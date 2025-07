Rencontre Kaïs Saïed–Massad Boulos : l’image virale est fausse et générée par IA

Depuis le 23 juillet 2025, une image largement partagée sur Facebook prétend montrer le président tunisien Kaïs Saïed en train de réprimander, sur un ton ferme, Massad Boulos, grand conseiller du président américain aux affaires arabes, du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’image virale montre Kaïs Saïed debout, tenant une photo d’un enfant affamé, tandis que son interlocuteur américain apparaît tête penchée, dans une posture interprétée comme soumise ou honteuse.

Certains internautes ont salué ce moment comme une démonstration de « courage politique » et de « fermeté » du président tunisien face à un haut responsable américain. D'autres ont qualifié la scène de « leçon de dignité » adressée à Washington.

Une vérification minutieuse permet de conclure que cette image est trompeuse. La présidence tunisienne a publié une vidéo officielle du véritable échange entre Kaïs Saïed et Massad Boulos, qui a eu lieu le 22 juillet 2025. On y voit effectivement le président tunisien brandir des photos d’enfants palestiniens, dénonçant avec émotion les souffrances infligées à Gaza. Il dénonce notamment : « Il est en train de manger du sable… Ceci est un crime contre l’humanité. »

Contrairement à ce que laisse entendre l’image manipulée, le conseiller américain est resté debout, droit, écoutant calmement les propos du président. À aucun moment, il n’adopte une posture « courbée » ou « soumise ».

L’image virale ne correspond à aucun plan de la vidéo officielle. Des analyses via l’outil "AI or not" révèlent des anomalies caractéristiques : flous autour des mains, textures du visage incohérentes, ombrages artificiels et visage déformé. Ces éléments suggèrent fortement que l’image a été générée ou manipulée à l’aide de l’intelligence artificielle, et ne représente pas un moment réel de la rencontre.

Ainsi, l’image partagée depuis le 23 juillet montrant Kaïs Saïed « humiliant » un conseiller américain est trompeuse. Elle ne provient pas de la vidéo officielle de la rencontre et a très probablement été générée artificiellement. La scène réelle, bien qu’intense sur le plan rhétorique, s’est déroulée dans un cadre formel, où les deux hommes sont restés debout, chacun dans une posture diplomatique.

D'ailleurs, Massad Boulos, avait dénoncé, à l'issue de cette rencontre, ce qu’il a qualifié de « propagande déplaisante » ayant circulé au sujet de son échange avec le président Saïed. « Regrettable de voir une propagande aussi peu élégante au sujet de mon échange bilatéral approfondi avec le gouvernement tunisien cette semaine », a-t-il déclaré.





R.A.