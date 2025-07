Tunisie : faux nouveau code de la route, une intox recyclée déjà démentie en Libye et en Jordanie

Sur Facebook, un message largement partagé annonce l’entrée en vigueur immédiate d’un « nouveau code de la route » en Tunisie, incluant des amendes élevées et des peines de prison pour diverses infractions, comme l’usage du téléphone en conduisant ou le dépassement de la vitesse autorisée. Le post, alarmiste, affirme que ces nouvelles sanctions sont applicables « à partir d’aujourd’hui » et présente une liste détaillée des amendes allant de 30 à 500 dinars, assorties de peines de prison allant jusqu’à six mois.

Face à la viralité de cette publication et à la vague d’indignation de nombreux internautes tunisiens, certains dénonçant un acharnement financier dans un contexte économique déjà difficile, nous avons entrepris de vérifier l’authenticité de ces allégations.

Contacté par nos soins, un responsable de la Garde nationale routière a formellement démenti l’entrée en vigueur d’un quelconque nouveau texte législatif ou règlementaire en matière de circulation routière. « Aucun changement ou durcissement des sanctions n’a été décidé ou communiqué officiellement à ce jour », a-t-il affirmé.

En effectuant des recherches inversées via des moteurs de recherche, il apparaît que cette même liste circule depuis au moins 2022 dans plusieurs pays. Elle a d’abord été partagée en Libye, où elle a rapidement suscité la controverse. De nombreux internautes libyens ont dénoncé un code trop sévère et inadapté aux réalités économiques. La polémique a été telle que les autorités libyennes ont dû intervenir publiquement pour démentir l’information, assurant qu’aucune réforme de ce type n’était prévue ou appliquée.

Peu de temps après, le même contenu a refait surface en Jordanie, générant à nouveau une vive polémique. Des publications virales sur Facebook et Twitter ont repris mot pour mot la liste des sanctions. Face à l’ampleur de la désinformation, une source officielle de la Direction de la sécurité publique jordanienne a nié, dans une déclaration accodée à la presse toute modification du code de la route et appelant les citoyens à ne pas relayer des informations non vérifiées.

Ces éléments confirment qu’il ne s’agit pas d’une décision propre à la Tunisie, ni d’un texte adopté récemment dans un autre pays. Il s’agit plutôt d’une rumeur virale récurrente, régulièrement réactivée sur les réseaux sociaux à travers la région, et reprise sans vérification.

En remontant plus loin, des vérifications ont permis de retrouver l’origine probable de ce contenu : un projet de loi discuté au Koweït, visant à renforcer la sécurité routière. Ce projet n’a cependant jamais été adopté dans sa totalité, et certaines propositions restent à l’état de débat parlementaire. Depuis, le contenu a été récupéré et adapté au contexte local par des internautes dans plusieurs pays arabes, provoquant à chaque fois des malentendus similaires.

Ainsi, le message annonçant un nouveau code de la route en Tunisie avec des amendes sévères et des peines de prison est faux. Il s’agit d’une rumeur recyclée, déjà relayée en Libye et en Jordanie depuis 2022, et formellement démentie à plusieurs reprises par les autorités locales.

