Massad Boulos, UGTT, manifestations du 25 juillet... Les 5 infos de la journée

Il est 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 22 juillet 2025 :





Kaïs Saïed reçoit Massad Boulos, conseiller de Donald Trump :

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mardi 22 juillet 2025, au Palais de Carthage, Massad Boulos, principal conseiller de Donald Trump pour les affaires arabes, du Moyen-Orient et de l’Afrique. La rencontre a porté sur les massacres contre le peuple palestinien, le terrorisme et la situation régionale. Kaïs Saïed a insisté sur le respect de la souveraineté des pays arabes, affirmant que leurs problèmes doivent être réglés sans ingérence étrangère. Il a aussi réaffirmé la volonté de la Tunisie d’élargir ses partenariats stratégiques dans l’intérêt de son peuple.

L’UGTT prend ses distances face aux appels à manifester à la place Mohamed Ali :

Dans un communiqué publié mardi 22 juillet 2025, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réaffirmé son attachement au droit de manifester pacifiquement tout en précisant ne pas avoir été informée ni impliquée dans les appels à manifester depuis la place Mohamed Ali El Hammi. La centrale syndicale a souligné son engagement au dialogue avec la société civile et mis en garde contre toute instrumentalisation politique de ce lieu symbolique. Elle a également condamné une campagne de dénigrement visant à diviser son organisation. Ce communiqué intervient dans un contexte d’opposition fragmentée : le Front de salut national et le Réseau tunisien des droits et des libertés avaient initialement appelé à manifester conjointement le 25 juillet, avant que ce dernier ne reporte son rassemblement pour éviter confusion et récupération politique. Par ce retrait, l’UGTT marque sa distance avec ces mouvements, illustrant la difficulté croissante des oppositions à s’unir face au régime.



Le Réseau tunisien des droits et des libertés reporte la manifestation prévue le 25 juillet :



Le Réseau tunisien des droits et des libertés a annoncé, lundi 22 juillet 2025, le report de sa manifestation initialement prévue le 25 juillet à la place Mohamed Ali à Tunis. Cette décision fait suite à des consultations approfondies avec diverses composantes du paysage civil et politique démocratique et progressiste. Prenant en compte la multiplication des appels à manifester pour la même date et heure lancés par d’autres organisations, le Réseau a choisi de reporter son rassemblement afin de favoriser une meilleure convergence et coordination, la nouvelle date étant à annoncer ultérieurement.



En visite de travail en France, Khaled Nouri reçu par Bruno Retailleau :

Lors de sa visite de travail à Paris, lundi 21 juillet 2025, le ministre tunisien de l’Intérieur, Khaled Ennouri, a rencontré son homologue français, Bruno Retailleau, accompagné de l’ambassadeur de Tunisie en France et d’une délégation de haut niveau. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur publié le 22 juillet, les deux ministres ont fait le point sur la coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité, prévention du terrorisme, lutte contre les stupéfiants, protection civile et coopération décentralisée. Ils ont également souligné l’importance de la communauté tunisienne en France, appelant à une amélioration de ses conditions de séjour.



L’ARP adopte un prêt auprès du Fonds koweïtien pour le développement économique :

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mardi 22 juillet 2025, un projet de loi approuvant un accord de prêt entre la Tunisie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, conclu le 20 novembre 2024. Ce prêt, d’un montant de 523 millions de dinars tunisiens, financera la rénovation et la modernisation de 190 kilomètres de lignes ferroviaires dédiées au transport du phosphate, dans le but d’améliorer l’efficacité logistique, réduire les coûts et renforcer la compétitivité du secteur, qui représente 3 % du PIB et 10 % des exportations tunisiennes. Lors des débats, les députés ont salué ce financement stratégique tout en appelant à une gestion rigoureuse des fonds, garantie par un contrôle conjoint des bailleurs et des autorités tunisiennes. Le projet a été adopté par 69 voix contre 12 et 17 abstentions, marquant ainsi un engagement fort de la Tunisie pour la réhabilitation de son infrastructure ferroviaire et la relance d’un secteur économique clé.