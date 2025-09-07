Les Tunisiens en tête des flux migratoires vers la France, mais une intégration difficile

Selon une enquête publiée samedi 23 août 2025 par le journal français Le Figaro, l’immigration tunisienne connaît depuis vingt ans une progression plus rapide que celle des autres pays du Maghreb, dépassant désormais les flux en provenance du Maroc et de l’Algérie. L’information repose sur une note de l’Observatoire de l’immigration et de la démographie, un think tank souvent pointé pour sa proximité avec les milieux de la droite dure et d’extrême droite.

La note, relayée par Le Figaro, souligne que l’augmentation du nombre de ressortissants tunisiens installés légalement en France ne s’est pas accompagnée d’une intégration économique solide. L’accès au marché du travail reste difficile, ce qui contraste avec la logique d’« immigration choisie » censée attirer des profils qualifiés et favoriser une insertion rapide.

Les difficultés ne se limitent pas au champ social et économique. La France se heurte également à une coopération jugée insuffisante de la part de la Tunisie concernant le retour des sans-papiers, une situation qui complique la mise en œuvre des politiques migratoires françaises, d'après cette note.

Depuis les années 2000, plusieurs accords bilatéraux ont été conclus afin de faciliter l’installation légale des Tunisiens en France, rappelle le journal. Mais si le nombre de titres de séjour délivrés a fortement augmenté, la réussite de cette politique apparaît aujourd’hui limitée.

M.B.Z