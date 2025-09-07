alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Moez Echargui sacré en Grèce, troisième titre en août
Le tennisman tunisien Moez Echargui (191e mondial) a remporté, samedi 23 août 2025, le tournoi Challenger de Hersonissos en Grèce, profitant de l’abandon sur blessure de son adversaire français Dan Added (286e) lors de la manche décisive.

Added avait remporté la première manche (7-5) avant qu’Echargui ne réplique dans la deuxième (6-4). Dans le set décisif, le Tunisien menait déjà 3-0 quand le Français a dû jeter l’éponge.

Ce nouveau trophée vient s’ajouter à une série de victoires pour le joueur tunisien. il avait déjà été sacré le 3 août au tournoi Challenger de Porto (Portugal), avant de s’imposer la semaine suivante à Monastir. Moez Chargui confirme ainsi son rang de numéro 1 Tunisien.

 

M.B.Z

Commentaires (1)
Jalel
Ons Jabeur
a posté le 24-08-2025 à 06:23
Bravo! Pourquoi on ne lis aucun message de felicitations ni encouragement pour notre jeune champion internaltional? Ons beneficiait de tous les encouragements malgre ses defaites en cascade. C'est malheureux de voir autant de discrimination envers nos sportifs.
Répondre
