Un édulcorant populaire lié à des risques accrus d’AVC, selon une étude américaine

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université du Colorado à Boulder met en garde contre les effets potentiellement néfastes de l’érythritol, un édulcorant couramment utilisé dans les produits sans sucre ou à faible teneur en glucides. D’après les résultats publiés le 18 juillet 2025 dans le Journal of Applied Physiology et relayés par le site Science Daily, la consommation de cet additif pourrait endommager les cellules des vaisseaux sanguins cérébraux et augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC).

L’érythritol est un alcool de sucre naturellement présent en petites quantités dans certains fruits, mais la version utilisée dans l’industrie agroalimentaire est généralement obtenue par fermentation du maïs. Faible en calories, environ 80 % aussi sucré que le sucre traditionnel et n’ayant que peu d’impact sur la glycémie, il est largement adopté par les personnes souffrant de diabète, d’obésité ou suivant un régime « keto ». On le retrouve dans de nombreux aliments industriels : glaces sans sucre, boissons allégées, barres protéinées ou encore chewing-gums.

L’étude, menée en laboratoire sur des cellules humaines de vaisseaux cérébraux, a montré que même une faible concentration d’érythritol, équivalente à une boisson sans sucre, peut entraîner plusieurs effets biologiques négatifs. Les chercheurs ont observé une réduction de la production d’oxyde nitrique (NO), une molécule essentielle à la dilatation des vaisseaux sanguins, une hausse des niveaux d’endothéline-1, une protéine vasoconstrictrice, une altération de la capacité des cellules à produire du t-PA, un facteur nécessaire à la dissolution des caillots sanguins et une augmentation du stress oxydatif via la production de radicaux libres (ROS), associés au vieillissement cellulaire et à l’inflammation.

Ces altérations indiquent une contraction excessive des vaisseaux sanguins et une capacité réduite à dissoudre les caillots, ce qui pourrait augmenter le risque d’AVC.

Ces résultats s’inscrivent dans la continuité d’une étude antérieure portant sur quatre mille personnes aux États-Unis et en Europe, qui avait déjà mis en évidence une corrélation entre des niveaux élevés d’érythritol dans le sang et un risque accru d’événements cardiovasculaires, comme les infarctus et les AVC, dans les trois années suivantes.

Si les auteurs de l’étude soulignent que ces observations sont issues de recherches en laboratoire et nécessitent d’être confirmées par des essais cliniques sur l’humain, ils appellent néanmoins à la vigilance. Ils recommandent aux consommateurs de lire attentivement les étiquettes et de limiter leur consommation d’édulcorants, en particulier les polyols comme l’érythritol.

« Il est essentiel de mieux comprendre les effets à long terme de ces substances sur la santé vasculaire, surtout chez les personnes à risque », concluent les chercheurs.

M.B.Z