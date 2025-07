La protection civile appelle à respecter strictement les signaux d’alerte sur les plages

La protection civile a renouvelé, ce lundi 28 juillet 2025, son appel à la vigilance et au respect des signaux d’alerte sur les plages. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, elle met en garde contre le danger de sous-estimer ces indications, qui signalent des conditions marines extrêmement dangereuses.

L'institution précise que les drapeaux hissés sur le littoral ne sont pas de simples recommandations : ils avertissent d’une mer agitée, de vagues violentes et de courants marins puissants qui rendent toute baignade dangereuse et potentiellement mortelle.

Face à l’augmentation des risques en cette période estivale, les autorités appellent les baigneurs à faire preuve de responsabilité et à éviter toute imprudence. Respecter les consignes de sécurité et les signaux d’alerte, notamment le drapeau rouge, est essentiel pour prévenir les accidents et préserver des vies humaines.

