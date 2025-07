Arrestation de Hatem Aouini : l’UGTT dénonce un acte de piraterie israélienne

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a fermement condamné l’attaque menée par les forces d’occupation israéliennes contre le navire humanitaire Handala, à bord duquel se trouvaient 21 militants civils originaires de douze pays, dont le syndicaliste tunisien Hatem Aouini. Ce dernier participait à cette mission de solidarité internationale visant à briser le blocus imposé à Gaza.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, Samir Cheffi, secrétaire général adjoint de l’UGTT, a dénoncé un « acte de piraterie caractérisé », en violation flagrante du droit international. Il a estimé que cette attaque s’inscrit dans une logique de violence systématique perpétrée par Israël contre toute voix libre dénonçant sa politique d’apartheid et d’extermination à Gaza.

« Ce qui s’est passé est une agression barbare contre une mission pacifique. C’est une répétition de l’histoire des pirates du XVIe siècle. Nous condamnons fermement cette opération et réaffirmons notre soutien indéfectible à la cause palestinienne », a-t-il déclaré.

Hatem Aouini avait publié une vidéo dans laquelle il déclarait : "Si vous voyez cette vidéo, c’est que j’ai été arrêté en mer par les forces d’occupation israéliennes", lançant un appel à ses amis, à sa famille et à ses camarades pour faire pression sur les autorités tunisiennes afin qu’elles exigent sa libération ainsi que celle de toutes les personnes à bord du Handala.

Samir Cheffi a également souligné que Hatem Aouini n’est pas un simple militant, mais le coordinateur général du Réseau syndical international pour la solidarité et les luttes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. À ce titre, l’UGTT a d’ores et déjà entamé des contacts avec plusieurs organisations syndicales arabes, africaines et internationales afin d’exiger la libération immédiate de tous les passagers du navire. « L’arrestation de Hatem Aouini est un honneur pour tous les Tunisiens, car il s’est engagé dans une cause qui vit dans le cœur de notre peuple », a ajouté Cheffi.

Le dirigeant syndical a en outre affirmé que l’UGTT soutiendra activement la prochaine initiative Flottille du Maghreb pour la solidarité avec Gaza, actuellement en préparation avec des organisations de la société civile et des syndicats de toute la région. L’objectif : maintenir la pression internationale et continuer à dénoncer le silence complice de nombreuses chancelleries occidentales face aux crimes commis par l’armée israélienne.

Enfin, Samir Cheffi a appelé l’État tunisien à aller au-delà des communiqués de circonstance et à s’impliquer concrètement dans des démarches diplomatiques et juridiques, en saisissant les instances internationales pour garantir la libération de ses ressortissants et la sécurité de toutes les personnes embarquées à bord du Handala.





