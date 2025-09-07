Météo  Tunisie : orages, grêle et fortes chaleurs au sud

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, dans son bulletin du samedi 23 août 2025, des conditions instables marquées par des orages, des vents forts et une chaleur persistante sur plusieurs régions du pays.

Selon l’INM, des passages nuageux sont attendus sur la plupart des régions. Ils s’intensifieront dans l’après-midi sur les zones ouest, donnant lieu à des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois abondantes, notamment à Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan. Ces précipitations pourront localement s’étendre aux régions de l’est, avec possibilité de chutes de grêle par endroits.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord du pays et du secteur est sur le centre et le sud. Ils seront relativement forts près des côtes nord, faibles à modérés à l’intérieur, puis se renforceront l’après-midi sur le sud, où des tourbillons de sable locaux sont à prévoir. Les rafales pourraient temporairement dépasser les 70 km/h, en particulier lors des épisodes orageux.

La mer sera agitée au nord, et peu agitée à moutonneuse le long des côtes Est.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 29 et 35 °C au nord, sur les hauteurs et les zones côtières, et entre 36 et 41 °C ailleurs. Elles atteindront localement les 43 °C à l’extrême sud, sous l’effet du sirocco.