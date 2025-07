Bssais-Zeghidi, dépistage de drogues, grève des transports... Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 28 juillet 2025 :

L’instruction close depuis le 22 juillet dans l’affaire Borhen Bssais -Mourad Zeghidi :

L’enquête préliminaire visant les journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, emprisonnés depuis mai 2024 dans une affaire complexe mêlant accusations de blanchiment d’argent et application du décret 54, a été officiellement close le 22 juillet 2025, selon leur avocat Wissem Saïdi.

Malgré cette clôture, les avocats dénoncent un manque de transparence et un acharnement judiciaire, notamment après une prolongation jugée « juridiquement injustifiée » de la détention préventive. Les deux journalistes, condamnés en appel à huit mois de prison, restent en détention malgré le rejet en mars dernier de leurs demandes de libération provisoire par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis, sur la base de « sérieuses informations » concernant des infractions financières présumées liées à leurs activités médiatiques.

Sécurité routière : vers l’introduction de tests salivaires de dépistage de drogues :

Le colonel-major Chamseddine Adouani, de l’Observatoire national de la sécurité routière, a annoncé le 28 juillet 2025 que la Tunisie prévoit d’introduire des tests salivaires rapides pour dépister la drogue au volant, détectant cannabis, cocaïne et morphine avec des résultats en cinq à dix minutes, sous réserve d’un cadre légal adapté. Face à la hausse des conduites dangereuses liées à l’alcool et aux stupéfiants, notamment chez les jeunes — plus de 30 % ayant conduit sous alcool lors d’événements ou sur certaines routes — les autorités veulent renforcer la prévention par la sensibilisation, mais aussi la répression, en informant systématiquement le parquet en cas de test positif à la drogue, alliant ainsi technologie, responsabilité et contrôle accru.

Transport - UGTT : maintien de la grève des 30, 31 juillet et 1er août 2025 :

Le chargé de communication de l’UGTT, Ghassen Ksibi, a confirmé le maintien de la grève générale dans le secteur du transport prévue les 30 et 31 juillet ainsi que le 1er août 2025, suite à l’échec des négociations avec le gouvernement. Dans un post Facebook du 28 juillet, il a indiqué que les représentants gouvernementaux, présents notamment le ministre des Affaires sociales Issam Lahmer, ont rejeté toutes les revendications de la centrale syndicale lors d’une réunion à laquelle participait également Slaheddine Selmi, secrétaire général adjoint de l’UGTT. Face à ce refus persistant, l’UGTT et tous les syndicats concernés maintiennent la grève, décidée en réponse à la détérioration des conditions de travail et au non-respect des règles minimales de sécurité dans le secteur.



Mandat de dépôt contre le rappeur A.L.A :

Le 28 juillet 2025, le juge d’instruction du tribunal de première instance de Ben Arous a émis un mandat de dépôt contre le rappeur Ala Ferchichi, alias A.L.A, après audition en présence de ses avocats. Ce dernier avait été arrêté dans la soirée du 25 juillet par la garde nationale lors du démantèlement d’un réseau de trafic de drogue, une opération ayant conduit à plusieurs interpellations et à l’inscription d’autres suspects sur une liste de personnes recherchées.

Wael Naouar veut un gel total des relations avec les États-Unis et l’OTAN :



Le 28 juillet 2025, Wael Naouar a appelé la Tunisie à suspendre ses relations diplomatiques avec les États-Unis en raison de leur soutien à Israël. Lors de l’émission Politica sur Jawhara FM, il a dénoncé les partenariats militaires tuniso-américains et a demandé la suspension des liens avec l’OTAN ainsi que le renvoi de l’ambassadeur américain.

Il a aussi annoncé l’organisation du meeting international « Al Soumoud internationale » du 1er au 4 août en Tunisie, réunissant une flotte de navires venus de plusieurs pays. Cette mobilisation fait suite à une manifestation du 26 juillet devant l’ambassade américaine à Tunis, dénonçant le soutien américain à l’offensive israélienne contre Gaza et appelant à la levée du blocus.