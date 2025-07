Split de l’action de Délice Holding : effet à partir du 1er août 2025

Délice Holding a décidé, lors de l’Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2025, d’un « split » sur son action cotée en Bourse (division de la valeur nominale de l’action), qui passe de dix à cinq dinars par action.

La Bourse de Tunis a indiqué, dans un communiqué daté du lundi 28 juillet 2025, que la date d’effet de cette opération est fixée au vendredi 1er août 2025.

Elle rappelle qu’à partir de cette date, le capital social de Délice Holding sera composé de 109.814.524 actions d’une valeur nominale de cinq dinars chacune, et que cette opération entraînera une purge du carnet d’ordres.

À noter que le « split » ou fractionnement d’actions est une opération par laquelle une entreprise divise ses actions en circulation en plusieurs actions, sans modifier sa capitalisation boursière ni la valeur totale de l’investissement de chaque actionnaire. Le cours de l’action est alors ajusté à la baisse, généralement afin de rendre les actions plus accessibles à un plus grand nombre d’investisseurs et d’améliorer la liquidité du titre.

I.N. avec communiqué