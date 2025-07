Disparition d’un jeune homme à Cap Zebib : les recherches se poursuivent malgré les conditions dangereuses

Un jeune homme de 22 ans, originaire de Mornag (gouvernorat de Ben Arous), est porté disparu depuis samedi après-midi vers 15 heures, après s’être probablement noyé dans la zone de « Jawabi » (les bassins) à Cap Zebib, dans la délégation de Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte).

L’endroit est dangereux et la baignade y est interdite en raison des courants marins puissants, des fortes rafales de vent et du fracas des vagues contre les rochers, a expliqué, lundi 28 juillet 2025, Tarek Jabbar, journaliste et responsable de la communication du gouvernorat de Bizerte.

Il a souligné, lors d’une interview téléphonique au micro de Hatem Ben Amara dans l’émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM le 28 juillet 2025, que la Garde maritime interdit l’accès à cette zone, notamment lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Cependant, le jeune homme et ses trois amis ont emprunté un chemin détourné pour y accéder.

M. Jabbar a également précisé que l’endroit est inaccessible en véhicule et très difficile d’accès à pieds, ce qui a ralenti l’arrivée des secours sur place.

Le responsable de la communication du gouvernorat de Bizerte a indiqué que, dès que l’incident est survenu, le plan local d’organisation des secours a été activé par le gouverneur de Bizerte. Tous les corps de secours ont été mobilisés (Protection civile, Marine nationale, Garde nationale, Garde maritime, délégué de la région, etc.) afin de retrouver le jeune homme, bien que l’espoir de le retrouver vivant se soit presque entièrement évanoui après cette longue période.

Tarek Jabbar a également précisé que les équipes de recherche ont pu localiser l’endroit où le jeune homme s’est probablement noyé, mais elles attendent une accalmie ce matin pour pouvoir y accéder.

I.N.