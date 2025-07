Von der Leyen-Trump : un deal à 1.350 milliards de dollars pour éviter la guerre commerciale

Les États-Unis et l’Union européenne ont annoncé, dimanche 27 juillet, avoir conclu un accord sur les droits de douane, à l’issue d’une rencontre à Turnberry (Écosse) entre Donald Trump et Ursula von der Leyen.

« We have a deal », a déclaré la présidente de la Commission européenne, saluant une entente entre « les deux plus grandes économies du monde ». Le président américain, quant à lui, a qualifié ce compromis de « plus grand accord jamais signé ».

L’accord prévoit l’instauration par Washington de droits de douane de 15% sur les produits européens – un taux jugé supérieur aux attentes de l’Union européenne mais aligné avec l’accord passé récemment entre les États-Unis et le Japon, selon le New York Times.

Bruxelles, de son côté, s’est engagée à acheter pour 750 milliards de dollars d’énergie américaine et à investir à hauteur de 600 milliards supplémentaires aux États-Unis.

L'entente intervient après plusieurs mois de négociations tendues, à quelques jours de la date butoir du 1er août. La Maison Blanche menaçait alors d’imposer des surtaxes de 30% sur les exportations européennes. L’accord permet ainsi d’éviter une escalade commerciale majeure entre les deux blocs.

D'aprés AFP