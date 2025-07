Une “pause humanitaire” annoncée à Gaza, les premiers camions entrent depuis l’Égypte

De premiers camions chargés d’aide ont traversé dimanche 27 juillet 2025 la frontière depuis l’Égypte vers la bande de Gaza assiégée et affamée, où Israël a déclaré une pause des combats quotidienne à des fins humanitaires dans plusieurs secteurs.

Des images de l’AFP montrent une file de camions chargés de sacs blancs traversant, du côté égyptien, l’entrée du terminal de Rafah, qui mène au sud du territoire palestinien. Toutefois, les camions n’entrent pas directement dans la bande de Gaza, où le poste-frontière est fermé depuis plus d’un an, et devront avant cela parcourir quelques kilomètres jusqu’au point de passage israélien de Kerem Shalom pour y être inspectés.

« Le rêve de ma vie est devenu de manger un morceau de pain et de pouvoir en donner à mes enfants. Chaque jour, mon mari part à l’aube pour essayer de trouver de la farine (…) mais il revient sans rien », a raconté à l’AFP Suad Ishtaywi, une femme de trente ans qui vit sous une tente à Tal al-Hawa, dans la ville de Gaza (nord).

« Nous avons entendu aux informations que des camions transportant de la farine et de la nourriture allaient entrer à Gaza. Nous espérons que s’ils entrent, ils parviendront jusqu’à nous », a-t-elle ajouté.

Cette « pause tactique » sera observée quotidiennement, à partir de dimanche, « de 10 heures à 20 heures (7 heures à 17 heures GMT) », à commencer par les zones de Deir-el-Balah, dans le centre de Gaza, al-Mawasi, dans le sud, et la ville de Gaza, dans le nord, où il n’y a pas pour le moment d’opérations militaires, a précisé l’armée.

Samedi, la Défense civile dans le territoire palestinien a indiqué que des bombardements et tirs israéliens avaient tué plus de cinquante personnes.

Israël nie tout blocage de l’aide et affirme ne pas être responsable des pénuries, accusant le Hamas de piller les cargaisons et les organisations humanitaires de ne pas les distribuer. Mais ces organisations affirment qu’Israël impose des restrictions excessives à l’entrée de l’aide dans le territoire palestinien, dont elle contrôle les accès.

D'après AFP