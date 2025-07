Tunisie : 60% des prix de 285 médicaments revus à la hausse

Des Tunisiens ont constaté, ces derniers jours, une hausse des prix de certains médicaments. Molka Elmoudir, la secrétaire générale adjointe du Syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie (SPOT), est intervenue, mercredi 23 juillet 2025, pour clarifier les choses.

Mme Elmoudir a indiqué, dans une interview téléphonique au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, que la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) a mis à jour, dans la Circulaire n°32/2025 publiée vendredi 18 juillet 2025, les prix d’une liste de 285 médicaments. 60% de cette mise à jour concernent des hausses et 40% des baisses. La moyenne des hausses et des baisses serait de l’ordre de 10%, a-t-elle précisé.

La pharmacienne a expliqué que cette mise à jour est normale et effectuée régulièrement par la PCT dans son cadre régulateur, mais que, généralement, il s’agit de baisses et non de hausses, ce qui n'interpelle donc pas les consommateurs. Une décision qui vient combler le déficit de la PCT, engendré par la subvention de certains médicaments.

Autre fait important : les médicaments touchés par les hausses ne sont pas des médicaments vitaux, mais des médicaments essentiels ou intermédiaires. Étant des médicaments princeps, ils ont plusieurs génériques produits localement et 50% d’entre eux ne sont plus importés depuis plus d’un an.

I.N.