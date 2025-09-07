Moez Echargui sacré en Grèce, troisième titre en août

Le tennisman tunisien Moez Echargui (191e mondial) a remporté, samedi 23 août 2025, le tournoi Challenger de Hersonissos en Grèce, profitant de l’abandon sur blessure de son adversaire français Dan Added (286e) lors de la manche décisive.

Added avait remporté la première manche (7-5) avant qu’Echargui ne réplique dans la deuxième (6-4). Dans le set décisif, le Tunisien menait déjà 3-0 quand le Français a dû jeter l’éponge.

Ce nouveau trophée vient s’ajouter à une série de victoires pour le joueur tunisien. il avait déjà été sacré le 3 août au tournoi Challenger de Porto (Portugal), avant de s’imposer la semaine suivante à Monastir. Moez Chargui confirme ainsi son rang de numéro 1 Tunisien.

M.B.Z