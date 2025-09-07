alexametrics
dimanche 07 septembre 2025
Heure de Tunis : 06:39
Dernières news
Larrestation du jeune artiste Mohamed Taher Dridi soulève lindignation sur la toile
23/08/2025 | 15:19
2 min
0 Commentaire(s)
Le jeune artiste tunisien Mohamed Taher Dridi a été arrêté le 21 août 2025 et placé en détention, suscitant une vive émotion sur les réseaux sociaux. Ses proches dénoncent ce qu’ils considèrent comme une injustice :
« Alors que certains choisissent l’argent au détriment de leurs convictions et refusent le boycott en déclarant que la cause palestinienne "n’est pas leur guerre", Mohamed Taher Dridi, lui, a eu le courage de parler ouvertement du boycott, de rappeler notre devoir de soutien à la cause palestinienne et de dénoncer ceux qui se présentent comme des "influenceurs" », expliquent-ils.

Selon ses proches, l’artiste avait publié une vidéo dans laquelle il accusait certaines personnalités sur Instagram de trahison et de normalisation avec l’entité sioniste, en raison de leur refus de poursuivre le boycott de certaines marques et de manifester leur soutien à la Palestine. Ces personnes auraient porté plainte contre lui pour diffamation, l’accusant de les avoir qualifiées de « traitresses à la cause ».

Cependant, l’une des plaignantes, l’influenceuse Emna Sadfi, a annoncé qu’elle allait abandonner sa plainte et a expliqué clairement sa position face aux événements.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont mobilisés pour dénoncer cette détention, estimant que Mohamed Taher Dridi n’a fait que défendre une cause noble et même nationale. « Il est aujourd’hui derrière les barreaux, alors qu’il s’agit d’un artiste et d’une personne sensée qui n’aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation », affirme un proche.

Il est également souligné que l’artiste souffre depuis quelque temps de problèmes psychologiques liés aux pressions qu’il a subies, et qu’il ne bénéficie d’aucun soutien médiatique, contrairement à ses opposants qui jouissent d’une large audience.

Mohamed Taher Dridi a été placé sous mandat de dépôt en application de l’article 24 du décret 54. Ses proches espèrent que la justice lui rendra ses droits et rappellent que, dans le contexte actuel, « celui qui ne soutient pas la cause palestinienne devrait être tenu pour responsable, et non l’inverse ».

 

M.B.Z

 

23/08/2025 | 15:19
2 min
0 Commentaire(s)
Commentaires
Commentaires (12)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
mordi
prison
a posté le 25-08-2025 à 15:58
Oui ok mais on ne met pas les gens en prison sans jugement au préalable. Surtout pour un avis ou une calomnie.
Ca commence comme ça et ça se généralise à la moindre contestation..
Répondre
Morjane
Et si c'est nominatif
a posté le 24-08-2025 à 17:16
Ce que l'article ne précise pas c'est qu'apparement il l'aurait cité des noms. Si c'est le cas il mérite son arrestation pour s'expliquer. C'est indirectement une incitation à la violence contre ceux cités pour un sujet aussi sensible. Il doit être recadré.
Répondre
Citoyen_H
@elfribo - 22:19 - DES GENS COMME LUI,
a posté le 24-08-2025 à 16:24
il y en a des dizaines de milliers, et pourtant ces derniers ne s'en prennent pas à leur prochain, pour un oui ou pour un non, en les diffamant !!!

« Il est aujourd'hui derrière les barreaux, alors qu'il s'agit d'un artiste et d'une personne sensée qui n'aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation »

C'est trop facile.
Selon l'article, il n'était pas en train de siroter innocemment un soda à la plage, avant qu'on vienne le cueillir.
Il a dit des choses, et comme tous ceux qui avaient commis le même délit avant lui, il doit en assumer les faits.
La justice déterminera s'il avait tort, ou pas.
Halte au laxisme, Halte à l'anarchie, halte à la dérive, Halte aux diffamations, Halte aux gabegies.
Le respect pré-2011, doit être restauré dans les délais les plus brefs.
Une fois de plus, une personne avertie, en vaut deux !!!
Quant aux réseaux sociaux, leurs utilisateurs ne sont pas des oracles.
Bien au contraire, ils sont à des années lumières d'en faire partie.



Répondre
inconnu
vous rigolez?
a posté le 24-08-2025 à 08:13
ou est ce qu'on va?

voila un citoyen arrete pour diffamation et atteint morale au autres se voit defendu par presque toute la presse et les travailleurs dans le secteur culturel et artisitique.

voila comment on construit un esprit et une logique citoyenne mal saine. au lieu de se mobiliser contre toute personne qui commit des actes de diffamation et d'atteinte au personnes et leur dignite, non c'est le contraire qu'on fait.

remarque:
1- emballer la diffamation et l'atteiente aux autres par des causes humanitaires ou environnementales ou pour la cause animale ne donne aucun droit a ceux qui commis ce deli.

2- suporte ce genre de dli devrait etre punissable par loi aussi.

Répondre
Ahmed
Oui, il faut être responsable dans ses propos
a posté le 24-08-2025 à 06:13
Qu'il arrête de dires des conneries aussi sur les gens.
Répondre
elfribo
le choix, le Bon
a posté le 23-08-2025 à 22:19
POurquoi ne pas donned la chance a cet "artiste" de metre en action, ses idees.
Lui donner le choix entre rester en prison ou aller rejoindre Hamas a Gaza.
Quel serait son choix , d'apres vous?
Répondre
Tounssi
encore plus haut
a posté le à 06:37
La barque pour Lampedusa
Répondre
Jilani
Artiste ou pas
a posté le 23-08-2025 à 17:35
Il n'a le droit de s'emmêler des opinions des autres et surtout divulguer leurs noms. Il doit défendre seulement sa position. La plainte est déposée par ces personnes. Il n'a qu'à se défendre devant le juge.
Répondre
Gg
Ou comment on fait...
a posté le 23-08-2025 à 16:14
"Alors que certains choisissent l'argent au détriment de leurs convictions"
En êtes vous certains?

"et refusent le boycott en déclarant que la cause palestinienne n'est pas leur guerre"
C'est peut être leur opinion. N'ont-ils pas le droit de le penser?

"... rappeler notre devoir de soutien à la cause palestinienne et de dénoncer ceux qui se présentent comme des influenceurs"

Et voilà le racisme antisémite transformé en vertu nationale, punis soient les déviants, et vive la délation!
Cool...
Répondre
Wissem
Occupe toi de ton pays !!!
a posté le à 22:17
On a pas le droit d'être un traître. Sa s'appelle de la haute trahison à la nation.
Et voilà le mot magique utilisé à tout bout de chant. Défendre la cause palestinienne c'est être antisémite maintenant...
Et oui, on doit dénoncé tout traites à la nation. C'est même un devoir.
Alors pour la énième fois, occupe toi de ton pays !!!
Répondre
Caillason de la Caillasse
non applicable
a posté le 23-08-2025 à 15:55
je n'ai pas de Facebook, ni aucun réseau socilale, et je ne connais pas cette personne.
Répondre
Tounssi
idem
a posté le à 06:39
je suis de votre avis BriK à la sauce cailloux.
Répondre
