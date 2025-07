Ziad Rahbani, Cour constitutionnelle, Yassine Sghaier…Les 5 infos du week-end

Disparition de Ziad Rahbani, figure majeure de la scène artistique arabe

Le compositeur, dramaturge et intellectuel libanais Ziad Rahbani est décédé, samedi 26 juillet 2025, à l’âge de 69 ans, laissant derrière lui une œuvre immense. Fils de la légendaire chanteuse Fairouz et du compositeur Assi Rahbani, il avait su s’imposer comme une figure singulière, mêlant satire, engagement politique et création musicale hors normes. Très tôt, Ziad Rahbani s’était fait remarquer pour son talent précoce : il n’avait que 17 ans lorsqu’il composa Sa’alouni el-Nas pour sa mère. Pianiste virtuose, dramaturge acéré et compositeur visionnaire, il avait su faire de l’art un espace de résistance, de critique et de réflexion, notamment à travers ses pièces de théâtre jouées en pleine guerre civile libanaise.





Cour constitutionnelle : une proposition de loi déposée à l’ARP

Le député Saber Masmoudi a annoncé, lors de son intervention sur Diwan FM, le dépôt officiel d’une proposition de loi visant à organiser la Cour constitutionnelle, une institution prévue par la Constitution mais toujours non mise en place à ce jour. Déposé le 15 juillet 2025, ce texte s’inscrit, selon le député, dans une volonté de renforcer l’État de droit et d’appliquer les dispositions du chapitre V de la Constitution de 2022, qui consacre la création de cette haute juridiction. La proposition de loi, composée de 61 articles répartis en quatre chapitres





Accusé de terrorisme : libération du jeune Yassine Sghaier

Yassine Sghaier, jeune Tunisien de vingt ans, a été libéré ce dimanche 27 juillet 2025 après avoir été placé en garde à vue pendant plusieurs jours dans le cadre d’une enquête ouverte au titre de la loi antiterroriste. Son arrestation, largement critiquée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vague d’indignation. L’affaire avait commencé il y a quelques jours, lorsque les forces de l’ordre ont fait irruption au domicile familial du jeune homme. Ce dernier, connu sur les réseaux pour publier des contenus à caractère sportif et musical, notamment des chants religieux, a été appréhendé et transféré au centre de détention de Bouchoucha.





Mouvement des magistrats : six juges concernés

Un nouveau mouvement dans le corps de la magistrature a été décidé, touchant six juges, entre nominations, transferts et révocations, apprend Business News ce dimanche 27 juillet de source bien informée. Ces changements concernent plusieurs juridictions à travers le pays. Parmi les principales décisions prises :

Ahmed Barhoumi a été nommé juge d’instruction du bureau 11 au tribunal de première instance de Tunis 1.

Ali Douiri, jusque-là juge d’instruction du bureau 11 à Tunis 1, a été muté à la cour d’appel de Jendouba. (...)





Arrestation de Hatem Aouini : l’UGTT dénonce un acte de piraterie israélienne

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a fermement condamné l’attaque menée par les forces d’occupation israéliennes contre le navire humanitaire Handala, à bord duquel se trouvaient 21 militants civils originaires de douze pays, dont le syndicaliste tunisien Hatem Aouini. Ce dernier participait à cette mission de solidarité internationale visant à briser le blocus imposé à Gaza. Dans une déclaration accordée à Diwan FM, Samir Cheffi, secrétaire général adjoint de l’UGTT, a dénoncé un « acte de piraterie caractérisé », en violation flagrante du droit international. Il a estimé que cette attaque s’inscrit dans une logique de violence systématique perpétrée par Israël contre toute voix libre