle par endroits.

Les vents soufflent du secteur nord sur le nord du pays et du secteur est sur le centre et le sud. Ils sont relativement forts près des côtes nord, faibles à modérés à l’intérieur, avant de se renforcer l’après-midi sur le sud, où des tourbillons de sable locaux sont attendus. Les rafales pourraient temporairement dépasser les 70 km/h, en particulier lors des orages.

M.B.Z