En visite de travail en France, Khaled Nouri reçu par Bruno Retailleau

À l’occasion de la visite de travail qu’il a effectuée à Paris, lundi 21 juillet 2025, le ministre de l’Intérieur, Khaled Ennouri, a rencontré son homologue français, Bruno Retailleau. Il était accompagné de l’ambassadeur de Tunisie en France ainsi que d’une délégation de haut niveau.

D’après un communiqué publié par le ministère de l’Intérieur le 22 juillet, cette rencontre a été l’occasion pour les deux ministres de passer en revue l’état de la coopération bilatérale et du partenariat entre les deux pays, et d’examiner les moyens de les renforcer et de les hisser au plus haut niveau, au service de la sécurité et des intérêts des deux nations amies.

La coopération sécuritaire, la prévention du terrorisme, la lutte contre les stupéfiants, la protection civile et la coopération décentralisée ont constitué les principaux sujets abordés par les deux ministres.

La rencontre a également permis de saluer le rôle de la communauté tunisienne en France et d’appeler à une amélioration de ses conditions de séjour.

S.F